Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Окрошка в холодильнике: почему этот безобидный суп может отправить вас на больничный
Город решился на масштабный шаг: Минск готовит земли под четвёртую линию метро, которая охватит отдалённые районы
Нива бросила вызов всему миру: почему старый ВАЗ стал легендой бездорожья
Цены в Белоруссии пошли вниз: определенные товары обвалились в стоимости за последние годы
Вкус, который не забыть: бабушкин рецепт торта "Мишка" для уютного чаепития
Забудьте про Lixiang: технический нюанс Wey 80 обнулил главный минус китайских гибридов
Ростропович бы одобрил: известный продюсер публично признал свою главную слабость в семье
Тайны пещеры Кова-Симанья: древние останки в Испании заставили ученых пересмотреть сроки
Молекулярная война в глубинах Байкала: иммунитет омуля пошел на неожиданную сделку с паразитами

Банки пересекли красную линию: проблемные кредиты превратились в угрозу для всей системы

Экономика

Российская банковская система столкнулась с критическим ростом доли проблемных долгов на фоне увеличивающейся долговой нагрузки населения, рассказал Pravda.Ru председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, доктор экономических наук Валентин Катасонов

Деньги
Фото: pixabay.com by Romi_Lado is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года количество выданных розничных кредитов подскочило на 27,8% относительно показателей прошлого года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) которые передает ТАСС,, активность заемщиков растет, несмотря на жесткие ограничительные меры регулятора. При этом эксперты подчеркивают, что новые правила ЦБ закрывают доступ к кредитам для лиц, не имеющих возможности подтвердить официальный заработок документально.

Катасонов отметил, что Банк России начал проявлять повышенную осторожность, ужесточая требования к коммерческим игрокам рынка. Теперь для одобрения заявки требуется не только качественное обеспечение со стороны заемщика, но и определенное состояние баланса самого банка. Однако, по мнению экономиста, статистика обращений и реальных выдач может существенно различаться.

"Увеличилось количество выданных кредитов, но, насколько я понимаю, не их общий объем. В этом главный нюанс. Если же выросла и суммарная величина, то ситуация становится крайне опасной — это уже игра с огнем", — отметил он.

Специалист обратил внимание на отсутствие прозрачной статистики по количеству поданных заявок. Регулятор и коммерческие структуры публикуют лишь итоговые цифры одобренных сделок, оставляя за рамками отчетов массив отказов. В условиях, когда миллионам заемщиков усложнят путь к кредитам, реальная потребность граждан в деньгах может быть значительно выше официальных показателей. Кроме того, на рынке уже захлопнулся кредитный капкан для тех, кто рассчитывал на доступные займы до конца текущего года.

Особую тревогу у эксперта вызывает качество кредитных портфелей. По словам экономиста, еще в начале лета был пройден психологический и экономический порог устойчивости — доля проблемных активов превысила 10%. В такой ситуации закрыт доступ к ипотеке для многих категорий граждан, так как банки вынуждены страховать свои риски. Любые изменения в платежной дисциплине теперь фиксируются максимально жестко, поскольку новые правила в БКИ не оставляют слепых зон в историях заемщиков.

"В банковской системе Российской Федерации на сегодняшний день кризис. Он определяется достаточно точным индикатором — долей проблемных кредитов в портфелях банков. Еще в июне была пересечена красная черта: 10% проблемных кредитов в портфелях коммерческих банков", — подчеркнул специалист.

Резюмируя ситуацию, Катасонов добавил, что текущее состояние банковской системы нельзя назвать благополучным. Несмотря на высокую активность населения в сегменте розничного кредитования, накопление токсичных долгов создает предпосылки для серьезной стагнации сектора, что требует от Центробанка дальнейшего торможения темпов выдачи займов.

Читайте также

Экспертная проверка: Председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов, Журналист Антон Шлыпников, Редактор Игорь Курманов
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Садоводство, цветоводство
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Недвижимость
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Молекулярная война в глубинах Байкала: иммунитет омуля пошел на неожиданную сделку с паразитами
Жизнь после ранения не будет прежней: в Белгороде силовикам дают новые гарантии по закону
Невидимые убийцы внутри нас: найден метод заставить антибиотики работать против неизлечимых ран
Главная ошибка — считать годы: старость начинается, когда организм переходит эту грань
Слепая зона космоса открылась: рентгеновский радар отодвинул удаленные рубежи
Стены панелек могут не выдержать: расчёты для Владикавказа предрекли финал при сильных толчках
Технологический тупик в производстве кристаллов пройден: новое лазерное решение переписало стандарты контроля
Ваш взгляд стал тяжелым? Учимся убирать межбровку дома без радикальных процедур
Клетки больше не скроют тайны: новая платформа изменила подход к поиску лекарств
Желтое перо — не сигнал для копки: учимся определять реальную зрелость урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.