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Цифровой рубль выходит на сцену: кто заработает 423 миллиарда, а кто потеряет привычный доход

Экономика » Финансы

Внедрение цифрового рубля способно приносить российской экономике до 423 млрд рублей ежегодно, согласно расчетам Центрального университета. Основную выгоду получит реальный сектор за счет радикального снижения издержек на проведение платежей и автоматизации бизнес-процессов. Новая форма валюты призвана не просто дополнить наличные и безналичные расчеты, но и стать инструментом обхода внешних финансовых ограничений через трансграничные операции, значимость которых эксперты оценивают в 130 млрд рублей в год.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Где спрятаны миллиарды: распределение эффекта

Экономисты распределили потенциальный доход от цифровизации нацвалюты на несколько ключевых направлений. Львиная доля — около 348 млрд рублей — осядет в реальном секторе. Компании выиграют от ускорения взаиморасчетов и прямой экономии на банковских комиссиях. В условиях, когда контроль цен и прозрачность импорта становятся приоритетом, цифровой рубль обеспечит полную прослеживаемость каждой транзакции.

"Цифровой рубль — это прежде всего инструмент снижения транзакционной нагрузки на бизнес. Минимизация участия посредников при расчетах позволит предприятиям высвободить значительные оборотные средства, которые сейчас уходят на оплату эквайринга и межбанковских переводов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Трансграничные платежи занимают лидирующую позицию в структуре выгод (130 млрд рублей), следом идет удешевление внутренних операций (128 млрд рублей) и оптимизация управления ликвидностью (100 млрд рублей). Это особенно актуально на фоне того, как логистические риски и задержки в строительстве требуют максимально гибкого финансового маневрирования.

Технологический рывок для банков и бизнеса

Банковский сектор, несмотря на опасения потери части комиссионных доходов, может заработать до 75 млрд рублей в год. Доход принесут инновационные сервисы: смарт-контракты, которые автоматически проводят оплату при выполнении условий договора, и глубокая интеграция банковских продуктов с учетными системами клиентов (ERP). Смарт-контракты сами по себе способны генерировать до 65 млрд рублей чистого экономического эффекта за счет исключения ошибок и споров.

"Для банковской системы переход на "цифру" означает смену модели заработка с простых комиссий на сложные технологические решения. Смарт-контракты позволят автоматизировать сделки любой сложности, гарантируя безопасность платежа без депонирования средств на эскроу-счетах", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Фактор влияния Экономическое последствие
Международные расчеты Эффект до 130 млрд руб./год за счет обхода системы SWIFT и снижения комиссий
Смарт-контракты Автоматизация сделок сэкономит компаниям до 65 млрд руб. ежегодно
Управление ликвидностью Мгновенный доступ к средствам даст прибавку в 100 млрд руб. за счет эффективности

Сроки внедрения и текущий статус пилота

Цифровой рубль станет полноценной третьей формой денег наравне с банкнотами в кошельке и цифрами на банковской карте. Тестирование технологии на реальных операциях началось год назад. Хотя изначально массовый запуск ожидали в 2025 году, регулятор скорректировал планы — старт широкого использования намечен на 1 сентября 2026 года. Эксперименты с крупными балансами и банковскими кошельками могут затянуться до 2029 года. Источник издание Ведомости.

"Важно понимать, что цифровой рубль не заменит текущие накопления, а станет дополнительным инструментом. Главный риск — это кибербезопасность, поэтому ЦБ берет дополнительное время на тесты, чтобы исключить любые уязвимости в архитектуре платформы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о цифровом рубле

Будут ли начисляться проценты на остаток в цифровых рублях?
Нет, цифровой рубль задуман как средство платежа и переводов, а не как инструмент накопления. Проценты на остаток, как по банковским вкладам или накопительным счетам, начисляться не будут.

Можно ли будет снять цифровые рубли в банкомате?
Напрямую — нет. Чтобы получить наличные, сначала нужно перевести цифровые рубли на обычный банковский счет через мобильное приложение, а затем снять их привычным способом в банкомате или кассе банка.

Зачем бизнесу переходить на новую форму расчетов?
Главный стимул — тарифы. Регулятор установил нулевую комиссию за платежи между гражданами и существенно более низкие ставки для бизнеса по сравнению с классическим эквайрингом, что позволяет экономить миллиарды рублей в масштабах страны.

Поможет ли цифровой рубль в борьбе с инфляцией?
Прямого влияния на индекс цен нет, однако повышение прозрачности денежных потоков и ускорение оборота средств позволяют государству более точно настраивать экономическую политику, что косвенно сдерживает необоснованный рост издержек.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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