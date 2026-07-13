Цифровой рубль выходит на сцену: кто заработает 423 миллиарда, а кто потеряет привычный доход

Внедрение цифрового рубля способно приносить российской экономике до 423 млрд рублей ежегодно, согласно расчетам Центрального университета. Основную выгоду получит реальный сектор за счет радикального снижения издержек на проведение платежей и автоматизации бизнес-процессов. Новая форма валюты призвана не просто дополнить наличные и безналичные расчеты, но и стать инструментом обхода внешних финансовых ограничений через трансграничные операции, значимость которых эксперты оценивают в 130 млрд рублей в год.
Экономисты распределили потенциальный доход от цифровизации нацвалюты на несколько ключевых направлений. Львиная доля — около 348 млрд рублей — осядет в реальном секторе. Компании выиграют от ускорения взаиморасчетов и прямой экономии на банковских комиссиях. В условиях, когда контроль цен и прозрачность импорта становятся приоритетом, цифровой рубль обеспечит полную прослеживаемость каждой транзакции.
"Цифровой рубль — это прежде всего инструмент снижения транзакционной нагрузки на бизнес. Минимизация участия посредников при расчетах позволит предприятиям высвободить значительные оборотные средства, которые сейчас уходят на оплату эквайринга и межбанковских переводов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Трансграничные платежи занимают лидирующую позицию в структуре выгод (130 млрд рублей), следом идет удешевление внутренних операций (128 млрд рублей) и оптимизация управления ликвидностью (100 млрд рублей). Это особенно актуально на фоне того, как логистические риски и задержки в строительстве требуют максимально гибкого финансового маневрирования.
Банковский сектор, несмотря на опасения потери части комиссионных доходов, может заработать до 75 млрд рублей в год. Доход принесут инновационные сервисы: смарт-контракты, которые автоматически проводят оплату при выполнении условий договора, и глубокая интеграция банковских продуктов с учетными системами клиентов (ERP). Смарт-контракты сами по себе способны генерировать до 65 млрд рублей чистого экономического эффекта за счет исключения ошибок и споров.
"Для банковской системы переход на "цифру" означает смену модели заработка с простых комиссий на сложные технологические решения. Смарт-контракты позволят автоматизировать сделки любой сложности, гарантируя безопасность платежа без депонирования средств на эскроу-счетах", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Фактор влияния
|Экономическое последствие
|Международные расчеты
|Эффект до 130 млрд руб./год за счет обхода системы SWIFT и снижения комиссий
|Смарт-контракты
|Автоматизация сделок сэкономит компаниям до 65 млрд руб. ежегодно
|Управление ликвидностью
|Мгновенный доступ к средствам даст прибавку в 100 млрд руб. за счет эффективности
Цифровой рубль станет полноценной третьей формой денег наравне с банкнотами в кошельке и цифрами на банковской карте. Тестирование технологии на реальных операциях началось год назад. Хотя изначально массовый запуск ожидали в 2025 году, регулятор скорректировал планы — старт широкого использования намечен на 1 сентября 2026 года. Эксперименты с крупными балансами и банковскими кошельками могут затянуться до 2029 года. Источник издание Ведомости.
"Важно понимать, что цифровой рубль не заменит текущие накопления, а станет дополнительным инструментом. Главный риск — это кибербезопасность, поэтому ЦБ берет дополнительное время на тесты, чтобы исключить любые уязвимости в архитектуре платформы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.
Будут ли начисляться проценты на остаток в цифровых рублях?
Нет, цифровой рубль задуман как средство платежа и переводов, а не как инструмент накопления. Проценты на остаток, как по банковским вкладам или накопительным счетам, начисляться не будут.
Можно ли будет снять цифровые рубли в банкомате?
Напрямую — нет. Чтобы получить наличные, сначала нужно перевести цифровые рубли на обычный банковский счет через мобильное приложение, а затем снять их привычным способом в банкомате или кассе банка.
Зачем бизнесу переходить на новую форму расчетов?
Главный стимул — тарифы. Регулятор установил нулевую комиссию за платежи между гражданами и существенно более низкие ставки для бизнеса по сравнению с классическим эквайрингом, что позволяет экономить миллиарды рублей в масштабах страны.
Поможет ли цифровой рубль в борьбе с инфляцией?
Прямого влияния на индекс цен нет, однако повышение прозрачности денежных потоков и ускорение оборота средств позволяют государству более точно настраивать экономическую политику, что косвенно сдерживает необоснованный рост издержек.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.