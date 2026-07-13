Топливный кризис бьет по рыбе: бизнес перекраивает маршруты на ходу

Рыбная логистика 2026 года меняет вектор. Путина пройдет под диктовку железной дороги. Автомобильные перевозчики сдают позиции. Причина — топливный дефицит и риски порчи скоропортящегося товара. Рынок уже фиксирует переток объемов. Пик миграции грузов на рельсы ожидается в августе и сентябре. Ранее владельцы уловов часто выбирали фуры, стремясь обойти жесткий ветеринарный контроль. Теперь приоритеты иные.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Шарин is licensed under Все права защищены Рыболовный траулер с уловом

Топливный тупик: почему фуры выходят из игры

Дизельный кризис на региональных АЗС стал главным драйвером перемен. Цены на бензин и ДТ растут, а очереди на заправках растягиваются на часы. Для рыбы такие простои фатальны. Лишние сутки в пути — это угроза разморозки и потери товарного вида. Грузовладельцы не готовы оплачивать чужую неэффективность собственным товаром.

"Дизельный фактор сейчас работает как естественный ограничитель для автотранспорта. В условиях, когда сроки доставки размываются, железная дорога остается единственным предсказуемым каналом для температурных грузов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Безопасность поставок становится важнее стоимости фрахта. Экспорт в Китай и внутреннее потребление требуют жесткого соблюдения температурного режима. Цифровая зачистка рынков и усиление контроля делают серые схемы доставки через автоперевозчиков бессмысленными.

Тарифный шок и отмена субсидий

Экономика перевозок лишилась государственной подпорки. С апреля 2026 года Минсельхоз прекратил субсидировать доставку дальневосточной рыбы. Раньше бюджет закрывал 50% железнодорожного тарифа. Теперь издержки — это проблема бизнеса. Ситуацию усугубила индексация налоговой нагрузки: с 1 января 2026 года ставка НДС на логистику и упаковку рыбы подскочила до 22%.

Параметр Изменение в 2026 году Господдержка ж/д тарифа Полная отмена (было 50%) НДС на логистику рыбы Рост до 22% Доля ж/д в перевозках Увеличение из-за проблем с АЗС

Выживать в новых условиях придется через длинные деньги. Короткие сделки на спотовом рынке становятся токсичными. Фиксация цены в долгосрочных контрактах — единственный способ амортизировать рост тарифов. Финансовое планирование замещает привычку надеяться на ситуативные скидки.

Рельсовый иммунитет и азиатский вектор

Дефицита вагонов не будет. Парк изотермического подвижного состава достаточен для текущего спроса. Сама путина-2026 ожидается скромной, без рекордов по вылову. Это снимает риск транспортного коллапса на Дальнем Востоке. Россия удерживает статус ключевого поставщика в Азию. Отечественное судостроение уже поставляет новые краболовы, что укрепляет позиции экспортеров.

Внешние рынки остаются приоритетом. Логистические риски в Арктике и на Севморпути заставляют бизнес ценить стабильность наземных маршрутов. Взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии расширяется, несмотря на глобальную турбулентность.

"Инвестиции в рыбную логистику сейчас оправданы только при наличии твердых гарантий сохранности. ЖД-инфраструктура — это наш защитный актив в условиях волатильности цен на ГСМ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ставка на железную дорогу — это горькое, но необходимое лекарство. Бизнес жертвует маневренностью ради выживаемости груза. Транспортировка рыбы превращается в технологический процесс, где точность графика весит больше, чем мнимая экономия на топливе.

Ответы на популярные вопросы о рыбной логистике

Почему рыба уходит с автодорог на железную дорогу?

Главные факторы — дефицит дизеля на региональных АЗС и высокие риски срыва сроков доставки, что критично для сохранности скоропортящейся продукции.

Как изменилась налоговая нагрузка на отрасль?

С начала 2026 года НДС на услуги по транспортировке, хранению и упаковке биоресурсов вырос до 22%, что увеличило конечную стоимость логистики.

Остались ли льготы на доставку рыбы с Дальнего Востока?

Нет, с апреля 2026 года субсидия, покрывавшая 50% железнодорожного тарифа, была отменена Минсельхозом.

Хватит ли вагонов для перевозки улова в текущем сезоне?

Специалисты не прогнозируют дефицита. Прогноз по вылову на 2026 год сдержанный, а существующий парк подвижного состава полностью покрывает потребности рынка.

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