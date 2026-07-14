Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом

Администрация Дональда Трампа оказалась в тисках масштабного энергетического кризиса: после кратковременной деэскалации конфликт вокруг Ирана вспыхнул с новой силой, парализовав ключевую транспортную артерию мира — Ормузский пролив. На фоне истощенных до исторического минимума стратегических резервов США и подготовки Китая к возобновлению массовых закупок сырья, рынок готовится к резкому скачку котировок. Ситуация осложняется тем, что Тегеран де-факто перехватил инициативу, превратив навигацию в Персидском заливе в инструмент политического шантажа прямо накануне важных выборов в Конгресс.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Падение нефти

Пустые хранилища: почему у Вашингтона нет права на ошибку

Энергетическая безопасность Соединенных Штатов находится в критической точке. Стратегический нефтяной резерв страны (SPR) сократился до 300 млн баррелей — это самый низкий показатель с 1983 года. Для сравнения: на старте иранского обострения запасы составляли 415 млн баррелей. Ситуация в крупнейшем распределительном узле Кушинг (Оклахома) еще тревожнее: объемы упали до 19,6 млн баррелей, перешагнув психологический рубеж в 20 млн, за которым технологический процесс извлечения нефти становится практически невозможным.

"Вашингтон оказался в ловушке: пополнять резервы сейчас — значит дополнительно разогреть спрос и спровоцировать рост цен на нефть, что недопустимо перед выборами. Однако отсутствие подушки безопасности делает американскую экономику беззащитной перед любым новым шоком поставок", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вашингтон рассчитывал на быструю стабилизацию, но затяжной характер противостояния привел к потере почти 1 млрд баррелей из мировых резервов. На этом фоне обещания Трампа снизить цены на топливо внутри страны выглядят все менее выполнимыми. Даже если Саудовская Аравия попытается компенсировать нехватку сырья через наземные трубопроводы, ввод этих мощностей в эксплуатацию потребует не менее года.

Тактика измора: как Тегеран контролирует пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления". Поводом послужил инцидент с контейнеровозом M/V GFS Galaxy, который, по версии Ирана, нарушил правила навигации. Иранская сторона настаивает: безопасный транзит возможен только через их территориальные воды, и за это должен взиматься специальный сервисный сбор. Такая система позволит Тегерану фильтровать трафик, пропуская лишь половину от привычных объемов нефти.

"Иран успешно применяет стратегию изматывания противников. Ударами по иранским объектам США лишь провоцируют ответные атаки на свои базы в Кувейте и ОАЭ, но не решают проблему судоходства. Закрытие пролива — это крупнейший шок для мирового энергорынка", — отметил в интервью Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

В Белом доме уже признали, что предыдущие договоренности с Тегераном не действуют. Третья волна ударов Пентагона по складам и портам Ирана не дала ожидаемого результата — режим не выглядит ослабленным. Напротив, геополитическая премия в котировках "черного золота" закрепилась на уровне $5 за баррель, а прогнозы стоимости Brent уже сместились в диапазон $90 за баррель.

Китайский фактор и сезонный дефицит

Пока внимание Запада приковано к военным действиям, Пекин ведет тихую игру на истощение. КНР временно сократила импорт сырья на 5 млн баррелей в сутки, расходуя собственные запасы. Однако потребление внутри страны не упало. Это означает, что к концу августа Китай вернется на рынок с агрессивными закупками для восполнения резервов и подготовки к осенне-зимнему сезону.

"Когда китайский спрос вернется в полном объеме, рынок обнаружит, что свободной нефти практически нет. Поврежденные НПЗ в зоне конфликта не восстановлены, а логистика через пролив парализована. Это классическая формула дефицита", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Событие / Показатель Экономические последствия Падение резервов в Кушинге ниже 20 млн барр. Риск физической остановки поставок с крупнейшего хаба США Блокада Ормузского пролива Рост стоимости фрахта и дефицит 20% мировых поставок Возобновление импорта Китаем Резкое усиление конкуренции за доступные объемы сырья Геополитическая напряженность в заливе Устойчивая надбавка к цене барреля независимо от фундаментальных факторов

Ответы на популярные вопросы о ситуации на рынке нефти

Почему США не могут просто распечатать свои резервы?

Они уже это сделали. На сегодняшний день запасы находятся на критически низком уровне. Дальнейшее использование SPR может поставить под угрозу национальную безопасность и лишит Трампа инструментов влияния на рынок в случае реального форс-мажора зимой.

Сможет ли Саудовская Аравия заменить иранские поставки?

Технически у саудитов есть свободные мощности, но логистический тупик в Ормузском проливе делает их бесполезными. На перенаправление потоков через Красное море по трубам уйдут месяцы, а их пропускная способность ограничена.

Чего ожидать инвесторам в ближайшие месяцы?

Волатильность останется высокой. Рынок будет чутко реагировать на любые новости из Китая и отчеты Минэнерго США. Долгосрочного отката цен не предвидится до стабилизации ситуации в Персидском заливе.

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