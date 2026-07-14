Санкции больше не работают: поставки металлов обрушили прежние прогнозы по выручке

Российский экспорт металлургической продукции в первой половине 2026 года показал резкий рывок, игнорируя санкционное давление и логистические барьеры. Федеральная таможенная служба зафиксировала поставки металлов на сумму $33,2 млрд за январь-май. Этот показатель превысил прошлогодние значения на четверть, что свидетельствует о перестройке торговых путей и адаптации промышленного сектора к новым правилам игры на глобальном рынке.

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Металлургический рывок: цифры и факты

Экспортная выручка в сегменте металлов (группы 71-83 ТН ВЭД) подскочила на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основной драйвер — переориентация на рынки Глобального Юга и высокий спрос на промышленные ресурсы. Российские компании успешно заместили ушедших западных потребителей, наладив прямые расчеты в национальных валютах. Это позволило избежать блокировок транзакций и снизить издержки на конвертацию.

"Рост экспорта на 26% — это не просто удачная конъюнктура цен. Мы видим результат глубокой перестройки цепочек поставок. Бизнес перевел торговлю на платформенные решения, которые минимизируют участие посредников из недружественных стран", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рост объемов происходит на фоне жесткого регулирования внутренних цен, что предотвращает перегрев экономики. Государство использует экспортные пошлины как инструмент балансировки: стимулирует вывоз излишков, сохраняя доступное сырье для отечественного машиностроения. В то время как западные рынки лихорадит, российская металлургия выступает в роли стабилизатора для новых партнеров. Ситуация напоминает затяжной марафон, где побеждает тот, кто лучше откалибровал оборудование и наладил питание.

Импортная независимость и баланс

Ситуация с ввозом металлов и изделий из них выглядит стабильно. За первые два месяца 2026 года импорт составил $7,1 млрд. Это практически ювелирная точность соответствия прошлогодним графикам — 99,5% от объема начала 2025 года. Такая динамика указывает на достижение "точки насыщения" в импортозамещении: всё, что можно было заменить своими силами, уже производится внутри страны, а критический импорт надежно застрахован долгосрочными контрактами.

Показатель (январь-май 2026) Значение / Динамика Экспорт металлов (71-83 ТН ВЭД) $33,2 млрд Рост к 2025 году +26% Импорт (январь-февраль) $7,1 млрд Доля от уровня 2025 года 99,5%

Важно, что структура импорта смещается в сторону высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки ресурсов. Вместо закупки готовых изделий страна инвестирует в станки и линии. Это создает фундамент для промышленного суверенитета в долгосрочной перспективе. Экономика перестает просто "проедать" выручку, направляя её на создание добавленной стоимости внутри границ ЕАЭС.

"В импорте сейчас превалирует инвестиционный спрос. Компании закупают компоненты, которые нельзя быстро локализовать, но при этом активно внедряют новые системы финансового контроля, чтобы избежать кассовых разрывов при расчетах с контрагентами", — отметила в беседе с Pravda.Ru бухгалтер Наталья Громова.

Последствия для экономики и бизнеса

Приток валюты от экспорта металлов поддерживает устойчивость рубля и позволяет государству финансировать социальные программы. Профицит торгового баланса остается ключевым защитным механизмом против внешних шоков. Однако для бизнеса это накладывает дополнительные обязательства по обеспечению прозрачности операций. ФТС и налоговые органы теперь видят цепочки поставок насквозь благодаря цифровым платформам и интеграции баз данных.

Для участников рынка это означает конец эры "серых" схем. Государство выстраивает среду, где работать легально становится дешевле, чем скрывать доходы. Рост выручки сопровождается усилением администрирования. Те, кто не успеет адаптировать свои внутренние регламенты под новые стандарты прозрачности, рискуют столкнуться с ограничениями. На рынке выживают технологичные гиганты, способные жестко контролировать издержки и соблюдать дисциплину финансового учета.

"Регулятор сейчас не прощает ошибок в отчетности. Любые отклонения в стоимостных объемах подпадают под автоматический аудит. Либо прозрачность, либо санкции — третьего в текущей системе не дано", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Вызов для отрасли: Сможет ли металлургический сектор удержать темпы роста при возможном снижении мировых цен на сырье? Ответ кроется в автоматизации производства и снижении логистического плеча за счет развития внутренних транспортных коридоров.

Ответы на популярные вопросы о внешней торговле

Почему экспорт металлов вырос именно сейчас?

Произошла синхронизация двух факторов: адаптация логистики к восточным маршрутам и дефицит качественного сырья на азиатских рынках. Российские заводы предложили конкурентную цену и надежность поставок, что перевесило политические риски для покупателей.

Как стагнация импорта влияет на производство?

Стагнация в цифрах долларового эквивалента скрывает качественный рост. Тот же объем средств теперь тратится на более сложные технологические решения, так как простые изделия Россия научилась делать сама.

Повлияет ли рост выручки на внутренние цены?

Нет, правительство использует механизм квот и пошлин для отсечения экспортного паритета. Внутренний рынок защищен демпферами, что позволяет держать цены для отечественного строительства и автопрома на приемлемом уровне.

Какие риски остаются для экспортеров в 2026 году?

Основной риск — вторичные санкции против банков, проводящих платежи. Однако переход на цифровые активы и клиринг в нацвалютах постепенно нивелирует эту угрозу, делая торговлю автономной от западной инфраструктуры.

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