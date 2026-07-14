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Хватит кормить жадных: ФАС заставила заправки в пяти регионах пересмотреть ценники

Экономика » Рынки » Услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала масштабную зачистку топливного рынка от необоснованного завышения цен. Регулятор вынес предупреждения 14 предприятиям в пяти регионах России, где стоимость бензина и дизеля росла вопреки рыночной логике. В центре внимания оказались не только крупные сети, но и мелкооптовые поставщики, наживающиеся на паническом спросе автомобилистов и аграриев.

Перевозка бензина в багажнике
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перевозка бензина в багажнике

География нарушений: кто попал под прицел ФАС

Проверки антимонопольной службы выявили системное завышение цен на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Наибольшее количество предупреждений получили компании в южных регионах.

  • Краснодарский край: сразу 6 организаций (МХО «Рассвет», «Крымэнергоресурс», «Ветлан», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «НК Нефтесфера»).
  • Кировская область: три оператора, работающих через сеть АЗС «Движение» («Чепецкнефтепродукт», «Лузская нефтебаза» и «Кильмезьнефтепродукт»).
  • Саратовская область: ООО «Трансгруз» (сеть «Феникс») и ООО «АльфаТЭК» (сеть «Залив»).
  • Республика Удмуртия: ООО «Петросервис», зафиксировано завышение стоимости дизеля для сельскохозяйственных предприятий.
  • Нижегородская область: индивидуальный предприниматель, управляющий АЗС брендов «ESCO» и «Газпромнефть».

"Резкий отрыв цены на конкретной заправке от среднерыночных показателей региона — это главный сигнал для проверки. Если стоимость литра растет быстрее общей инфляции без объективных причин, таких как кратный рост логистических затрат, мы расцениваем это как попытку нажиться на дефиците", — разъяснил макроэкономист Артём Логинов в беседе с Pravda.Ru.

Механика контроля: как считается «справедливая» цена

Для определения факта нарушения ФАС не полагается на внешние отчеты, а анализирует внутреннюю бухгалтерскую документацию АЗС. Итоговая стоимость литра раскладывается на три базовых элемента:

  1. Закупочная стоимость: проверяются реальные контракты с НПЗ или сделки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
  2. Накладные расходы: сюда входят тарифы РЖД на перевозку, аренда земли, оплата электроэнергии, хранение на нефтебазах и фонд оплаты труда персонала.
  3. Маржинальность: для независимых сетей нормативная рентабельность составляет 3–8%. Любая прибыль сверх этого показателя на фоне рыночного напряжения считается необоснованной.
Показатель Эффект / Последствие
Превышение рентабельности > 8% Предупреждение от ФАС, требование снизить цену
Рост цены выше темпов инфляции Подозрение в сговоре или искусственном завышении
Синхронный рост цен группой АЗС Риск возбуждения дела по признакам картельного сговора

Психология дефицита и государственные контрмеры

Основным катализатором роста цен стал панический спрос. Новости о плановых ремонтах НПЗ и повреждениях инфраструктуры из-за атак БПЛА спровоцировали автомобилистов скупать топливо впрок. Это привело к мгновенному опустошению резервов для заправок, которые обычно рассчитаны на несколько дней работы.

Для стабилизации ситуации правительство применило жёсткие инструменты. С 1 апреля введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Чтобы избежать сырьевого шока внутри страны, с июля 2026 года запускается масштабный импорт нефтепродуктов из Белоруссии и Индии. Для этого предусмотрены льготные тарифы РЖД и расширение демпферных выплат.

Особое внимание уделено Крыму. В регионе сохраняется риск дефицита, однако власти разрабатывают защищенную систему снабжения ( вероятно, трубопровод), которая будет устойчива к внешним воздействиям. Подобный подход к экономике регионов позволит минимизировать зависимость от традиционных логистических цепочек.

В условиях, когда энергетические системы мира подвержены волатильности, Россия делает ставку на внутренний баланс и импортозамещение. 

Вызов для рынка: Смогут ли независимые АЗС удержать маржу в пределах 8%, если стоимость логистики продолжит расти, или рынок перейдет к консолидации крупных игроков?

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Почему цены на заправках растут, если нефть стоит стабильно?
Цена на АЗС зависит не только от стоимости сырья, но и от стоимости логистики, налогов и, в ряде случаев, от необоснованной наценки ритейлера, которую сейчас пресекает ФАС.

Что делать водителю, если он заметил резкий скачок цен на конкретной АЗС?
Граждане могут направить обращение в территориальное управление ФАС. Регулятор проверит бухгалтерские документы станции на предмет соответствия закупочных цен и розничных.

Поможет ли запрет на экспорт снизить стоимость литра для потребителя?
Да, это увеличивает предложение на внутреннем рынке, что при отсутствии сговоров между заправками должно привести к стабилизации или снижению цен.

Как импорт топлива из Индии и Белоруссии повлияет на рынок?
Это создаст дополнительный страховой запас нефтепродуктов, снизит зависимость от работы отдельных российских НПЗ и позволит сгладить ценовые пики в периоды ремонтов заводов.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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