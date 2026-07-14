Одних запасов мало, когда нечем бурить: Венесуэла ищет способ вернуть нефтяным скважинам жизнь

Венесуэльский нефтяной сектор готовится к восстановительному циклу, который может изменить баланс сил на энергетическом рынке Латинской Америки. По прогнозам аналитиков, Каракас способен нарастить добычу почти на пятую часть в ближайшие три года. Основная ставка делается на реанимацию старых скважин и привлечение западного капитала, готового рискнуть ради доступа к крупнейшим мировым запасам. В этом материале мы проанализируем структуру роста производства, роль глобальных корпораций и технические барьеры, которые предстоит преодолеть регулятору.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Нефтяная вышка

Ставка на старые активы и тяжелую нефть

Рост венесуэльской нефтедобычи на 17% к 2028 году не связан с открытием новых месторождений. Страна выбирает путь интенсивной эксплуатации существующего фонда. Основной объем прироста обеспечат тяжелые сорта сырья и битум, которые составляют основу ресурсной базы пояса Ориноко. Это требует специфических технологий переработки и стабильного притока растворителей, необходимых для транспортировки вязкой фракции по трубопроводам.

Такая стратегия выглядит логичной в условиях ограниченных инвестиций и санкционного давления. Вместо поиска новых пластов, Каракас фокусируется на поддержании давления в действующих горизонтах. Учитывая, что цена нефти brent остается волатильной, венесуэльское сырье может стать важным фактором стабилизации котировок в регионе.

"Мы видим типичную макроэкономическую адаптацию. Правительство Венесуэлы пытается конвертировать свои колоссальные запасы в живую ликвидность через партнерство с международными игроками, что является единственным способом обойти технологическую деградацию сектора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Западные корпорации как драйверы роста

Международный капитал обеспечит две трети ожидаемого прироста добычи. Несмотря на политическую риторику, американские и европейские гиганты сохраняют присутствие в стране. Лидером выступает Chevron, который адаптировал свою операционную модель под местные реалии. За ним следуют итальянская Eni и испанская Repsol, для которых доступ к латиноамериканским углеводородам критичен на фоне попыток Европы диверсифицировать санкции ЕС и энергетические потоки.

Присутствие иностранных компаний гарантирует не только приток валюты, но и стандарты управления рисками. Пока Вашингтон выстраивает барьеры для финансовых транзакций, корпоративный сектор находит легальные коридоры для работы. Очевидно, что статус доллара 2026 года будет во многом зависеть от способности США сохранять контроль над ключевыми источниками сырья.

"Работа в Венесуэле сегодня — это сложный регуляторный комплаенс. Юридические риски велики, но маржинальность при текущей конъюнктуре заставляет компании искать способы балансировки между санкциями и прибылью", — отметил специально для Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Технический голод и проблема буровых

Амбициозные планы Министерства нефти Венесуэлы упираются в острый дефицит оборудования. Для достижения цели в 93 действующие установки необходимо увеличить текущий парк спецтехники в десятки раз. Сегодня на месторождениях работают считанные единицы оборудования, что делает невозможным поддержание дебита скважин без радикального импорта буровых мощностей. Модернизация простаивающих мощностей требует запчастей, поставки которых осложнены логистическими запретами.

Показатель прогноза до 2028 года Значение / Характеристика Общий прирост добычи нефти 194 тысячи баррелей в сутки Доля тяжелой нефти и битума 75% от общего объема Целевое количество буровых установок 93 единицы Вклад иностранных компаний в рост Около 66%

Дефицит мощностей вынуждает Каракас обращаться к азиатским поставщикам и искать альтернативные пути технологического импорта. Пока экспорт металлов 2026 года и промышленный сектор показывают динамику в других регионах, Венесуэле приходится бороться за каждый контракт на поставку сложного оборудования. Без решения вопроса с буровыми установками любой прогноз останется лишь оптимистичным сценарием на бумаге.

"Восстановление инфраструктуры требует прозрачных схем финансирования. Без четкого аудита и гарантий для инвесторов техническое перевооружение затянется на десятилетия", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о добыче

За счет чего Венесуэла планирует расти?

Основной упор сделан на интенсификацию работы существующих активов в нефтяном поясе Ориноко. Новые месторождения не вводятся, акцент смещен на реанимацию старого фонда и повышение коэффициента извлечения нефти.

Кто контролирует процесс восстановления?

Ключевую роль играют международные консорциумы. Несмотря на ограничения, Chevron и европейские компании остаются основными операторами, обеспечивающими приток технологий и инвестиций.

Какая главная сложность мешает росту?

Физическое отсутствие буровых установок. Разрыв между текущими двумя единицами и необходимыми 93 установками является главным инфраструктурным тупиком для отрасли.

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