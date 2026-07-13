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Брюссель закрывает глаза на энергетическую зависимость: тайные поставки обрушили планы регуляторов

Экономика

Европа наращивает закупки российского топлива, игнорируя собственные политические лозунги. В первом полугодии страны ЕС импортировали рекордный объем сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" — 9,89 миллиона тонн. По данным аналитиков Kpler, показатель подскочил на 18% по сравнению с прошлым годом. Пока чиновники в Брюсселе обсуждают эмбарго, бизнес прагматично выбирает стабильность поставок из России.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

Цифры и факты: кто спонсирует российский лидерский экспорт

Основными адептами российского газа стали Франция, Бельгия и Испания. Эти страны приобрели 3,6, 2,9 и 2,7 миллиона тонн соответственно. Суммарные затраты европейцев на продукцию только одного предприятия "Ямал СПГ" достигли шести миллиардов евро. Несмотря на попытки Вашингтона пересадить союзников на свой дорогой ресурс, энергетический сектор США не может гарантировать такую же ценовую привлекательность и надежность.

"Европейские терминалы работают на износ, принимая российские танкеры. Мы видим классический перегрев спроса на фоне страха перед дефицитом. Без нашего газа их промышленность ждет системная деградация", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Потребитель Объем за 6 месяцев (млн тонн)
Франция 3,6
Бельгия 2,9
Испания 2,7

Регуляторная ловушка: официальные запреты против реальности

Европейский совет формально ввел полный запрет на российский СПГ с начала следующего года. С апреля уже действуют ограничения на краткосрочные контракты. Более того, к 30 сентября 2027 года планируется отказ от трубопроводного газа. Однако рыночные механизмы работают иначе. Любое административное давление на энергетику ведет к росту издержек, аналогично тому, как кризис на АЗС заставляет бизнес искать обходные пути для выживания.

"С юридической точки зрения запреты ЕС выглядят как попытка зарегулировать стихию. Компании будут оспаривать каждый пункт, защищая свои инвестиции. Мы ожидаем вал претензий по долгосрочным лицензиям, которые невозможно расторгнуть в одностороннем порядке без штрафов", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Алексей Кузнецов.

Перспективы отрасли: "Сахалин-2" и арктические мощности

Помимо ямальского гиганта, в России стабильно функционирует "Сахалин-2". Готовится к полноценному масштабированию "Арктик-СПГ 2". Несмотря на то, что объект официально не запущен, отгрузки в Китай уже стартовали. Развитие северного морского пути требует новых технологических решений, включая отечественный судовой проект и укрепление ледокольного флота. Институциональная устойчивость отрасли обеспечивается именно за счет диверсификации направлений экспорта.

"Рост прибыли в СПГ-секторе демонстрирует высокую адаптивность нашего бизнеса. Даже в условиях санкционного давления, компании находят способы администрирования потоков. Это не просто продажа ресурса, а сложная финансовая модель с высокой маржинальностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Зависимость Европы от российского газа сохраняется вопреки политическим жестам. Пока в России строятся новые арктические логистические хабы, европейские потребители вынуждены платить за надежность. Экономическая логика всегда берет верх над идеологией, особенно когда речь идет об энергетической безопасности целого континента.

Ответы на популярные вопросы о поставках СПГ

Почему Европа увеличила закупки именно сейчас?

Бизнес стремится сформировать запасы до вступления в силу официальных запретов со стороны Евросоюза.

Какие российские заводы поставляют газ на экспорт?

Крупнейшими игроками являются "Ямал СПГ" и "Сахалин-2", также начинается экспортная активность на мощностях "Арктик-СПГ 2".

Действуют ли санкции на СПГ на текущий момент?

Да, введен частичный запрет на получение топлива по краткосрочным контрактам, а полный блок ожидается в следующем году.

Куда Россия перенаправит газ в случае полного закрытия рынка ЕС?

Основным вектором развития является Азия, особенно Китай, где спрос на экологичное топливо растет вместе с агропромышленным экспортом и производством.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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