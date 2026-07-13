Банки пересекли красную линию: проблемные кредиты превратились в угрозу для всей системы

Российская банковская система столкнулась с критическим ростом доли проблемных долгов на фоне увеличивающейся долговой нагрузки населения, рассказал Pravda.Ru председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, доктор экономических наук Валентин Катасонов.

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Ранее сообщалось, что в июне 2026 года количество выданных розничных кредитов подскочило на 27,8% относительно показателей прошлого года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) которые передает ТАСС,, активность заемщиков растет, несмотря на жесткие ограничительные меры регулятора. При этом эксперты подчеркивают, что новые правила ЦБ закрывают доступ к кредитам для лиц, не имеющих возможности подтвердить официальный заработок документально.

Катасонов отметил, что Банк России начал проявлять повышенную осторожность, ужесточая требования к коммерческим игрокам рынка. Теперь для одобрения заявки требуется не только качественное обеспечение со стороны заемщика, но и определенное состояние баланса самого банка. Однако, по мнению экономиста, статистика обращений и реальных выдач может существенно различаться.

"Увеличилось количество выданных кредитов, но, насколько я понимаю, не их общий объем. В этом главный нюанс. Если же выросла и суммарная величина, то ситуация становится крайне опасной — это уже игра с огнем", — отметил он.

Специалист обратил внимание на отсутствие прозрачной статистики по количеству поданных заявок. Регулятор и коммерческие структуры публикуют лишь итоговые цифры одобренных сделок, оставляя за рамками отчетов массив отказов. В условиях, когда миллионам заемщиков усложнят путь к кредитам, реальная потребность граждан в деньгах может быть значительно выше официальных показателей. Кроме того, на рынке уже захлопнулся кредитный капкан для тех, кто рассчитывал на доступные займы до конца текущего года.

Особую тревогу у эксперта вызывает качество кредитных портфелей. По словам экономиста, еще в начале лета был пройден психологический и экономический порог устойчивости — доля проблемных активов превысила 10%. В такой ситуации закрыт доступ к ипотеке для многих категорий граждан, так как банки вынуждены страховать свои риски. Любые изменения в платежной дисциплине теперь фиксируются максимально жестко, поскольку новые правила в БКИ не оставляют слепых зон в историях заемщиков.

"В банковской системе Российской Федерации на сегодняшний день кризис. Он определяется достаточно точным индикатором — долей проблемных кредитов в портфелях банков. Еще в июне была пересечена красная черта: 10% проблемных кредитов в портфелях коммерческих банков", — подчеркнул специалист.

Резюмируя ситуацию, Катасонов добавил, что текущее состояние банковской системы нельзя назвать благополучным. Несмотря на высокую активность населения в сегменте розничного кредитования, накопление токсичных долгов создает предпосылки для серьезной стагнации сектора, что требует от Центробанка дальнейшего торможения темпов выдачи займов.

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