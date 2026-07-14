Производителям икры больше не удастся хитрить: новые ГОСТы лишат рынок серых схем

С 1 июня 2027 года рынок красной икры переходит на жесткий цифровой и технологический контроль. Росстандарт финализировал новые требования к производственным процессам, делая ставку на прозрачность цепочки поставок.

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Технологические фильтры качества

Обновленный ГОСТ 18173-2026 диктует бескомпромиссные правила. Банки теперь заполняют только икрой из свежего или живого сырья. Пересмотрены допустимые концентрации соли: для первого сорта норматив составляет 3-6%, для второго — 3-7%. Регулятор жестко увязывает использование консервантов с требованиями финансовой дисциплины и рыночного администрирования, исключая любые вольности с добавками.

"Стандарт фиксирует химический состав продукта на входе. Это не просто рецептура, а алгоритм защиты от нелегальной продукции. Любое отклонение датчиков в линии — повод для остановки партии", — пояснила эксперт по пищевому комплаенсу Ирина Зайцева.

Цифровой барьер для фальсификата

Транспортная тара проходит через сито ГОСТ 1629-2026. Размороженные партии обязаны проходить тест на отстой. Специалисты внедряют формулу пересчета бензоата натрия в бензойную кислоту, исключая манипуляции с объемами консервантов. Параллельно с этим рынок труда в других секторах экономики демонстрирует схожие тренды на повышение дисциплины расчетов.

Параметр Требование стандарта Содержание соли (1 сорт) 3-6% Содержание соли (2 сорт) 3-7%

Росстандарт настаивает на внедрении современных методов контроля температуры в процессе всей логистики. Это закрывает лазейку для "серых" поставщиков, использующих нарушение температурного режима для маскировки вторичного сырья. Подобные стратегии обеспечения стабильности ресурсов становятся нормой во всех регулируемых отраслях.

"Система маркировки исключает двойную интерпретацию данных. Потребитель получает прозрачную историю продукта. Для рынка это означает выдавливание компаний, неспособных обеспечить метрологическую точность замеров", — констатировал аналитик долгового рынка Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о качестве икры

Когда новые правила становятся обязательными?

Рабочий режим для всей отрасли наступает 1 июня 2027 года. Предприятия могут перейти на новый стандарт досрочно, что дает рыночное преимущество.

Что изменилось в контроле сырья?

ГОСТ 18173-2026 разрешает использовать для фасовки исключительно икру из живой или свежей рыбы.

Как будут бороться с избытком консервантов?

Введена формула точного пересчета бензоата натрия в бензойную кислоту, что не позволяет завышать допустимые нормы содержания.

Обязательна ли теперь проверка на отстой?

Да, для продукции первого сорта проверка обязательна после разморозки в транспортной таре.

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