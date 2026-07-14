Хватит кормить жадных: ФАС заставила заправки в пяти регионах пересмотреть ценники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала масштабную зачистку топливного рынка от необоснованного завышения цен. Регулятор вынес предупреждения 14 предприятиям в пяти регионах России, где стоимость бензина и дизеля росла вопреки рыночной логике. В центре внимания оказались не только крупные сети, но и мелкооптовые поставщики, наживающиеся на паническом спросе автомобилистов и аграриев.
Проверки антимонопольной службы выявили системное завышение цен на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Наибольшее количество предупреждений получили компании в южных регионах.
"Резкий отрыв цены на конкретной заправке от среднерыночных показателей региона — это главный сигнал для проверки. Если стоимость литра растет быстрее общей инфляции без объективных причин, таких как кратный рост логистических затрат, мы расцениваем это как попытку нажиться на дефиците", — разъяснил макроэкономист Артём Логинов в беседе с Pravda.Ru.
Для определения факта нарушения ФАС не полагается на внешние отчеты, а анализирует внутреннюю бухгалтерскую документацию АЗС. Итоговая стоимость литра раскладывается на три базовых элемента:
|Показатель
|Эффект / Последствие
|Превышение рентабельности > 8%
|Предупреждение от ФАС, требование снизить цену
|Рост цены выше темпов инфляции
|Подозрение в сговоре или искусственном завышении
|Синхронный рост цен группой АЗС
|Риск возбуждения дела по признакам картельного сговора
Основным катализатором роста цен стал панический спрос. Новости о плановых ремонтах НПЗ и повреждениях инфраструктуры из-за атак БПЛА спровоцировали автомобилистов скупать топливо впрок. Это привело к мгновенному опустошению резервов для заправок, которые обычно рассчитаны на несколько дней работы.
Для стабилизации ситуации правительство применило жёсткие инструменты. С 1 апреля введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Чтобы избежать сырьевого шока внутри страны, с июля 2026 года запускается масштабный импорт нефтепродуктов из Белоруссии и Индии. Для этого предусмотрены льготные тарифы РЖД и расширение демпферных выплат.
Особое внимание уделено Крыму. В регионе сохраняется риск дефицита, однако власти разрабатывают защищенную систему снабжения ( вероятно, трубопровод), которая будет устойчива к внешним воздействиям. Подобный подход к экономике регионов позволит минимизировать зависимость от традиционных логистических цепочек.
В условиях, когда энергетические системы мира подвержены волатильности, Россия делает ставку на внутренний баланс и импортозамещение.
Почему цены на заправках растут, если нефть стоит стабильно?
Цена на АЗС зависит не только от стоимости сырья, но и от стоимости логистики, налогов и, в ряде случаев, от необоснованной наценки ритейлера, которую сейчас пресекает ФАС.
Что делать водителю, если он заметил резкий скачок цен на конкретной АЗС?
Граждане могут направить обращение в территориальное управление ФАС. Регулятор проверит бухгалтерские документы станции на предмет соответствия закупочных цен и розничных.
Поможет ли запрет на экспорт снизить стоимость литра для потребителя?
Да, это увеличивает предложение на внутреннем рынке, что при отсутствии сговоров между заправками должно привести к стабилизации или снижению цен.
Как импорт топлива из Индии и Белоруссии повлияет на рынок?
Это создаст дополнительный страховой запас нефтепродуктов, снизит зависимость от работы отдельных российских НПЗ и позволит сгладить ценовые пики в периоды ремонтов заводов.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.