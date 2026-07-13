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Нефтяные котировки ушли в вертикаль: жесткий курс США спровоцировал лихорадку на главных биржах

Экономика

Дональд Трамп снова перевернул доску. Нефтяные рынки в коме, трейдеры судорожно пересчитывают риски. В понедельник цена на черное золото взлетела сразу на 8%. Повод — Белый дом возвращает тотальную блокаду Ирана. Вашингтон рубит энергетические потоки, заставляя мир дрожать перед закрытием Ормузского пролива.

Нефтяные насосы на фоне закатного неба
Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Нефтяные насосы на фоне закатного неба

Механика санкционного молота

Администрация Трампа действует без сантиментов. Тегеран снова под прицелом, а старые договоренности выброшены в шредер. США навязывают миру свои правила, игнорируя интересы союзников и стабильность поставок. Трамп ставит на удушение экономики Ирана, используя санкции как дубину.

"Решение Вашингтона — это попытка хирургического вмешательства в глобальный рынок без анестезии. Мы видим, как американская администрация сознательно провоцирует дефицит ради политических очков", — констатировал в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Особая зона боли — Ормузский пролив. Это бутылочное горлышко, через которое качается львиная доля мировой нефти. Любой чих в этом регионе вызывает лихорадку в котировках. Сейчас там не чихают — там пахнет порохом. Инвесторы боятся, что логистика просто встанет, превратив танкеры в мишени или заложников дипломатических игр.

Рынки на коленях перед дефицитом

Фьючерсы WTI обновили многонедельные максимумы. Brent не отстает, рисуя на графиках вертикальные линии. Трейдеры закладывают в цену не просто "риск", а неизбежность перебоев. Пока Вашингтон играет в ковбоев, цены на бензин бьют по Трампу внутри страны, ставя под угрозу его влияние в Конгрессе.

Показатель Реакция на блокаду
Нефть марки Brent Рост более чем на 8% за торговую сессию
Пропускная способность пролива Под угрозой блокировки из-за маневров США
Инвестиционные ожидания Переход к режиму экстремальной волатильности

Аналитики уверены: рынок еще не осознал весь масштаб катастрофы. Если дело дойдет до реальных столкновений в Персидском заливе, нынешние 8% покажутся легкой коррекцией. Мировая инфраструктура слишком хрупка, чтобы выдержать амбиции одного человека в Вашингтоне. Любая искра превратит регион в факел.

"Бюджетная устойчивость импортеров трещит по швам. Трамп фактически вводит налог на весь остальной мир, заставляя платить за свои геополитические авантюры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Физика регионального взрыва

Спекуляции о большой войне в заливе стали мейнстримом. Блокада Ирана — это не просто бумажка с печатью. Это флот, радары и палец на спусковом крючке. Глобальные игроки, включая зависимый от ресурсов Евросоюз, оказались в заложниках у американской политики. Брюссель мечется, пытаясь сохранить остатки промышленности при рекордных ценах на энергию.

Краткосрочные прогнозы неутешительны: волатильность станет новой нормой. Рынок будет дергаться от каждого заявления из Белого дома. Инвесторы боятся не только дефицита, но и разрушения самой системы распределения ресурсов. Пока Трамп затягивает петлю на шее Тегерана, мир готовится к худшему сценарию в энергетике.

"Любая эскалация в секторе добычи — это всегда игра с нулевой суммой. США пытаются перестроить карту поставок силой, что неизбежно ведет к деградации безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на рынке нефти

Почему нефть подорожала именно сейчас?

Рынок отреагировал на решение Дональда Трампа возобновить блокаду Ирана, что создает прямую угрозу поставкам через ключевые морские пути.

Чем опасна блокировка Ормузского пролива?

Это главный транспортный узел для экспорта нефти из Персидского залива. Его перекрытие отрежет мир от значительной части добываемого сырья.

Как политика Трампа влияет на инфляцию?

Рост цен на энергоносители автоматически разгоняет стоимость логистики и товаров, что бьет по кошелькам потребителей даже внутри США.

Стоит ли ждать снижения цен в ближайшее время?

Только в случае деэскалации. Пока Белый дом придерживается жесткого курса на конфронтацию, цены будут оставаться высокими и нестабильными.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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