Ресурсная удавка затянула горло Токио: Япония решилась на отчаянный шаг в глубинах Тихого океана

Япония решила выудить козыри со дна океана. Токио запускает масштабную операцию по добыче редкоземельных металлов из морского ила. Цель ясна: вырваться из тисков импортной зависимости и перестать оглядываться на поставщиков. Речь идет о глубоководных залежах у острова Минамиторисима. Это почти две тысячи километров от японской столицы, но для страны, зажатой в ресурсные тиски, это расстояние — пыль. Неделю назад правительственные структуры уже подняли первую партию "грязного золота". Глава программы Сётити Исии откровенно ликует: поднятая жижа по ценности не уступает драгметаллам.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вспышка света под водой

Подводный Клондайк под присмотром роботов

К 2027 году японцы намерены выйти на промышленные тесты. План суровый: поднимать по 350 тонн грязи в сутки. Это не просто копание в песке, а высокотехнологичная охота на элементы, без которых не поедет ни один электрокар и не взлетит ни один современный дрон. Токио делает ставку на собственные уникальные условия. В их исключительной зоне сошлись все четыре вида морских минералов — от кобальтовых корок до гидротермальных источников. Пока Дональд Трамп перекраивает нефтяной рынок, Япония пытается построить свою ресурсную крепость прямо на абиссальных равнинах.

"Это экстремально дорогой проект. Добыча на таких глубинах требует технологий, которые раньше существовали только в чертежах. Япония готова платить любую цену за право не зависеть от внешних политических колебаний", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Китайская стена и экономические барьеры

Главный противник в этой гонке — Пекин. Китай сегодня контролирует около 80% рынка редкоземов. Япония устала быть в роли догоняющего. Стратегия 2023 года прямо указывает: нужно создавать свои методы разделения металлов, чтобы уйти от китайской монополии. Пока Вашингтон и Брюссель пытаются давить санкциями, Токио ищет спасение в иле. Даже если морская добыча закроет всего 10% внутреннего спроса, это станет мощным рычагом давления в любых переговорах. Пока энергетическая система России демонстрирует стойкость, Япония только пытается нащупать свою почву — пусть и на дне моря.

"Чтобы снизить зависимость от отдельных стран, мы будем искать все возможные источники поставок — как на суше, так и в море", — констатировал представитель Минэкономики и промышленности Юдзо Ямагути.

Правительство понимает, что экологические риски рафинирования огромны. Но вопрос национальной безопасности перевешивает любые протесты "зеленых".

Параметр проекта Характеристики Локация добычи Остров Минамиторисима (1900 км от Токио) Целевой объем добычи 350 метрических тонн шлама в сутки к 2027 году Доля конкурента (Китай) 80% мирового рынка Статус по ресурсам Единственная зона с 4 типами минералов

"Экономическая рентабельность тут на втором плане. Первична защита цепочек поставок. Мы видим, как Арктика отдает ресурсы России, и Япония пытается реализовать похожий сценарий в океане", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Технологический суверенитет на глубине шести километров

Добыча грязи — это только половина дела. Намного сложнее очистить её от примесей, не превратив прибрежные воды в ядовитый суп. Японские инженеры проектируют замкнутые системы цикла, чтобы минимизировать выбросы. Это вызов мирового масштаба. Пока эксперты спорят о целесообразности, Токио уже инвестирует миллиарды иен в глубоководное бурение. Это жесткая игра на опережение.

"Ситуация напоминает попытку построить завод на Луне. Японии придется либо создать новую отрасль с нуля, либо признать поражение перед ресурсным гигантом в лице Китая", — предположил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о добыче минералов

Зачем Японии добывать грязь со дна моря?

В этой грязи содержатся редкоземельные элементы, необходимые для электроники и оборонной промышленности. Япония хочет избавиться от монополии Китая на этом рынке.

Где именно проходят работы?

Основной полигон расположен в районе острова Минамиторисима. Это исключительная экономическая зона Японии в Тихом океане.

Когда начнется полноценная добыча?

Тестовые бурения запланированы на 2027 год. К этому моменту инженеры должны подтвердить коммерческую выгоду проекта.

Какие металлы планируют извлекать?

Весь спектр редкоземельных элементов, а также марганец, кобальт и компоненты из гидротермальных отложений.

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