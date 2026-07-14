Квартира до старости: новый ипотечный сценарий заставляет россиян платить за стены десятилетиями

Российский ипотечный рынок столкнулся с новой реальностью: каждый пятый жилищный заем теперь оформляется с расчетом на погашение в возрасте 70-75 лет. По данным Центробанка, за последний год банки выдали почти миллион кредитов, и львиная доля заемщиков — около 65% — планирует выплачивать долг уже после выхода на официальную пенсию. Такое удлинение сроков кредитования становится вынужденной стратегией для сохранения приемлемого ежемесячного платежа на фоне высокой стоимости квадратного метра и жесткой денежно-кредитной политики.

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Ставка на долголетие: почему растут сроки ипотеки

Согласно статистике регулятора, из 966 тысяч ипотечных кредитов, выданных за отчетный период, около 178 тысяч ссуд закрываются в возрасте за 70 лет. Основной объем выдач — более половины всех сделок — приходится на максимально возможные сроки в 25-30 лет. Эта тенденция особенно заметна в сегменте льготных программ, где заемщики стараются минимизировать текущую финансовую нагрузку. Длинный срок позволяет "размазать" долг, делая ежемесячный взнос подъемным для семейного бюджета, однако это неизбежно сдвигает дату финального платежа на период глубокой пенсии.

"Такое смещение возрастных границ — прямой результат попыток населения адаптироваться к ценовому разрыву на рынке жилья. Люди осознанно идут на долговую нагрузку в пенсионном возрасте, поскольку это единственный способ войти в сделку сегодня", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономика переплаты: цена лишних пяти лет

Математическая модель ипотеки показывает парадоксальные результаты. При текущих рыночных ставках в 17-18% годовых дистанция между сроком в 25 и 30 лет критична для кошелька. Увеличение периода кредитования на пять лет лишь незначительно снижает ежемесячный платеж (менее чем на 1%), но при этом суммарная переплата по процентам за весь срок возрастает почти на 20%. Это делает сверхдлинные кредиты крайне невыгодными, если заемщик не планирует досрочное погашение.

"Заемщики часто не осознают, что последние пять лет тридцатилетней ипотеки — это чистая прибыль банка. Экономия на ежемесячном транше в несколько сотен рублей оборачивается миллионными переплатами в будущем", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Перспективы и риски "пожизненных" долгов

Банковский сектор пока сохраняет оптимизм, рассчитывая на историческую склонность россиян закрывать долги раньше графика. Однако с учетом того, что национальное благосостояние зависит от физического состояния граждан в активном возрасте, массовый уход заемщиков "в долги" после 60 лет создает риски для устойчивости финансовой системы. Если доходы пенсионеров не позволят обслуживать кредиты, рынку грозит волна дефолтов или вынужденных продаж залоговой недвижимости.

Сценарии для заемщиков: платить или продавать

Для тех, чей график платежей заканчивается в 2050-х годах, эксперты выделяют три пути развития событий. Первый — работа до глубокой старости для поддержания дохода. Второй — продажа объекта через 10-15 лет, когда тело долга частично сократится, а рыночная стоимость жилья вырастет. Третий — агрессивное досрочное погашение. Пока же рынок наблюдает обратную ситуацию: имея низкие ставки по льготным программам, люди предпочитают не закрывать их досрочно, что только закрепляет тренд на старение ипотечного портфеля.

"Важно понимать, что при рыночных ставках стратегия 'платить долго' разорительна. Мы советуем клиентам рассматривать сверхдлинные сроки только как страховку, стараясь выйти из кредита в первые 10 лет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Параметр кредита Экономический эффект / Последствия Срок 30 лет вместо 25 Рост переплаты на 20% при экономии платежа <1% Погашение в 70-75 лет Необходимость трудовой деятельности на пенсии или продажи жилья Ставка 18% годовых Критическое удорожание объекта (переплата в 3-4 раза) Льготная ипотека Стимул к долгому погашению из-за низкой ставки

Ответы на популярные вопросы об ипотеке до старости

Зачем банки одобряют кредиты с погашением в 75 лет?

Банкам выгодно длительное начисление процентов, а современные системы оценки рисков учитывают возможность работы заемщика после пенсионного возраста или наличие созаемщиков. К тому же залог недвижимости минимизирует риски потери капитала для банка.

Стоит ли брать ипотеку на 30 лет, если есть выбор?

С точки зрения переплаты это самый дорогой вариант. Однако он может быть оправдан, если вам нужно максимально снизить ежемесячный платеж "здесь и сейчас", имея в виду дальнейшее досрочное погашение при росте доходов.

Что будет, если я не смогу платить ипотеку на пенсии?

Придется либо проводить реструктуризацию долга, что увеличит его стоимость, либо выставлять квартиру на продажу с согласия банка, чтобы закрыть остаток задолженности за счет вырученных средств.

Как сокращение срока влияет на переплату?

Даже сокращение срока с 30 до 20 лет может уменьшить итоговую переплату в полтора-два раза, так как основная часть процентов выплачивается именно в первые годы жизни кредита.

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