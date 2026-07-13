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Триллионная дыра в бюджете: лишние килограммы россиян парализовали финансовый рост страны

Экономика

Проблема лишнего веса у россиян переросла из медицинской плоскости в категорию прямых угроз национальной экономике. По расчетам экспертов НИУ ВШЭ, совокупные потери России от ожирения населения в 2023 году достигли 1,25 трлн рублей, что эквивалентно 0,7% валового внутреннего продукта. Основной удар приходится на трудоспособное мужское население, чья преждевременная смертность лишает рынок наиболее активных кадров и создает колоссальный финансовый разрыв, сопоставимый с 14% всех государственных расходов на здравоохранение.

Перекусы вместо завтрака
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перекусы вместо завтрака

Структура экономических потерь и демографический перекос

Исследование, опубликованное в журнале "Вопросы экономики", базируется на анализе данных Росстата и прогнозов развития рынка. Ученые суммировали недополученную прибыль компаний и государства из-за сокращения продолжительности жизни граждан с избыточным весом. Оказалось, что недопроизведенный объем товаров и услуг из-за смертей, связанных с последствиями ожирения, сопоставим с крупными федеральными программами развития. 

"Экономика теряет не просто людей, а наиболее квалифицированные кадры в расцвете сил. Для государства это означает не только рост расходов на лечение сопутствующих заболеваний, таких как диабет и гипертония, но и прямое снижение налоговых поступлений", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Почему мужчины обходятся экономике дороже

Анализ выявил парадоксальную ситуацию: при том что женщин с диагностированным ожирением в стране больше (27,4% против 20,6% у мужчин), именно мужской вклад в экономический ущерб является доминирующим — 73% всех потерь. Причина кроется в более высокой экономической активности мужчин и их уязвимости перед сердечно-сосудистыми катастрофами в возрасте от 35 до 59 лет. В то время как государство обеспечивает стабильность топливного рынка и стратегических отраслей, кадровый дефицит, спровоцированный состоянием здоровья граждан, становится скрытым тормозом для роста ВВП.

"Мы наблюдаем критическую ситуацию на рынке труда. Преждевременный уход из жизни мужчин трудоспособного возраста ведет к дефициту рабочих рук, что заставляет бизнес повышать издержки на поиск и обучение новых сотрудников, разгоняя инфляционные процессы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Масштаб проблемы: данные Минздрава

По официальным сведениям, озвученным главой Минздрава Михаилом Мурашко, каждый четвертый взрослый россиянин страдает ожирением. В абсолютных цифрах это около 40 миллионов человек. Это формирует отложенный риск для финансового сектора, требуя пересмотра подходов к страхованию и социальному обеспечению. Если не принять меры по оздоровлению нации, затраты на купирование последствий избыточного веса будут расти пропорционально инфляции, снижая эффективность инвестиций в человеческий капитал.

Показатель / Фактор Экономический эффект / Последствия
Прямые потери ВВП (0,7%) Снижение темпов роста экономики на 1,25 трлн руб. ежегодно
Смертность мужчин 35-59 лет Потеря 73% накопленного человеческого капитала в группе риска
Нагрузка на бюджет здравоохранения Расходы из-за ожирения эквивалентны 14% общих трат на медицину
40 млн граждан с лишним весом Снижение производительности труда и рост числа больничных листов

"Для банковского сектора и страховых компаний рост числа граждан с хроническими заболеваниями на фоне ожирения означает необходимость ужесточения скоринговых моделей и повышения стоимости долгосрочных финансовых продуктов", — отметил в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы об ожирении и экономике

Как именно лишний вес влияет на ВВП страны?
Влияние проявляется через "непроизведенный продукт". Когда человек умирает раньше времени или часто берет больничный из-за осложнений (диабет, болезни сердца), экономика лишается товаров и услуг, которые он мог бы создать. В сумме это дает гигантские цифры потерь.

Почему экономисты выделяют именно мужчин в этом исследовании?
Мужчины в России чаще занимают позиции в реальном секторе экономики и промышленности, где уровень добавленной стоимости выше. Кроме того, мужская смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с весом, наступает значительно раньше, чем у женщин.

Затрагивают ли эти потери личные финансы граждан?
Безусловно. Лечение заболеваний, вызванных ожирением, требует значительных личных расходов на лекарства и диетическое питание. Кроме того, потеря трудоспособности ведет к резкому падению доходов семьи при сохранении кредитных обязательств.

Может ли государство снизить эти экономические риски?
Да, через инвестиции в профилактику и пропаганду здорового образа жизни. Эксперты считают, что затраты на создание спортивной инфраструктуры и налоговые льготы для ЗОЖ-ориентированного бизнеса обойдутся бюджету дешевле, чем покрытие убытков от смертности.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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