Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотни безработных внезапно обрели стабильность: Кировская область показала неожиданный рывок в статистике
Стены растут с бешеной скоростью: Курская область зафиксировала аномальный скачок застройки
Миллиарды долгов в Ростове-на-Дону: финансовый крах нефтяного гиганта парализовал логистику Юга России
Россиянам доказали рост уровня жизни: главный дефицит не продается ни в одном магазине страны
Стихия выйдет из-под контроля: Кировская область рискует столкнуться с серьезными разрушениями
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Урожай не созрел, но уже на земле: почему слива начала терять плоды и силы одновременно
Красота в каждом движении: как полюбить тренировки, когда они приносят мгновенный результат
Будапешт раскачивают перед новым решением ЕС: за кадровой борьбой проступил украинский след

Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом

Экономика » Сырье » Нефть

Администрация Дональда Трампа оказалась в тисках масштабного энергетического кризиса: после кратковременной деэскалации конфликт вокруг Ирана вспыхнул с новой силой, парализовав ключевую транспортную артерию мира — Ормузский пролив. На фоне истощенных до исторического минимума стратегических резервов США и подготовки Китая к возобновлению массовых закупок сырья, рынок готовится к резкому скачку котировок. Ситуация осложняется тем, что Тегеран де-факто перехватил инициативу, превратив навигацию в Персидском заливе в инструмент политического шантажа прямо накануне важных выборов в Конгресс.

Падение нефти
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Падение нефти

Пустые хранилища: почему у Вашингтона нет права на ошибку

Энергетическая безопасность Соединенных Штатов находится в критической точке. Стратегический нефтяной резерв страны (SPR) сократился до 300 млн баррелей — это самый низкий показатель с 1983 года. Для сравнения: на старте иранского обострения запасы составляли 415 млн баррелей. Ситуация в крупнейшем распределительном узле Кушинг (Оклахома) еще тревожнее: объемы упали до 19,6 млн баррелей, перешагнув психологический рубеж в 20 млн, за которым технологический процесс извлечения нефти становится практически невозможным.

"Вашингтон оказался в ловушке: пополнять резервы сейчас — значит дополнительно разогреть спрос и спровоцировать рост цен на нефть, что недопустимо перед выборами. Однако отсутствие подушки безопасности делает американскую экономику беззащитной перед любым новым шоком поставок", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вашингтон рассчитывал на быструю стабилизацию, но затяжной характер противостояния привел к потере почти 1 млрд баррелей из мировых резервов. На этом фоне обещания Трампа снизить цены на топливо внутри страны выглядят все менее выполнимыми. Даже если Саудовская Аравия попытается компенсировать нехватку сырья через наземные трубопроводы, ввод этих мощностей в эксплуатацию потребует не менее года.

Тактика измора: как Тегеран контролирует пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления". Поводом послужил инцидент с контейнеровозом M/V GFS Galaxy, который, по версии Ирана, нарушил правила навигации. Иранская сторона настаивает: безопасный транзит возможен только через их территориальные воды, и за это должен взиматься специальный сервисный сбор. Такая система позволит Тегерану фильтровать трафик, пропуская лишь половину от привычных объемов нефти.

"Иран успешно применяет стратегию изматывания противников. Ударами по иранским объектам США лишь провоцируют ответные атаки на свои базы в Кувейте и ОАЭ, но не решают проблему судоходства. Закрытие пролива — это крупнейший шок для мирового энергорынка", — отметил в интервью Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

В Белом доме уже признали, что предыдущие договоренности с Тегераном не действуют. Третья волна ударов Пентагона по складам и портам Ирана не дала ожидаемого результата — режим не выглядит ослабленным. Напротив, геополитическая премия в котировках "черного золота" закрепилась на уровне $5 за баррель, а прогнозы стоимости Brent уже сместились в диапазон $90 за баррель.

Китайский фактор и сезонный дефицит

Пока внимание Запада приковано к военным действиям, Пекин ведет тихую игру на истощение. КНР временно сократила импорт сырья на 5 млн баррелей в сутки, расходуя собственные запасы. Однако потребление внутри страны не упало. Это означает, что к концу августа Китай вернется на рынок с агрессивными закупками для восполнения резервов и подготовки к осенне-зимнему сезону.

"Когда китайский спрос вернется в полном объеме, рынок обнаружит, что свободной нефти практически нет. Поврежденные НПЗ в зоне конфликта не восстановлены, а логистика через пролив парализована. Это классическая формула дефицита", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Событие / Показатель Экономические последствия
Падение резервов в Кушинге ниже 20 млн барр. Риск физической остановки поставок с крупнейшего хаба США
Блокада Ормузского пролива Рост стоимости фрахта и дефицит 20% мировых поставок
Возобновление импорта Китаем Резкое усиление конкуренции за доступные объемы сырья
Геополитическая напряженность в заливе Устойчивая надбавка к цене барреля независимо от фундаментальных факторов

Ответы на популярные вопросы о ситуации на рынке нефти

Почему США не могут просто распечатать свои резервы?

Они уже это сделали. На сегодняшний день запасы находятся на критически низком уровне. Дальнейшее использование SPR может поставить под угрозу национальную безопасность и лишит Трампа инструментов влияния на рынок в случае реального форс-мажора зимой.

Сможет ли Саудовская Аравия заменить иранские поставки?

Технически у саудитов есть свободные мощности, но логистический тупик в Ормузском проливе делает их бесполезными. На перенаправление потоков через Красное море по трубам уйдут месяцы, а их пропускная способность ограничена.

Чего ожидать инвесторам в ближайшие месяцы?

Волатильность останется высокой. Рынок будет чутко реагировать на любые новости из Китая и отчеты Минэнерго США. Долгосрочного отката цен не предвидится до стабилизации ситуации в Персидском заливе.

Читайте также:

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Авто
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Jeland J6 обошел по продажам импортный Jaecoo J6 в России в июне 2026 года
Авто
Jeland J6 обошел по продажам импортный Jaecoo J6 в России в июне 2026 года
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Последние материалы
Красота в каждом движении: как полюбить тренировки, когда они приносят мгновенный результат
Будапешт раскачивают перед новым решением ЕС: за кадровой борьбой проступил украинский след
Пять лет тишины в Китае закончились чудом: жена нашла необычный способ разбудить мужа из комы
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нижегородская область против "золотого" бензина: ФАС взялась за АЗС после шокирующего ценника
Лысина годами водила всех за нос: учёные нашли настоящего виновника потери волос
Кожа покроется жуткими пятнами: любимый летний перекус спровоцировал резкую реакцию на солнце
12 тысяч лет под землёй: в Приморье нашли останки человека, которых здесь ещё не было
Там, где вязли фуры, появились деньги: дорогу в Забайкалье восстановят за дополнительные 60 миллионов
Города получили нового врага: мутировавшие мыши переживают даже сильнейшие яды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.