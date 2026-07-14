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Урожай собрали, но продать не могут: зерновой экспорт России столкнулся с опасным торможением

Экономика » Сырье

Российский зерновой экспорт столкнулся с резким замедлением в начале сезона: прогнозы по вывозу пшеницы в июле сокращены на 13-20%. На динамику поставок повлияли аномальные климатические условия, сдвинувшие сроки уборки, а также серьезные логистические затыки в портах Азовского моря. Для аграриев ситуация грозит затовариванием складов и обвалом внутренних цен, в то время как Минтранс уже ищет альтернативные маршруты для стабилизации грузопотоков.

Уборка урожая пшеницы
Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка урожая пшеницы

Почему упали ожидания по экспорту

Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), прогноз экспорта пшеницы на июль скорректирован с 2,5 млн до уровня ниже 2 млн тонн. Похожие цифры приводят и аналитики "Совэкона", оценивая падение в 13%. Если пессимистичный сценарий подтвердится, объемы вывоза окажутся на 35,5% ниже среднегодовых показателей. Основной причиной эксперты называют климатический фактор: из-за поздней весны и особенностей погоды массовая уборка урожая в ключевых регионах началась с задержкой.

Логистический тупик в порту Азов

Инфраструктурные проблемы стали вторым мощным ударом по экспорту. Порт Азов, через который проходит почти четверть всех экспортных партий российской пшеницы, столкнулся с ограничениями в судоходстве. Параллельно с этим на рынке возникли перебои с дизельным топливом, что затрудняет доставку зерна от элеваторов к терминалам. 

"Рынку сейчас жизненно необходима маневренность. Если застрять на одном направлении, излишки зерна начнут давить на внутреннюю цену, лишая фермеров прибыли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Поиск новых путей и роль государства

Попытки аграриев перебросить грузы в другие гавани наталкиваются на нехватку мощностей: в разгар сезона свободные терминалы в глубоководных портах практически отсутствуют. Ситуация требует оперативного вмешательства регуляторов. В Министерстве транспорта РФ заявляют о готовности задействовать железнодорожный транспорт для перераспределения массовых грузов. Сохранение стабильности в этом секторе так же важно, как и устойчивость внутреннего топливного рынка, от которой напрямую зависит работа сельхозтехники.

"Логистические сбои всегда ведут к росту издержек, которые в итоге закладываются в стоимость конечного продукта. Переориентация на железную дорогу — мера вынужденная, но необходимая для разгрузки портовых узлов", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Фактор / Показатель Экономические последствия
Поздняя уборка урожая Сдвиг экспортных контрактов, риск потери качества зерна
Проблемы в порту Азов Снижение темпов отгрузки на 20%, затаривание элеваторов
Дефицит мощностей в глубоководных портах Рост стоимости логистики, необходимость привлечения ж/д транспорта

Ответы на популярные вопросы о рынке зерна

Как задержка экспорта отразится на ценах внутри России?

Накопление зерна на внутренних складах обычно ведет к избытку предложения, что может спровоцировать снижение закупочных цен для фермеров.

Поможет ли железная дорога спасти ситуацию?

Переброска зерна на вагоны поможет разгрузить порты Азовского региона, но может увеличить итоговую транспортную накладную для экспортеров.

Есть ли риск срыва международных контрактов?

Речь идет скорее о смещении сроков, чем об отмене сделок, однако импортеры могут начать искать альтернативных поставщиков при длительных задержках.

Хватит ли мощностей элеваторов для хранения нового урожая?

В случае затяжного логистического кризиса возможен дефицит качественных мест хранения, что вынудит аграриев продавать урожай по любым доступным ценам.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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