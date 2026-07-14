Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свобода в каждом шаге: почему мышцы таза заслуживают такого же внимания, как спина или шея
Медицина перешла черту: шведские нейрохирурги научились заменять разрушенные части интеллекта
Экономия на запчастях стала ловушкой: игнорирование маркировки подшипников увеличило вибрации
Улицы буквально утопают в отходах: внезапный демарш поставщика оставил технику без капли горючего
Jeland J6 обошел по продажам импортный Jaecoo J6 в России в июне 2026 года
Привычка смотреть по сторонам: предсказуемость движений глаз открыла доступ к подсознанию человека
Деньги пришли вовремя: масштабный перевод в Алтайском крае изменил положение многих семей
Смерть дышит вам в затылок: обычная пыль во время прогулки превратила домашних псов в мишени
Куст смородины устал: как вернуть былую плодовитость без покупки новых саженцев

Мир на пороге сырьевого шока: опасная близость флотов в проливе подбросила котировки до максимума

Экономика » Сырье » Нефть

Стоимость нефти сорта Brent поднялась выше 84 долларов за баррель, вплотную приблизившись к месячному максимуму. Рынок реагирует на рост напряженности между США и Ираном в районе Ормузского пролива. Через этот узел проходит пятая часть всего мирового объема углеводородов. Военная активность в регионе вынуждает трейдеров закладывать риски срыва поставок в терминальную стоимость сырья.

Промышленный терминал с танкером и резервуарами
Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Промышленный терминал с танкером и резервуарами

Геополитический узел и котировки

Вашингтон и Тегеран находятся в фазе жесткого противостояния. Конфликт касается ядерной программы и регионального влияния. Рост военной активности в акватории Ормузского пролива провоцирует тревогу у глобальных игроков. США нарастили морскую группировку. Иран заявляет о возможности блокировки пролива в ответ на любые угрозы своим национальным интересам.

"Локальные конфликты в ключевых точках поставки всегда вызывают моментальную волатильность. Любая военная угроза в проливе немедленно отображается на фьючерсах, так как рынок страхуется от дефицита предложения", — предположил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации, оценивая перспективы введения новых санкций. Подобные действия провоцируют перестройку глобальных цепочек поставок, требуя от бизнеса искать альтернативные маршруты, как это происходит при масштабном пересмотре экспортных квот КНР. Мировое потребление остается высоким, несмотря на попытки энергоперехода, поэтому малейший сбой в логистике гарантирует резкие скачки цен.

Показатель Статус
Нефть Brent $84+ за баррель
Ормузский пролив Зона риска поставок

Международное энергетическое агентство (МЭА) транслирует опасения относительно стабильности поставок. Дефицит сырья — это не только финансовые потери, но и удар по энергобезопасности импортеров. Даже в условиях сложного трансформационного периода для западных компаний, спрос на энергоресурсы остается фундаментом экономики.

"Инвесторы в текущий момент крайне чувствительны к любым новостям из Персидского залива. Любое подтверждение блокады пролива приведет к мгновенному ценовому шоку, к которому глобальные рынки пока не готовы", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Американское министерство энергетики заявляет о мониторинге обстановки и наличии планов на случай эскалации. Рынок делает ставку на дипломатическое решение, однако угроза военного столкновения остается главным фактором неопределенности. В условиях сжатия предложения из-за отработки истощающихся месторождений любые геополитические риски удваивают давление на котировки.

"Риск-менеджмент сейчас превалирует над фундаментальными показателями. Участники торгов стремятся минимизировать позиции в активах, зависящих от морской логистики Ближнего Востока", — констатировал в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на рынке нефти

Почему блокировка Ормузского пролива критична?

Пролив является узким транспортным коридором, через который проходит до 20% мирового объема добываемой нефти. Любое перекрытие потока мгновенно создает дефицит предложения.

Как военная активность влияет на цену?

Трейдеры закладывают риски срыва поставок в стоимость фьючерсов через страховые премии. Чем выше угроза конфликта, тем дороже становится страхование танкерных грузов.

Есть ли альтернатива поставкам через регион?

Существующие альтернативные трубопроводы не обладают достаточной пропускной способностью для компенсации объемов, проходящих через пролив в случае его закрытия.

Какова позиция ведомств по безопасности?

Министерства энергетики стран-импортеров ведут оперативный мониторинг ситуации и готовят резервные планы по задействованию стратегических запасов при возникновении перебоев.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Сырье
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Худший сценарий для Приморья: слияние атмосферных фронтов обрекло регион на библейский потоп
Дальний Восток
Худший сценарий для Приморья: слияние атмосферных фронтов обрекло регион на библейский потоп
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Владимирская область
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Последние материалы
Океан стал слишком горячим: природная аномалия ударила по кошелькам покупателей красной рыбы
Клялись никогда его не носить? Главный тренд 80-х вернулся и стал символом элегантности
Санкции больше не работают: поставки металлов обрушили прежние прогнозы по выручке
Бизнес на полуострове вздохнул с облегчением: решение властей Камчатки создало новые финансовые окна
Космос оказался сильнее физики: разгон зонда к звездам привел к неожиданному торможению
Китайская батарея Aegis Gold Brick Battery прошла государственные испытания по мощности
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Организм требует перемен: популярный плод превзошел медицинский стандарт в ходе тестов
Техника встала в разгар сезона: местная разработка спасла посевные работы в Алтайском крае
Стильные номера без флага: Приамурье захлестнула волна нарушений, ГИБДД усиливает контроль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.