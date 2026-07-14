Мир на пороге сырьевого шока: опасная близость флотов в проливе подбросила котировки до максимума

Стоимость нефти сорта Brent поднялась выше 84 долларов за баррель, вплотную приблизившись к месячному максимуму. Рынок реагирует на рост напряженности между США и Ираном в районе Ормузского пролива. Через этот узел проходит пятая часть всего мирового объема углеводородов. Военная активность в регионе вынуждает трейдеров закладывать риски срыва поставок в терминальную стоимость сырья.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Промышленный терминал с танкером и резервуарами

Геополитический узел и котировки

Вашингтон и Тегеран находятся в фазе жесткого противостояния. Конфликт касается ядерной программы и регионального влияния. Рост военной активности в акватории Ормузского пролива провоцирует тревогу у глобальных игроков. США нарастили морскую группировку. Иран заявляет о возможности блокировки пролива в ответ на любые угрозы своим национальным интересам.

"Локальные конфликты в ключевых точках поставки всегда вызывают моментальную волатильность. Любая военная угроза в проливе немедленно отображается на фьючерсах, так как рынок страхуется от дефицита предложения", — предположил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации, оценивая перспективы введения новых санкций. Подобные действия провоцируют перестройку глобальных цепочек поставок, требуя от бизнеса искать альтернативные маршруты, как это происходит при масштабном пересмотре экспортных квот КНР. Мировое потребление остается высоким, несмотря на попытки энергоперехода, поэтому малейший сбой в логистике гарантирует резкие скачки цен.

Показатель Статус Нефть Brent $84+ за баррель Ормузский пролив Зона риска поставок

Международное энергетическое агентство (МЭА) транслирует опасения относительно стабильности поставок. Дефицит сырья — это не только финансовые потери, но и удар по энергобезопасности импортеров. Даже в условиях сложного трансформационного периода для западных компаний, спрос на энергоресурсы остается фундаментом экономики.

"Инвесторы в текущий момент крайне чувствительны к любым новостям из Персидского залива. Любое подтверждение блокады пролива приведет к мгновенному ценовому шоку, к которому глобальные рынки пока не готовы", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Американское министерство энергетики заявляет о мониторинге обстановки и наличии планов на случай эскалации. Рынок делает ставку на дипломатическое решение, однако угроза военного столкновения остается главным фактором неопределенности. В условиях сжатия предложения из-за отработки истощающихся месторождений любые геополитические риски удваивают давление на котировки.

"Риск-менеджмент сейчас превалирует над фундаментальными показателями. Участники торгов стремятся минимизировать позиции в активах, зависящих от морской логистики Ближнего Востока", — констатировал в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на рынке нефти

Почему блокировка Ормузского пролива критична?

Пролив является узким транспортным коридором, через который проходит до 20% мирового объема добываемой нефти. Любое перекрытие потока мгновенно создает дефицит предложения.

Как военная активность влияет на цену?

Трейдеры закладывают риски срыва поставок в стоимость фьючерсов через страховые премии. Чем выше угроза конфликта, тем дороже становится страхование танкерных грузов.

Есть ли альтернатива поставкам через регион?

Существующие альтернативные трубопроводы не обладают достаточной пропускной способностью для компенсации объемов, проходящих через пролив в случае его закрытия.

Какова позиция ведомств по безопасности?

Министерства энергетики стран-импортеров ведут оперативный мониторинг ситуации и готовят резервные планы по задействованию стратегических запасов при возникновении перебоев.

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