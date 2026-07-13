Европа отвернулась от России на словах, но вернулась за газом: СПГ установил исторический рекорд

Европейский союз в первой половине 2026 года резко нарастил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, установив исторический максимум в 9,89 миллиона тонн. Несмотря на громкие заявления о диверсификации поставок и грядущих запретах, закупки с проекта "Ямал СПГ" увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика подчеркивает сохраняющуюся зависимость ключевых экономик ЕС от российского топлива, в то время как США уже начали транслировать завуалированные угрозы сокращения поставок своего газа в случае несоответствия европейским экологическим нормам.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Рекордные закупки: кто из ЕС финансирует российский ТЭК

Согласно отчету Kpler, крупнейшими хабами для приема российского топлива стали Франция, Бельгия и Испания. Суммарно эти страны закупили свыше 9 млн тонн СПГ, а общая стоимость поставок в бюджет РФ составила около 6 миллиардов евро. Любопытно, что на фоне европейского ажиотажа поставки в Азию рухнули на 74%. Это свидетельствует о том, что российский газ остается критически востребованным именно на премиальном европейском рынке, где бизнес вынужден искать способы выживания в условиях растущих издержек.

"Рост импорта российского СПГ на 18% свидетельствует о прагматичности европейского бизнеса, который ставит экономическую целесообразность выше политических деклараций. Несмотря на санкционную риторику, физические объемы газа необходимы для поддержания промышленности, особенно когда внутреннее производство в ЕС стагнирует", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Американский ультиматум и ловушка для Брюсселя

Ситуация осложняется давлением со стороны Вашингтона. Министр энергетики США Крис Райт открыто предупредил Брюссель о возможных перебоях в поставках американского СПГ. Причиной могут стать жесткие требования ЕС по ограничению выбросов метана. По сути, Штаты ставят Европу перед выбором: либо смягчение экологических стандартов, либо дефицит энергии. На этом фоне российский газ выглядит более стабильной альтернативой, хотя европейские власти и утвердили календарный план отказа от него к 2027 году.

"Попытки ЕС регулировать поставки через экологические нормы могут привести к тому, что стоимость энергии для конечного потребителя вырастет еще сильнее. Мы видим, как ценовой разрыв на энергоносители заставляет рынки деформироваться, а предприятия — искать любые доступные ресурсы, включая российский СПГ", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Прогнозы и риски: что будет с рынком после 2027 года

Утвержденный ЕС запрет на российский СПГ с января 2027 года ставит под удар долгосрочную энергетическую безопасность региона. К переходу на новые источники готовятся не только энергетики, но и смежные отрасли, такие как логистика и судостроение. Опыт показывает, что замещение российских мощностей требует огромных инвестиций, которые в текущей финансовой модели ЕС могут не окупиться. Даже российское судостроение переходит на новые стандарты автономии, лишая западные бюро рычагов давления, что делает санкционную политику ЕС еще менее эффективной.

"Ставка на полный отказ от российского газа к 2027 году выглядит крайне рискованной, учитывая состояние европейских бюджетов и долговую нагрузку. Если к этому моменту не будет создана рабочая инфраструктура для приема альтернативного топлива, ЕС рискует столкнуться с глубоким промышленным кризисом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и эффект Рост импорта СПГ из РФ на 18% Укрепление валютных доходов российского ТЭК и энергостабильность ЕС Сокращение поставок в Азию на 74% Переориентация логистических цепочек "Ямал СПГ" в пользу премиального рынка ЕС Ультиматум США по метану Риск физического дефицита газа в Европе при отказе от российских поставок

Ответы на популярные вопросы об импорте газа

Почему ЕС увеличивает закупки у России, несмотря на санкции?

Это обусловлено наличием действующих долгосрочных контрактов и дефицитом доступных альтернатив по конкурентоспособной цене. Французские и испанские терминалы технически адаптированы под прием ямальского газа.

Чем опасен запрет поставок с 2027 года?

Резкое прекращение импорта может вызвать скачок инфляции в Европе и закрытие энергоемких производств, так как США не гарантируют замещение выбывших объемов в полном объеме.

Как ситуация влияет на цены внутри России?

Экспорт СПГ напрямую не влияет на внутренние регулируемые тарифы, однако валютная выручка компаний способствует наполнению бюджета и стабильности инвестиционных программ в добычу.

Может ли Азия снова стать приоритетом для российского СПГ?

Да, в случае введения вторичных санкций ЕС, которые сделают невозможной разгрузку в европейских портах, потоки будут перенаправлены на восток, несмотря на более сложную логистику.