Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" столкнулись с жесткой позицией Пекина: китайская сторона готова подписать соглашение только при условии радикального снижения стоимости топлива. По данным западных финансовых изданий, КНР рассчитывает закупать российский газ по ценам, сопоставимым с внутрироссийскими тарифами, что фактически означает требование прямого субсидирования проекта со стороны Москвы. Столь серьезное несовпадение коммерческих интересов затягивает финализацию проекта, который должен стать ключевым элементом разворота отечественного энергетического экспорта на Восток.

Фото: Газпром Газпром

Требования Пекина: экономический аспект

Согласно информации Wall Street Journal, китайские официальные лица обозначили "красные линии" в диалоге с руководством "Газпрома". Основным камнем преткновения стала формула цены. Китай настаивает на получении газа по тем же котировкам, по которым его закупают потребители внутри России. Для Москвы это условие выглядит крайне сложным, так как внутренние цены регулируются государством и зачастую находятся на грани рентабельности для добывающих компаний.

История проекта и текущий статус переговоров

Проект "Сила Сибири — 2" предполагает поставку до 50 миллиардов кубометров газа в год из месторождений Ямала через территорию Монголии в Китай. Это сопоставимо с мощностью взорванных "Северных потоков". Еще в сентябре 2025 года глава "Газпрома" Алексей Миллер подтверждал подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве с китайской корпорацией CNPC. Документ включал и планы по транзитному газопроводу "Союз — Восток".

"Китай осознает свою роль как крупнейшего импортера и использует это как рычаг в ценовых спорах. Однако для России критически важно соблюсти баланс между объемами экспорта и доходностью бюджета, чтобы не допустить скрытого дотирования чужой экономики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

В мае 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что общие параметры проекта понятны обеим сторонам, но финализация договоренностей — процесс длительный. Очевидно, что технические вопросы решены, однако коммерческая составляющая остается предметом острых дискуссий. Это накладывается на общую ситуацию в мировой энергетике, где даже стратегические резервы крупнейших игроков не гарантируют стабильности цен в долгосрочной перспективе.

Перспективы и риски "Силы Сибири — 2"

Для России реализация проекта важна не только с точки зрения прибыли, но и как инструмент диверсификации поставок. Переориентация потоков с западных рынков требует создания мощной восточной инфраструктуры. Однако требования Китая вынуждают Москву искать новые аргументы. На кону не только коммерческая выгода "Газпрома", но и налоговые поступления в казну.

"При оценке подобных мегапроектов необходимо учитывать совокупную стоимость владения и долгосрочные мультипликаторы для ВВП. Если цена будет слишком низкой, окупаемость инфраструктуры растянется на десятилетия, что невыгодно налоговой системе", — отметил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Показатель / Событие Последствия и эффект Требование внутренних цен Снижение маржинальности экспорта и рост срока окупаемости "Силы Сибири — 2" Мощность 50 млрд куб. м Полная замена утраченных мощностей европейского направления Транзит через Монголию Дополнительные логистические расходы и необходимость межгосударственных гарантий

Ответы на популярные вопросы о контракте с Китаем

Почему Китай требует именно внутренние российские цены?

Пекин стремится максимально снизить издержки для своей промышленности, используя положение основного покупателя российского газа в условиях санкционного давления на РФ. Выгоден ли проект России при таких условиях?

В краткосрочной перспективе продажа газа по внутренним ценам может быть убыточной, но в долгосрочной — это позволяет загрузить мощности добычи и закрепиться на крупнейшем рынке Азии. Как это повлияет на газификацию регионов России?

Строительство магистрали позволит создать ответвления для газификации Восточной Сибири и Забайкалья, что является важным социальным эффектом проекта. Когда может начаться строительство?

Начало работ напрямую зависит от подписания окончательного контракта. Без согласованной формулы цены инвестиционное решение не может быть принято.

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