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Российские акции стоят у двери в новый рост: Мосбиржа замерла перед решающим движением

Экономика

Смягчение риторики Банка России и подвижки в дипломатической сфере станут основными драйверами для фондового рынка, считает основатель медиа "Биткоган", финансист Евгений Коган. В комментарии для Pravda.Ru инвестбанкир выделил ключевые условия, необходимые для устойчивого позитивного тренда на биржевых площадках.

Мосбиржа
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мосбиржа

Ранее сообщалось, что российский рынок акций начал восстанавливаться после падения до четырехлетнего минимума. Индекс Мосбиржи прибавил 2,4% на фоне укрепления сырьевых котировок и роста капитализации нефтегазового сектора. Однако для сохранения динамики инвесторам требуются фундаментальные подтверждения стабильности. Многие игроки опасаются, что укрощение инфляции пошло не по плану, что вынуждает регулятора сохранять жесткие условия в экономике.

По словам Когана, определяющим фактором станет позиция финансового регулятора относительно темпов роста цен. Если ЦБ признает инфляционные всплески временными и намекнет на возможность смягчения денежно-кредитной политики, это даст рынку мощный импульс. Важную роль здесь играет энергетический сектор, так как стоимость горючего напрямую влияет на общую экономическую ситуацию. Эксперты отмечают, что динамика трат на АЗС остается чувствительной темой, поскольку каждый литр запускает цепную реакцию в потребительских ценах.

"Реальное влияние на Мосбиржу могут оказать два ключевых фактора: признание ЦБ временного характера инфляционных всплесков и официальное объявление о преодолении топливного дефицита. Оба сигнала способны задать позитивный тренд", — отметил он.

Помимо внутренних экономических индикаторов, на настроения участников торгов влияют внешнеполитические ожидания. Финансист полагает, что сигналы о сближении позиций сторон в международном поле могут вернуть интерес к российским активам. Значимым событием в этом контексте может стать активность западных представителей на переговорном треке. В дипломатических кругах подчеркивают, что мирный процесс по Украине требует участия опытных посредников.

"Второй фактор — если спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер все-таки заявят, что собираются приехать в Россию. Это даст надежду на сближение позиций. И если мирный процесс, пусть и с трудом, но сдвинется с мертвой точки, это станет самым серьезным драйвером для рынка", — пояснил эксперт.

Реализация прогнозов о снижении стоимости заемных средств станет ключевым сигналом для частных вкладчиков. Пока же неопределенность на фондовом рынке заставляет часть игроков диверсифицировать портфели. Нередко в такие периоды инвесторы выбирают золото в качестве защитного механизма для своих накоплений.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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