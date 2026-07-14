Вашингтон в панике: новая стратегия Трампа отрезала финансовый сектор от внешних рынков

11 июля 2026 года американские обыватели не заметили подвоха. Карты считывались, банкоматы выплевывали наличность, а бизнес привычно гонял цифры через старые шлюзы. Но внешняя картинка обманчива. Минфин США официально заблокировал использование центральных банковских цифровых валют (CBDC). Трамп продолжает зачищать финансовое поле, запрещая американским финансовым институтам даже касаться государственных цифровых активов, выпущенных иностранными правительствами. Это не просто бюрократический жест, а попытка спасти угасающий долларовый суверенитет от внешних угроз.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обвиняющий Дональд Трамп

Цифровой занавес: суверенитет под ударом

Вашингтон боится. Американская администрация называет это "защитой финансового суверенитета", но на деле это попытка возвести цифровую стену. Главный страх Белого дома — потеря контроля над потоками, которые могут уходить в обход системы SWIFT через государственные токены других стран. Пока Россия успешно внедряет финансовый контроль в смежных регионах и выстраивает независимые расчеты, Штаты пытаются просто запретить прогресс. Дональд Трамп уверен: любая иностранная цифровая валюта — это троянский конь, способный разрушить гегемонию ФРС. Уязвимости в безопасности и отсутствие "надлежащего надзора" стали удобными ширмами для жесткой протекционистской политики.

"Решение Минфина США выглядит как паническая попытка остановить неизбежное, ведь цифровые валюты позволяют проводить расчеты мгновенно и без оглядки на санкции", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Инфраструктурный раскол и трансграничные барьеры

Удар придется по самому больному месту — системе трансграничных платежей. Технология CBDC обещала сделать переводы дешевыми и быстрыми, фактически похоронив банковскую комиссионную прослойку. Но Вашингтон не заинтересован в дешевизне, если он не держит руку на рубильнике. Запрет на участие банков США в сделках с иностранными цифровыми валютами создает юридическую пропасть. Американским корпорациям формально не запрещено использовать такие токены напрямую, но без участия банковских структур их транзакции превращаются в сложный квест с неясным финалом. Это прямая угроза логистическим цепочкам, которые и без того трещат по швам из-за нефтяной лихорадки и блокировок путей.

Параметр Реакция системы США Внутренние платежи Без изменений, ориентация на наличные и карты Трансграничные расчеты Блокировка операций через банковские посредники Иностранные CBDC Полный запрет на оборот в банковском секторе Риски безопасности Признаны критическими для нацбезопасности

"Банковский сектор сейчас находится в заложниках у политических амбиций, что только усугубляет скрытые угрозы и ведет к росту долговой нагрузки", — предупредил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мировое эхо американского запрета

Вашингтон пытается заставить союзников играть по своим правилам. Этот "временный" запрет — сигнал сателлитам США: сворачивайте свои цифровые инициативы или готовьтесь к санкциям. Однако мир уже не тот, что раньше. Пока западный лагерь раздумывает, другие игроки активно развивают независимые проекты. Трамп надеется, что его осторожный подход охладит пыл разработчиков CBDC по всему миру. Но реальность такова, что технологический разрыв только растет. Пока в США спорят о регуляции, в других регионах успешно работает технологическое партнерство, игнорирующее устаревшие запреты Брюсселя и Вашингтона.

"Любые попытки ограничить инновации из Вашингтона лишь подталкивают страны к поиску альтернативных финансовых центров и созданию собственных систем контроля", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о CBDC в США

Запрещено ли американцам владеть криптовалютой?

Нет, данный указ касается исключительно государственных цифровых валют (CBDC), выпускаемых иностранными центробанками. Частные активы пока остаются в серой зоне, хотя контроль за ними ужесточается.

Как запрет отразится на бизнесе США?

Прямых ограничений на коммерческое использование нет, но банки США не смогут проводить такие платежи. Это вынудит компании искать посредников в других юрисдикциях, что увеличит расходы и риски.

Связан ли этот запрет с политикой Дональда Трампа?

Да, это часть его стратегии по укреплению реального сектора и защите доллара как единственного глобального инструмента, свободного от цифровых "примесей" конкурентов.

Станет ли этот запрет постоянным?

Официально он назван временным, но в политическом климате 2026 года такие меры имеют тенденцию становиться фундаментом новой изоляционистской стратегии на десятилетия.

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