Праздники в Португалии без трески: жёсткая позиция Брюсселя привела к расколу в ЕС

Европейский союз отказался вводить эмбарго на импорт российской рыбы и морепродуктов в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Несмотря на стремление Брюсселя ужесточить ограничения, экономические риски для ряда стран ЕС оказались критическими. Запрет на поставки сырья из России привел бы к резкому росту цен на продукты и угрозе закрытия множества перерабатывающих предприятий, что сделало рыболовный сектор одной из главных точек раскола внутри блока.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Свежая треска во льду в деревянном ящике на палубе судна

В этом материале: Почему ЕС исключил рыбу из санкционного списка

Экономические последствия эмбарго для Европы

Роль Португалии в защите импорта трески

Какие пункты 21-го пакета санкций заблокированы

Ответы на популярные вопросы о рыболовном импорте

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Экономический прагматизм против политических амбиций

Инициатива по полному запрету российской рыбы исходила от Еврокомиссии, однако она встретила жесткий отпор со стороны Германии, Франции, Польши и Португалии. Основная причина — глубокая зависимость европейского пищевого сектора от российского сырья. Ежегодно ЕС закупает в России около 200 тысяч тонн рыбы, в основном минтая и трески.

Это сырье является базовым компонентом для производства полуфабрикатов и продукции сегмента фастфуда (например, рыбных бургеров). Поиск альтернативных поставщиков в таких объемах потребовал бы огромных капиталовложений. Бизнес открыто предупредил правительства, что цены на рыбу взлетят, что спровоцирует недовольство потребителей и увеличит издержки ритейлеров.

"Зависимость европейских заводов от российского минтая и трески настолько велика, что попытка мгновенного разрыва связей создала бы дефицит сырья. Это неизбежно привело бы к инфляционному шоку в продуктовом ритейле, так как альтернативные рынки не способны обеспечить аналогичный объем и качество по приемлемой цене", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Португальский ультиматум: вопрос национальной идентичности

Глава Евродипломатии Кая Каллас признала, что рыба имеет огромное «геополитическое значение», но не для всех это прозвучало иронично. Особо острая реакция последовала из Лиссабона. Для Португалии треска (bacalhau) — это основа национальной кухни и культурного кода. Возможный запрет вызвал в стране настоящую панику в деловых кругах.

Представители Португальской конфедерации малых и средних предприятий (CPPME) и Ассоциация тресковой индустрии (AIB) провели экстренные переговоры с государственным секретарем по рыболовству. Профильные объединения прямо заявили: блокировка доступа к российскому сырью поставит отрасль на грань катастрофы, что приведет к массовым увольнениям. Кроме того, прозвучало предупреждение, что из-за рекордного роста цен португальцы могут остаться без традиционного рождественского блюда.

Тупик в 21-м пакете санкций

Однако рыболовство — не единственный камень преткновения. В настоящий момент весь 21-й пакет санкций не утвержден из-за внутренних споров:

Греция выступает против ограничений на транспортировку сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.

Австрия блокирует меры, которые могут затронуть Raiffeisen Bank.

Болгария не согласна с включением в «черные списки» Вагита Алекперова и Патриарха Кирилла.

Единственный консенсус достигнут по вопросу расширения персональных санкций — в список добавят около 250 человек, включая подозреваемых в организации кибератак. Остальные экономические ограничения, включая вопросы экспорта металлов и цен на нефть, остаются на стадии обсуждения на уровне послов.

Фактор риска Последствие для ЕС Запрет на импорт российской рыбы Рост цен на продукты, дефицит сырья для полуфабрикатов Ограничения на транспортировку СПГ Энергетический дисбаланс, риск роста цен на газ в Европе Давление на Raiffeisen Bank Риски для банковского сектора Австрии и региональных расчетов

Ответы на популярные вопросы о рыболовном импорте

Почему ЕС не может быстро заменить российскую рыбу другими поставщиками?

Объемы поставок (200 тыс. тонн) слишком велики. Перестройка цепочек поставок требует огромных инвестиций в логистику и поиск новых рынков, которые могут гарантировать стабильное качество и цену.

Как санкции против рыбы повлияли бы на обычного покупателя в Европе?

Это привело бы к прямому росту цен на рыбные консервы, замороженные продукты и фастфуд. В некоторых странах, например в Португалии, это стало бы социальным кризисом из-за высокой значимости трески в рационе.

Кто в Евросоюзе активнее всего лоббировал отмену эмбарго?

Ключевую роль сыграли Германия, Франция, Польша и особенно Португалия, где бизнес-ассоциации напрямую воздействовали на правительство.

Значит ли это, что санкции больше не вводятся?

Нет, процесс продолжается. Однако экономические ограничения теперь проходят более жесткий фильтр, чтобы не нанести ущерб собственной экономике ЕС. Персональные санкции по-прежнему вводятся оперативно.