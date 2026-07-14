Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицина перешла черту: шведские нейрохирурги научились заменять разрушенные части интеллекта
Экономия на запчастях стала ловушкой: игнорирование маркировки подшипников увеличило вибрации
Улицы буквально утопают в отходах: внезапный демарш поставщика оставил технику без капли горючего
Jeland J6 обошел по продажам импортный Jaecoo J6 в России в июне 2026 года
Привычка смотреть по сторонам: предсказуемость движений глаз открыла доступ к подсознанию человека
Деньги пришли вовремя: масштабный перевод в Алтайском крае изменил положение многих семей
Смерть дышит вам в затылок: обычная пыль во время прогулки превратила домашних псов в мишени
Мир на пороге сырьевого шока: опасная близость флотов в проливе подбросила котировки до максимума
Куст смородины устал: как вернуть былую плодовитость без покупки новых саженцев

Океан стал слишком горячим: природная аномалия ударила по кошелькам покупателей красной рыбы

Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

Дальневосточный рыбохозяйственный комплекс вошел в фазу активного промысла. К 12 июля 2026 года рыбаки подняли на борт более 16,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Темп нарастает: за последние трое суток уловы прибавили почти 6 тыс. тонн. Однако макроэкономическая картина выглядит сдержанно — текущие показатели на 36% уступают результатам прошлых лет. Путина буксует из-за климатических аномалий и специфики биомасс в этом цикле.

Женщина-работница цеха разделывает крупную красную рыбу ножом
Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
Женщина-работница цеха разделывает крупную красную рыбу ножом

Лидеры добычи: Камчатка и Хабаровск

Камчатский край традиционно аккумулирует основные мощности, освоив более 10 тыс. тонн. Хабаровский край удерживает вторую позицию. Остальные регионы — Приморье, Сахалин и Магадан — пока демонстрируют кратно меньшие цифры. Низкие объемы в начале сезона требуют от регулятора предельной точности в администрировании квот, чтобы сбалансировать нагрузку на экосистему и нужды переработки.

"Мы наблюдаем классический макроэкономический разрыв между плановыми ожиданиями и реальным выходом продукта. Отставание на 36% от базы — это сигнал к пересмотру логистических затрат предприятий. Рынку нужна стабильность, а не ценовые качели", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Видовой состав: доминирование горбуши

В сетях преобладает горбуша — на неё приходится 60% всего объема. Нерка и кета следуют с большим отрывом. Примечательно, что вылов кеты показал рост на 35% вопреки общему тренду на снижение. Такая девиация подтверждает неоднородность подходов к восстановлению популяций. Пока лососевый рыбный рынок России демонстрирует структурный перекос в сторону дешевого сегмента, что влияет на общую маржинальность отрасли.

Вид рыбы Вылов 2026 (тонн)
Горбуша 10 224
Нерка 3 645
Кета 2 603
Прочие лососевые 179

Снижение показателей нерки и горбуши почти вдвое бьет по экспортному потенциалу. В условиях санкционного давления внутренняя продовольственная инфляция может отреагировать на дефицит красной рыбы ростом цен. Регулятор уже готовит меры по защите внутреннего потребителя.

"Риски для потребителя очевидны: дефицит предложения всегда толкает ценник вверх. Если путина не выйдет на прогнозные 227 тысяч тонн, мы увидим коррекцию стоимости на полках уже к осени", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Температурный барьер и прогнозы

Главный враг рыбы сегодня — перегрев океана. Вода выше 17 градусов вводит лосось в анабиоз, а при 24 градусах биологические процессы останавливаются окончательно. Научный мониторинг охватил тысячи проб на Камчатке и Сахалине. Пока освоение прогнозного плана в 227 тыс. тонн идет с огромным лагом. Отрасль замерла в ожидании похолодания вод, которое может "протолкнуть" косяки в реки.

Международный контекст: Аляска сбавляет обороты

Ситуация на Аляске зеркальна российской: там тоже фиксируют спад на 11%. Американские добытчики сделали ставку на нерку, обеспечив основной объем в 25 млн экземпляров. Общий спад в северном полушарии указывает на глобальные климатические сдвиги. Рыночная конъюнктура остается нестабильной, что заставляет инвесторов с осторожностью оценивать прибыли текущего сезона.

"Инвесторам стоит смотреть на финансовую отчетность компаний с учетом климатических рисков. Просадка по вылову — это прямой удар по дивидендной доходности сектора в конце года", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о лососевой путине

Почему путина в 2026 году идет медленнее обычного?

Основная причина — аномально высокая температура воды в океане, которая меняет маршруты миграции рыбы и снижает её активность. Также влияет естественная цикличность подходов горбуши.

Стоит ли ждать резкого роста цен на красную рыбу?

При сохранении текущего отставания в 36% возможен рост розничных цен. Однако госрегулирование и остатки прошлых лет могут сгладить этот эффект для массового сегмента.

Какой регион является ключевым для рынка?

Камчатка обеспечивает почти 60% общероссийского вылова лососевых. Её показатели определяют итоговую цену продукции на всей территории страны.

Как ситуация на Аляске влияет на российский рынок?

Мировой дефицит лосося на Аляске может повысить спрос на российский экспорт, что создаст дополнительное давление на внутренние цены из-за оттока качественного сырья.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Худший сценарий для Приморья: слияние атмосферных фронтов обрекло регион на библейский потоп
Дальний Восток
Худший сценарий для Приморья: слияние атмосферных фронтов обрекло регион на библейский потоп
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Садоводство, цветоводство
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Садоводство, цветоводство
Дом словно оживает: эти комнатные растения стали символами домашнего благополучия
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Последние материалы
Океан стал слишком горячим: природная аномалия ударила по кошелькам покупателей красной рыбы
Клялись никогда его не носить? Главный тренд 80-х вернулся и стал символом элегантности
Санкции больше не работают: поставки металлов обрушили прежние прогнозы по выручке
Бизнес на полуострове вздохнул с облегчением: решение властей Камчатки создало новые финансовые окна
Космос оказался сильнее физики: разгон зонда к звездам привел к неожиданному торможению
Китайская батарея Aegis Gold Brick Battery прошла государственные испытания по мощности
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Организм требует перемен: популярный плод превзошел медицинский стандарт в ходе тестов
Техника встала в разгар сезона: местная разработка спасла посевные работы в Алтайском крае
Стильные номера без флага: Приамурье захлестнула волна нарушений, ГИБДД усиливает контроль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.