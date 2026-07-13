Топливный кризис бьет по рыбе: бизнес перекраивает маршруты на ходу

Рыбная логистика 2026 года меняет вектор. Путина пройдет под диктовку железной дороги. Автомобильные перевозчики сдают позиции. Причина — топливный дефицит и риски порчи скоропортящегося товара. Рынок уже фиксирует переток объемов. Пик миграции грузов на рельсы ожидается в августе и сентябре. Ранее владельцы уловов часто выбирали фуры, стремясь обойти жесткий ветеринарный контроль. Теперь приоритеты иные.
Дизельный кризис на региональных АЗС стал главным драйвером перемен. Цены на бензин и ДТ растут, а очереди на заправках растягиваются на часы. Для рыбы такие простои фатальны. Лишние сутки в пути — это угроза разморозки и потери товарного вида. Грузовладельцы не готовы оплачивать чужую неэффективность собственным товаром.
"Дизельный фактор сейчас работает как естественный ограничитель для автотранспорта. В условиях, когда сроки доставки размываются, железная дорога остается единственным предсказуемым каналом для температурных грузов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Безопасность поставок становится важнее стоимости фрахта. Экспорт в Китай и внутреннее потребление требуют жесткого соблюдения температурного режима. Цифровая зачистка рынков и усиление контроля делают серые схемы доставки через автоперевозчиков бессмысленными.
Экономика перевозок лишилась государственной подпорки. С апреля 2026 года Минсельхоз прекратил субсидировать доставку дальневосточной рыбы. Раньше бюджет закрывал 50% железнодорожного тарифа. Теперь издержки — это проблема бизнеса. Ситуацию усугубила индексация налоговой нагрузки: с 1 января 2026 года ставка НДС на логистику и упаковку рыбы подскочила до 22%.
|Параметр
|Изменение в 2026 году
|Господдержка ж/д тарифа
|Полная отмена (было 50%)
|НДС на логистику рыбы
|Рост до 22%
|Доля ж/д в перевозках
|Увеличение из-за проблем с АЗС
Выживать в новых условиях придется через длинные деньги. Короткие сделки на спотовом рынке становятся токсичными. Фиксация цены в долгосрочных контрактах — единственный способ амортизировать рост тарифов. Финансовое планирование замещает привычку надеяться на ситуативные скидки.
Дефицита вагонов не будет. Парк изотермического подвижного состава достаточен для текущего спроса. Сама путина-2026 ожидается скромной, без рекордов по вылову. Это снимает риск транспортного коллапса на Дальнем Востоке. Россия удерживает статус ключевого поставщика в Азию. Отечественное судостроение уже поставляет новые краболовы, что укрепляет позиции экспортеров.
Внешние рынки остаются приоритетом. Логистические риски в Арктике и на Севморпути заставляют бизнес ценить стабильность наземных маршрутов. Взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии расширяется, несмотря на глобальную турбулентность.
"Инвестиции в рыбную логистику сейчас оправданы только при наличии твердых гарантий сохранности. ЖД-инфраструктура — это наш защитный актив в условиях волатильности цен на ГСМ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Ставка на железную дорогу — это горькое, но необходимое лекарство. Бизнес жертвует маневренностью ради выживаемости груза. Транспортировка рыбы превращается в технологический процесс, где точность графика весит больше, чем мнимая экономия на топливе.
Главные факторы — дефицит дизеля на региональных АЗС и высокие риски срыва сроков доставки, что критично для сохранности скоропортящейся продукции.
С начала 2026 года НДС на услуги по транспортировке, хранению и упаковке биоресурсов вырос до 22%, что увеличило конечную стоимость логистики.
Нет, с апреля 2026 года субсидия, покрывавшая 50% железнодорожного тарифа, была отменена Минсельхозом.
Специалисты не прогнозируют дефицита. Прогноз по вылову на 2026 год сдержанный, а существующий парк подвижного состава полностью покрывает потребности рынка.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.