Военные риски на море превращаются в магазинную наценку: платить придется каждому покупателю

Рост рисков уничтожения имущества в зонах вооруженных конфликтов заставляет страховые компании внедрять заградительные тарифы или полностью отказываться от работы с морскими перевозчиками, рассказал руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что отсутствие актуальной статистики по современным угрозам лишает актуариев возможности точно рассчитать убыточность, что ведет к резкому подорожанию логистики по всему миру.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Грузовое судно с контейнерами

Ранее российское правительство начало прорабатывать механизмы расширения страхования военных рисков для морского транспорта как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах. Актуальность вопроса обусловлена тем, что на фоне нестабильности участники рынка уже начали пересматривать тарифную сетку. В ответ на это Минфин предложил создать общества взаимного страхования (ОВС) с привлечением капитала страховщиков и компаний реального сектора. В глобальном масштабе ситуация обостряется еще сильнее, когда флот перекрывает крупные порты из-за санкционного давления или военных угроз.

Пушкарь отметил, что страхование морских перевозок не является обязательным, в отличие от того же ОСАГО, поэтому компании свободны в выборе клиентов и установке цен. По его словам, для формирования резервов и получения прибыли страховщикам нужны данные за десятилетия, которых в условиях текущих конфликтов просто нет. В таких обстоятельствах бизнес страхует себя от возможных убытков, завышая стоимость услуг с существенным упреждением.

"Чтобы не оказаться в убытке, страховые компании, полагаю, будут завышать тарифы, обеспечивая свою рентабельность, либо вообще отказываться от таких рисков, либо предлагать заградительные тарифы. Например, если стоимость груза составляет условный миллион долларов, они могут предложить тариф в 50%", — пояснил он.

Эксперт добавил, что такие условия делают страховку неприемлемой для большинства судовладельцев, что фактически равносильно отказу в услуге. При этом согласно Гражданскому кодексу РФ убытки от военных действий не покрываются, если они не прописаны в договоре отдельным пунктом.

Подобная практика уже наблюдалась при страховании недвижимости в приграничных регионах: владельцы домов могли защитить имущество от падения снарядов только за очень большие деньги. Ситуация осложняется и тем, что во время боевых столкновений любые риски для морских путей становятся зоной неопределенности, где у компаний нет отработанных механизмов подтверждения страховых случаев.

"Как урегулировать случай повреждения в результате боевых действий? Практики урегулирования таких ситуаций нет. Нет отработанного механизма, нет понимания, какие документы нужно предоставлять и как все оформлять", — подчеркнул специалист.

Подорожание страхового полиса напрямую отражается на конечной стоимости фрахта для владельца груза. На фоне общемирового тренда, когда транспортная отрасль сталкивается с вызовами из-за изменения финансовых условий, дополнительные издержки могут лечь на плечи потребителей товаров.

По мнению Пушкаря, единственным выходом для стратегически важных маршрутов может стать государственное субсидирование, при котором бюджет берет на себя часть страховой премии или возможных убытков перевозчика. Такие меры позволят избежать ситуации, когда любая атака на танкерный флот парализует торговлю. В противном случае инфляционная спираль будет раскручиваться, поскольку рост цен на продукты и базовые ресурсы часто предопределяется именно логистическими шоками.

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