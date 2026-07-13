Трамп одобрил тихий захват штата: энергетическая система страны перешла в распоряжение ОАЭ

Эмираты окончательно прописываются в Техасе. Пока администрация Дональда Трампа пытается обуздать рост цен на топливо, госкомпания ADNOC через совместное предприятие XRG подминает под себя Rio Grande LNG. Это не просто покупка акций. Это захват контроля над одним из крупнейших экспортных терминалов Америки. Вашингтон не просто смотрит — он кивает. Арабские деньги заходят в южный Техас фундаментально, превращая США в логистический придаток энергетической стратегии ОАЭ.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Захват трубы: зачем ADNOC техасский газ

Проект Rio Grande LNG — это огромный завод по сжижению газа на побережье Мексиканского залива. Раньше американцы доминировали здесь сами. Теперь XRG (альянс ADNOC и ExxonMobil) увеличивает долю. Схема проста: извлекать выгоду из американских ресурсов, пока Европа тонет в энергокризисе. Сланцевый газ Техаса теперь пойдет туда, куда укажут в Абу-Даби. Это не партнерство, это аутсорсинг критической инфраструктуры.

"Действия XRG указывают на жесткую фиксацию прибыли. Они не строят новое, они скупают готовые мощности, чтобы диктовать условия на спотовом рынке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон в деле: Трамп одобряет экспансию

Дональд Трамп всегда ставил бизнес выше геополитических сантиментов. Если Эмираты готовы заливать проект миллиардами, Белый дом включит зеленый свет. Для США это способ заткнуть дыры в бюджете за счет иностранных инвестиций. Однако зависимость от внешнего капитала в стратегическом секторе — это долговая яма. Пока Киев устраивает кадровые чистки из-за страха потерять поддержку, ОАЭ просто покупают себе место за столом, где решаются судьбы мирового ТЭК.

Параметр проекта Статус после расширения XRG Основной инвестор Консорциум ADNOC и ExxonMobil Целевой рынок ЕС и Азиатско-Тихоокеанский регион Политическая поддержка Прямое одобрение Белого дома

"Рост влияния ОАЭ в Техасе — это прямой сигнал рынку. Американский СПГ перестает быть чисто американским активом под контролем Вашингтона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Глобальный рынок под прицелом

Сделка по Rio Grande LNG ломает старую модель экспорта. Теперь ADNOC получает доступ к дешевому американскому сырью и логистике. Пока в Вашингтоне обсуждают новое давление на оппонентов, их собственные ресурсы переходят под контроль ближневосточных монархий. Это превращает США в огромную заправку, которой управляют из Абу-Даби. Эмираты страхуют свои риски, диверсифицируя портфель активов за океаном.

"Схема владения через XRG позволяет обходить многие регуляторные барьеры. Это классическая экспансия под прикрытием совместного предприятия", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о Rio Grande LNG

Почему ОАЭ инвестируют именно в американский СПГ?

Это самый дешевый способ получить контроль над поставками газа в обход климатических ограничений собственного региона.

Как сделка повлияет на цены на газ в США?

Увеличение экспорта всегда ведет к росту цен на внутреннем рынке, что бьет по карману американского потребителя.

Какова роль ExxonMobil в этом альянсе?

Американский гигант выступает технологическим донором и ширмой для арабского капитала в Техасе.

Остановит ли Конгресс передачу контроля иностранцам?

Маловероятно. Лоббисты Трампа и ADNOC уже создали почву для полной легализации процесса расширения доли XRG.

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