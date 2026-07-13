Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Границы природы стерты: биологи создали живой организм с функциями сразу трех царств жизни
Три миллиона против Аргентины: один матч запустил крупнейший скандал ЧМ-2026
Гипертония, которая не боится таблеток: что делать, если лечение зашло в тупик
Поразительные перемены в Перми: обновили облик районов и определили судьбу старого здания
Подземный апокалипсис в Хабаровске: тонны ежедневных отходов вынудили службы работать на пределе
Камчатка закрывает двери: власти региона ужесточили правила для иностранных работников
Привычный маршрут стал дорогой ценой: водители столкнулись с новыми запретами у собственных домов
Пакетик с кухни оказался ценнее удобрений: морковь после такой подкормки приятно удивит
Обещали, но не выдали: Сахалинская область столкнулась с серьезным сбоем в поставках медикаментов

Подземная магистраль длиной 4 километра: российские нефтяники установили новый рекорд бурения

Экономика » Сырье

Российская нефтяная отрасль обновила национальный рекорд технологической сложности: на Большетирском участке в Иркутской области пробурена скважина с беспрецедентной длиной горизонтального ствола в 4 100 метров. Проект, реализованный силами "ИНК-Сервис", выводит отечественные сервисные компании на уровень мировых лидеров нефтедобычи. Успех эксперимента подтверждает способность отрасли эффективно осваивать трудноизвлекаемые запасы, несмотря на внешнее давление и ограничения в доступе к западным технологиям. Увеличение протяженности горизонтальных участков позволяет кратно нарастить охват продуктивного пласта, обеспечивая максимальный приток сырья из одной точки бурения.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Технологический прорыв: 90 суток на пределе возможностей

Бурение рекордной скважины на Большетирском месторождении заняло ровно три месяца. По международной шкале сложности (DDI — Directional Difficulty Index) работа была оценена в 7,1 балла. В мировой практике этот показатель соответствует проектам сверхвысокой категории сложности, которые требуют прецизионной точности управления траекторией долота. Основная трудность горизонтального бурения на такие дистанции заключается в управлении силой трения и поддержании стабильности ствола в пласте.

Для реализации проекта специалисты "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) отказались от традиционных импортных решений. Вместо стандартных растворов на углеводородной основе применялась буровая смазывающая добавка собственной разработки. Это не только снизило коэффициент трения металлической колонны о породу, но и позволило минимизировать экологические риски, характерные для использования традиционных нефтепродуктов в процессе строительства скважин.

"Такие результаты доказывают, что российские компании полностью адаптировались к работе без западных сервисных гигантов. Проходка в 4 километра по горизонтали — это сложнейшая инженерная задача, решающая вопрос рентабельности зрелых и сложных месторождений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Экономика бурения: смазки и сокращение циклов

Новый рекорд стал базой для пересмотра всей экономической модели разработки активов ИНК. После фиксации достижения в 4 100 метров, перед буровыми бригадами поставлена еще более амбициозная задача: сократить время строительства скважин с горизонтальным участком более 3 000 метров в два раза. Ускорение процессов напрямую влияет на себестоимость добычи, позволяя быстрее вводить объекты в эксплуатацию и оптимизировать затраты на аренду буровых установок.

Развитие технологий происходит на фоне общей перестройки энергетического рынка. Пока в Европе обсуждают тайные поставки газа и зависимость от ресурсов, российские нефтяники фокусируются на повышении эффективности внутри страны. Горизонтальное бурение увеличивает площадь дренирования пласта, что критически важно для Восточной Сибири, где геология характеризуется высокой расчлененностью резервуаров.

"Каждый лишний метр в пласте — это дополнительные тонны нефти без бурения новых вертикальных стволов. Это чистая экономика: меньше скважин на поверхности — больше добычи под землей, что снижает затраты на инфраструктуру", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Показатель / Событие Эффект для бизнеса и отрасли
Рекордная длина горизонта в 4 100 м Максимальный охват нефтяного пласта и рост накопленной добычи
Использование собственных смазок Отказ от дорогого импорта и снижение экологической нагрузки
Сокращение цикла бурения вдвое Снижение капитальных затрат на разработку месторождений (CAPEX)
Сложность 7,1 балла по DDI Подтверждение конкурентоспособности РФ на мировом рынке технологий

Ответы на популярные вопросы о рекордах в бурении

Зачем бурить горизонтально, а не вертикально?
Горизонтальный ствол проходит внутри нефтяного пласта на протяжении сотен и тысяч метров, тогда как вертикальный пересекает его лишь на толщину самого слоя (обычно десятки метров). Это позволяет собирать нефть с гораздо большей площади, делая добычу эффективной даже на "трудных" участках.

Почему 4 100 метров считается достижением?
На такой глубине и при такой протяженности резко возрастает трение буровой колонны. Без специальных технологий и сверхточного позиционирования инструмент может заклинить или выйти за пределы тонкого нефтеносного пласта, что приведет к потере скважины стоимостью в сотни миллионов рублей.

Как новые технологии влияют на стоимость топлива?
Напрямую на цены на АЗС рекорды бурения не влияют, так как стоимость бензина зависит от налогов и ситуации на нефтеперерабатывающих заводах. Однако это гарантирует ресурсную базу страны на десятилетия вперед, предотвращая дефицит сырья.

Правда ли, что в России нет оборудования для таких работ?
Рекорд "Иркутской нефтяной компании" доказывает обратное. Использование собственных сервисных подразделений и отечественных химических добавок подтверждает, что отрасль способна выполнять задачи мирового уровня автономно.

Читайте также:

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Кадровый переворот в районах Алтайского края: перестановки в руководстве изменили расстановку сил
Районы Севастополя разделили на очереди: сбой в энергосистеме региона лишил город привычного комфорта
Жизнь без света стала реальностью: установили жесткий критерий для получения выплат в Крыму
Медики больше не будут бегать между зданиями: новый объект в Пинежском округе объединит службы
Топливный кризис бьет по рыбе: бизнес перекраивает маршруты на ходу
Тунгокоченский округ: размыв региональной дороги Усугли — Кыкер отрезал три села от центра
Эффект влажных ногтей: почему этот маникюр стал главным бьюти-трендом 2026 года
ЕС затеял большую торговую перестройку: Пекин может оставить Европу без главного ресурса
Инвесторы сменили квартиры на депозиты: обвал первичного рынка в Москве ударил по планам застройщиков
Конфликт Ирана и США уже получил дату финала: развязку связали с переменами в Белом доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.