Подземная магистраль длиной 4 километра: российские нефтяники установили новый рекорд бурения

Российская нефтяная отрасль обновила национальный рекорд технологической сложности: на Большетирском участке в Иркутской области пробурена скважина с беспрецедентной длиной горизонтального ствола в 4 100 метров. Проект, реализованный силами "ИНК-Сервис", выводит отечественные сервисные компании на уровень мировых лидеров нефтедобычи. Успех эксперимента подтверждает способность отрасли эффективно осваивать трудноизвлекаемые запасы, несмотря на внешнее давление и ограничения в доступе к западным технологиям. Увеличение протяженности горизонтальных участков позволяет кратно нарастить охват продуктивного пласта, обеспечивая максимальный приток сырья из одной точки бурения.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Технологический прорыв: 90 суток на пределе возможностей

Бурение рекордной скважины на Большетирском месторождении заняло ровно три месяца. По международной шкале сложности (DDI — Directional Difficulty Index) работа была оценена в 7,1 балла. В мировой практике этот показатель соответствует проектам сверхвысокой категории сложности, которые требуют прецизионной точности управления траекторией долота. Основная трудность горизонтального бурения на такие дистанции заключается в управлении силой трения и поддержании стабильности ствола в пласте.

Для реализации проекта специалисты "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) отказались от традиционных импортных решений. Вместо стандартных растворов на углеводородной основе применялась буровая смазывающая добавка собственной разработки. Это не только снизило коэффициент трения металлической колонны о породу, но и позволило минимизировать экологические риски, характерные для использования традиционных нефтепродуктов в процессе строительства скважин.

"Такие результаты доказывают, что российские компании полностью адаптировались к работе без западных сервисных гигантов. Проходка в 4 километра по горизонтали — это сложнейшая инженерная задача, решающая вопрос рентабельности зрелых и сложных месторождений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Экономика бурения: смазки и сокращение циклов

Новый рекорд стал базой для пересмотра всей экономической модели разработки активов ИНК. После фиксации достижения в 4 100 метров, перед буровыми бригадами поставлена еще более амбициозная задача: сократить время строительства скважин с горизонтальным участком более 3 000 метров в два раза. Ускорение процессов напрямую влияет на себестоимость добычи, позволяя быстрее вводить объекты в эксплуатацию и оптимизировать затраты на аренду буровых установок.

Развитие технологий происходит на фоне общей перестройки энергетического рынка. Пока в Европе обсуждают тайные поставки газа и зависимость от ресурсов, российские нефтяники фокусируются на повышении эффективности внутри страны. Горизонтальное бурение увеличивает площадь дренирования пласта, что критически важно для Восточной Сибири, где геология характеризуется высокой расчлененностью резервуаров.

"Каждый лишний метр в пласте — это дополнительные тонны нефти без бурения новых вертикальных стволов. Это чистая экономика: меньше скважин на поверхности — больше добычи под землей, что снижает затраты на инфраструктуру", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Показатель / Событие Эффект для бизнеса и отрасли Рекордная длина горизонта в 4 100 м Максимальный охват нефтяного пласта и рост накопленной добычи Использование собственных смазок Отказ от дорогого импорта и снижение экологической нагрузки Сокращение цикла бурения вдвое Снижение капитальных затрат на разработку месторождений (CAPEX) Сложность 7,1 балла по DDI Подтверждение конкурентоспособности РФ на мировом рынке технологий

Ответы на популярные вопросы о рекордах в бурении

Зачем бурить горизонтально, а не вертикально?

Горизонтальный ствол проходит внутри нефтяного пласта на протяжении сотен и тысяч метров, тогда как вертикальный пересекает его лишь на толщину самого слоя (обычно десятки метров). Это позволяет собирать нефть с гораздо большей площади, делая добычу эффективной даже на "трудных" участках.

Почему 4 100 метров считается достижением?

На такой глубине и при такой протяженности резко возрастает трение буровой колонны. Без специальных технологий и сверхточного позиционирования инструмент может заклинить или выйти за пределы тонкого нефтеносного пласта, что приведет к потере скважины стоимостью в сотни миллионов рублей.

Как новые технологии влияют на стоимость топлива?

Напрямую на цены на АЗС рекорды бурения не влияют, так как стоимость бензина зависит от налогов и ситуации на нефтеперерабатывающих заводах. Однако это гарантирует ресурсную базу страны на десятилетия вперед, предотвращая дефицит сырья.

Правда ли, что в России нет оборудования для таких работ?

Рекорд "Иркутской нефтяной компании" доказывает обратное. Использование собственных сервисных подразделений и отечественных химических добавок подтверждает, что отрасль способна выполнять задачи мирового уровня автономно.

Читайте также: