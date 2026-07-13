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Мировой нефтяной хаос неизбежен: ОАЭ решились на строительство обходного пути в Фуджейре

Экономика

Дубай строит "запасной выход" из Персидского залива. Логистический гигант DP World начал переговоры о возведении порта и контейнерного терминала в Фуджейре. Это восточное побережье ОАЭ. План простой: возить грузы в обход Ормузского пролива. Пока Трамп пытается обуздать энергетический кризис и рост цен на топливо, Эмираты чертят новые карты. Стратегия выживания в регионе, который в 2026 году окончательно превратился в пороховую бочку.

Танкер в порту
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Танкер в порту

Маневр мимо пролива: зачем Дубаю Фуджейра

Ормузский пролив — это узкое горлышко, через которое течет 20% мировой нефти. Любой чих в этой акватории парализует мировые рынки. ОАЭ решили, что хватит зависеть от капризов США и Израиля. Порт в Фуджейре станет хабом для транзита между Азией и Европой. Проект закроет вопрос безопасности поставок. Если пролив перекроют, краны в Фуджейре продолжат грузить танкеры. Это не просто стройка, это возведение бетонного щита против рыночного хаоса.

"Это грамотный технический маневр. Фуджейра уже давно работает как заправочная станция для танкеров, но превращение её в полноценный контейнерный порт меняет архитектуру товарных потоков. Они убирают риск блокировки главного логистического плеча", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Логистика против географии

DP World проектирует терминал под любые типы грузов: от стандартных ящиков до сырой нефти. Цель — полная автономия. Пока деиндустриализация пожирает Европу, Дубай наращивает мускулы. Они строят инфраструктуру, которая не боится ракетных атак или санкционных войн. Трамп в Вашингтоне может сколько угодно грозить Конгрессу, но реальная сила сейчас у тех, кто контролирует причальную стенку.

Параметр Порт в Фуджейре
Локация Вне Ормузского пролива (Оманский залив)
Ключевой оператор DP World
Назначение Универсальный: контейнеры, нефть, насыпные грузы
Стратегическая цель Обход морской блокады

"Проект в Фуджейре — это страховой полис. В условиях, когда западные альянсы трещат по швам, а международное право подменяется понятиями, ОАЭ создают физический актив, который невозможно аннулировать росчерком пера в Вашингтоне", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Геополитический тупик Запада

Западные эксперты воют об угрозе стабильности, но правда в том, что Дубай просто подстилает соломку. Пока кризис ЕС разрастается из-за внутренних дрязг, Эмираты инвестируют в работающие инструменты. Трамп обещал сделать Америку великой, но пока реальные изменения происходят на песках Фуджейры. Это долгосрочная ставка на независимость от западных капризов и региональных конфликтов.

"Для крупного бизнеса это вопрос маржи. Риски в проливе закладываются в страховку грузов. Фуджейра снизит эти издержки. Мы видим переход от деклараций к реальному строительству новой торговой реальности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Дубай перестал ждать милости от природы и политики. Новый порт в Фуджейре — это признание того, что старый миропорядок сдох. Танкеры пойдут там, где безопаснее, а не там, где нарисовали колонизаторы сто лет назад. Эмираты покупают себе будущее, пока остальные страны тратят время на санкционные списки и бесплодные саммиты.

Ответы на популярные вопросы о порте в Фуджейре

Зачем строить порт, если есть Дубай?

Все порты Дубая находятся внутри Персидского залива. Чтобы попасть туда, нужно пройти через Ормузский пролив. Фуджейра находится снаружи — это прямой выход в Индийский океан.

Кто финансирует проект?

Основным игроком выступает DP World — один из крупнейших мировых портовых операторов штаб-квартирой в ОАЭ, при поддержке правительства страны.

Сможет ли порт заменить Ормузский пролив?

Полностью заменить невозможно из-за объемов, но создать критически важную альтернативу для самых ценных грузов и части нефтяного потока — вполне.

Как это повлияет на позиции Трампа?

Трампу нужна дешевая нефть для умиротворения Конгресса. Стабильный маршрут из Эмиратов — это фактор, который помогает сдерживать спекулятивные скачки цен на энергоносители.

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