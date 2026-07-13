Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

В результате взаимных ударов по транспортным узлам и логистической инфраструктуре Азовского и Чёрного морей мировые рынки зерна и подсолнечного масла зарегистрировали резкий скачок цен.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бункер на корабле с пшеницей

Ущерб инфраструктуре и потери "Кернел"

После массированных ударов ВКС РФ в ночь на 12 июля украинский агрохолдинг "Кернел" был вынужден полностью остановить работу своего терминала в Черноморске ( Одесская область). Разрушения затронули критические узлы перевалки грузов: выведены из строя системы погрузки и разгрузки, повреждены линии электроснабжения, силосы для хранения зерна и резервуары с маслом.

Прямые потери сырья оказались значительными. Компания зафиксировала уничтожение около 45 000 тонн пшеницы и 9 000 тонн подсолнечного масла. Позиция Министерства обороны РФ заключается в том, что целью стали объекты хранения военного топлива и грузов. Однако рыночные аналитики связывают этот налёт с ответом на украинские атаки БПЛА в Азовском регионе.

"Вывод из строя терминалов такого масштаба, как у "Кернел", создает физический дефицит предложения на краткосрочном горизонте. Когда рынок видит одновременную остановку отгрузок из крупнейших хабов, срабатывает механизм автоматического роста котировок, так как трейдеры закладывают риски дальнейшего сокращения поставок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Блокада Азово-Донского канала и Керченского пролива

Предпосылкой для российских ударов по портам Одесской области стала масштабная операция ВСУ в Азовском море. По данным украинской стороны, атаки беспилотников затронули десятки российских танкеров и паромов. Это создало критическую угрозу безопасности судоходства.

Чтобы минимизировать риски, Россия полностью перекрыла Азово-Донской морской канал и ввела жесткие ограничения на движение через Керченский пролив. Данная мера фактически заблокировала экспорт до 25% всей российской пшеницы. Подобные сбои в логистике делают отправку грузов непредсказуемой, что вынуждает участников рынка искать альтернативные пути или менять структуру контрактов.

Событие / Показатель Эффект / Последствие Удары по терминалам "Кернел" Потеря 45 тыс. т пшеницы и 9 тыс. т масла, остановка порта Блокада Азово-Донского канала Заморозка до 25% экспорта российской пшеницы Рост котировок на Euronext Увеличение мировых цен на пшеницу на 4-6%

Реакция мировых рынков и рост цен

Мировой рынок продовольствия отреагировал на события мгновенно. Котировки на европейской бирже Euronext взлетели до шестинедельного максимума. Основным драйвером стал "двойной удар" по предложению: с одной стороны — ограничение российского экспорта через Азовское море, с другой — вывод из строя украинской портовой инфраструктуры.

В условиях, когда стабильные потоки зерна и масла из Черного региона сокращаются, инвестиции в аграрные активы становятся более волатильными. Ситуация осложняется тем, что импорт ресурсов в Европу и так находится под давлением политических факторов, а любые сбои в поставке продовольствия могут спровоцировать новый виток инфляции.

На фоне общего кризиса банковская система и кредитные линии для агросектора могут подвергнуться пересмотру из-за рисков невыполнения экспортных контрактов. В то время как нефтяной сектор ставит рекорды бурения, а финансовый рынок внедряет цифровой рубль, продовольственный сектор остается заложником физической безопасности портов. Даже в условиях, когда цены на АЗС зависят от ремонтов НПЗ, зерновой рынок демонстрирует прямую зависимость от доступности морских путей.

Вызов для рынка: Смогут ли экспортеры перенаправить потоки зерна через другие терминалы достаточно быстро, чтобы остановить рост цен на Euronext, или блокировка Азовского моря станет долгосрочным фактором давления на стоимость хлеба в мире?

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Почему выросли цены на пшеницу, если удары были точечными?

Рынок реагирует не столько на физическую потерю конкретного объема зерна, сколько на риск системного сбоя. Одновременная блокировка российского экспорта в Азовском море и остановка терминалов "Кернел" создали ощущение дефицита предложения.

Как блокировка Азово-Донского канала влияет на экспорт?

Этот канал является одним из основных путей вывода зерна из внутренних регионов России. Его перекрытие фактически отрезает до четверти экспортного потенциала пшеницы, что вынуждает искать более дорогие и долгие маршруты.

Что будет с поставками подсолнечного масла?

Потеря 9 000 тонн масла и остановка терминала в Черноморске сокращают объем стабильных отгрузок. Это может привести к росту цен на масло на мировых рынках, так как Украина является одним из ведущих поставщиков этого продукта.

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Экспертная проверка: - Артём Логинов, макроэкономист