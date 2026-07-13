Разрыв в ценах стал двукратным: ситуация на АЗС России заставила бизнес искать опасные лазейки

Российский топливный рынок столкнулся с эффектом "ножниц": внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах совпали с пиком отпускного сезона. Результат — ценовое ралли в рознице и тектонические сдвиги в поведении водителей. За первую декаду июля ценники на АЗС переписали рекорды: бензин АИ-92 подорожал на 20%, а флагманский АИ-95 подскочил на 24%. Самый болезненный удар пришелся по премиальному сегменту — стоимость АИ-98 взлетела на треть, перешагнув отметку в 119 рублей за литр.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

Логика дефицита: почему буксует переработка

Рынок разогревают не только эмоции, но и сухая математика баланса. Выход из строя части генерации из-за внешних факторов — атак беспилотников — создал локальный вакуум предложения. Государство оперативно задействовало защитные механизмы, введя запрет на экспорт нефтепродуктов. Однако технологические процессы на НПЗ обладают высокой инертностью. Быстро заместить выбывшие объемы конкретных марок невозможно, что приводит к перекосам: пока в одних регионах топлива в избытке, в других заправки работают "с колес".

"Разрыв в стоимости между сетевыми гигантами и частными АЗС достиг двукратных значений. Это аномалия, которая заставляет бизнес и частников искать любые лазейки для минимизации издержек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуацию осложняет вертикальная интеграция крупных игроков, которые удерживают цены в рамках официальной инфляции на своих станциях, в то время как независимые АЗС вынуждены закладывать в розницу все издержки оптового рынка. Это ломает привычную архитектуру дистрибуции. В условиях турбулентности потребители все чаще смотрят в сторону альтернатив, хотя тесты коммерческого транспорта показывают, что переход на новые виды энергии — процесс долгоиграющий.

Миграция спроса: экономия на октановом числе

Высокие цены запустили процесс "очистки" спроса от излишеств. Потребители начали массово переходить на более дешевое топливо. Продажи АИ-95 и АИ-98 сократились на 13% и 18% соответственно. Одновременно с этим популярность АИ-92 выросла на 10%. Те, кто не готов жертвовать динамикой, обратили внимание на АИ-100, где число транзакций взлетело на 37% на фоне его относительной ценовой стабильности по сравнению с "девяносто восьмым".

Вид топлива Рост цены (г/г) АИ-92 +20% АИ-95 +24% АИ-98 +32% Дизель +11% СУГ +18%

Интерес к газу (КПГ и СУГ) подогревается не только ценой, но и доступностью. В то время как на бензиновых колонках в регионах случаются перебои, газовые модули работают стабильно. Однако системно заменить бензин газом невозможно без масштабных инвестиций. Потребитель зажат в тиски: дальние поездки на авто становятся роскошью, что перераспределяет трафик в пользу железных дорог, где цифровая дисциплина расчетов позволяет точнее планировать расходы.

"Бензин обладает крайне низкой эластичностью спроса — водители будут платить до последнего, так как оперативно сменить мотор или пересесть на электрокар невозможно. Текущие скачки лишь временно снижают активность, но не решают структурную проблему недозагрузки НПЗ", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик Никита Волков.

Позиция регулятора и налоговое давление

Фундаментальное давление на рынок оказывают не только аварии на заводах, но и плановая фискальная нагрузка. Ежегодная индексация акцизов зашита в цену литра по умолчанию. Власти пытаются демпфировать удар через административный контроль цен на заправках крупных нефтяных компаний. Однако это создает почву для диспропорций, когда малый бизнес в рознице оказывается на грани банкротства или вынужден продавать ресурс вдвое дороже конкурентов.

"Для рынка топлива сейчас критически важен прозрачный аудит остатков, чтобы купировать спекуляции на бирже, где объемы торгов падают под давлением прямых контрактов", — отметил в беседе с Pravda. Ru аудитор Павел Никитин.

Ремонты на заводах должны завершиться к концу сезона, что охладит пыл оптовых цен. Но ожидать отката розницы до прошлогодних значений не стоит. Рынок адаптируется к новой реальности, где топливо становится "умным" товаром, требующим жесткого администрирования. Даже на фоне кризиса в экспортных отраслях именно внутреннее потребление энергоресурсов остается базой для стабильности бюджета.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему цены на заправках растут быстрее инфляции?

Это результат наложения высокого сезонного спроса на технические проблемы нефтеперерабатывающих заводов. Локальный дефицит в регионах толкает цены вверх быстрее общего индекса.

Поможет ли запрет на экспорт снизить цены?

Запрет насыщает рынок внутри страны, предотвращая пустые баки на АЗС. Это сдерживает рост, но не отменяет влияние налогов и затрат на логистику.

Есть ли смысл переходить на АИ-92 вместо АИ-95?

Многие современные двигатели допускают работу на 92-м бензине, но это может привести к потере мощности и повышенному износу при высоких нагрузках. Экономия часто нивелируется расходом топлива.

Будет ли дефицит топлива в ближайшее время?

Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что ситуация находится под контролем. Нефтяные компании обязаны обеспечивать внутренний рынок в приоритетном порядке.

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