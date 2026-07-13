Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миф о рабстве в Древнем Египте: новые находки кардинально изменили представление о судьбе строителей
Конец мучительным болям в колене: новая методика открыла шанс обойтись без скальпеля
Отдых в бухте Муравьиная обернулся кошмаром: мост с десятками людей рухнул за считанные секунды
Отдых в России стал слишком дорогим: массовый исход туристов в Абхазию изменил расклад сил
Евросоюз раскололся перед новым ударом по России: 21-й пакет санкций утонул во взаимных претензиях
Кот умывает другого из вредности: учёные обнаружили скрытый смысл в поведении питомцев
Инспектор задает один вопрос — и водитель сам себя подставляет: главная ловушка ГАИ
Золотодобытчиков прижали к стенке: в Магаданской области выявят излишки заказанного горючего
Модуль силы и ловкости: в Ижевске строят зал единоборств на 1100 квадратных метров

Тюремный квартал стирают с карты Петербурга: власти запускают смелую трансформацию

Экономика

Историческая тюрьма "Кресты" в Санкт-Петербурге меняет статус. В сентябре комплекс полностью закроют для посещения. Объект передают под редевелопмент. Специалисты завершили годовой цикл исследований и экспертиз, сформировав концепцию трансформации территории. Главная задача — конверсия режимного пространства в открытый городской кластер. Городские власти и инвесторы намерены адаптировать кирпичную архитектуру под современные нужды, сохранив охранный статус зданий.

Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by karel291, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург

Логика редевелопмента: от изоляции к культуре

Тюремные корпуса станут частью масштабного культурно-исторического квартала. Площадка объединит выставочные залы, образовательные центры и зоны отдыха. Это классический пример джентрификации сложного объекта. Регулятор стремится повысить эффективность использования городских земель, минимизируя бюджетные издержки на содержание пустующих территорий. Важно обеспечить прозрачное администрирование проекта, чтобы превратить мемориальное место в точку экономического роста.

Инвестиционный климат и новая инфраструктура

Проект требует колоссальных вложений в инженерные сети. Перевод объекта из федеральной собственности в коммерческий оборот всегда сопряжен с рисками оценки. Однако локация на набережной делает его привлекательным для длинных денег. Пока рынок стрит-ретейла в центре лихорадит, создание обособленного мультифункционального центра может стать тихой гаванью для капитала. Успех зависит от того, насколько грамотно в концепцию интегрируют транспортную доступность и современные стандарты безопасности.

Параметр территории Планируемое состояние
Основная функция Культурно-образовательный центр
Статус архитектуры Сохранение исторического облика
Общественные зоны Открытый доступ, набережная

Развитие "Крестов" синхронизируется с общим трендом на социальную направленность бюджета. Город создает среду, которая должна работать на жителей десятилетиями. Это не просто ремонт зданий, а реструктуризация смыслов. Бывшая тюрьма, где когда-то содержались политические заключенные, теперь будет генерировать интеллектуальную и туристическую ренту.

"При таком объеме инвестиций необходимо провести глубокий аудит будущей операционной прибыли. Масштабные площади требуют четкого понимания, кто станет якорным арендатором", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мнение экспертов о проекте

Экономическая стабильность таких мегапроектов опирается на баланс интересов. Редевелопмент индустриальных и пенитенциарных зон — общемировая практика, требующая выверенной макроэкономической логики. Недостаточно просто покрасить стены; нужно вписать объект в структуру потребительских трат горожан. Если внутри квартала появятся музеи и лектории, это поддержит спрос на внутренний туризм и малый бизнес.

"Включение "Крестов" в туристический оборот — логичный шаг. Но важно, чтобы проект не стал "пылесосом" для субсидий, а вышел на самоокупаемость через понятные механизмы аренды", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о "Крестах"

Когда закроются "Кресты" для посетителей?

Официальное закрытие объекта для массового посещения и начало подготовительных работ запланировано на сентябрь текущего года.

Что именно построят на территории бывшего СИЗО?

Концепция предусматривает создание культурно-исторического района с образовательными центрами, выставочными галереями и общественными пространствами.

Сохранят ли исторические здания тюрьмы?

Да, проект редевелопмента жестко ориентирован на сохранение уникальной кирпичной архитектуры и исторического облика корпусов.

Будет ли в комплексе жилая застройка?

На данный момент приоритет отдан культурным, образовательным и коммерческим функциям; о планах строительства жилья официально не сообщалось.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Недвижимость
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Садоводство, цветоводство
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Последние материалы
Отдых в России стал слишком дорогим: массовый исход туристов в Абхазию изменил расклад сил
Евросоюз раскололся перед новым ударом по России: 21-й пакет санкций утонул во взаимных претензиях
Кот умывает другого из вредности: учёные обнаружили скрытый смысл в поведении питомцев
Инспектор задает один вопрос — и водитель сам себя подставляет: главная ловушка ГАИ
Золотодобытчиков прижали к стенке: в Магаданской области выявят излишки заказанного горючего
Модуль силы и ловкости: в Ижевске строят зал единоборств на 1100 квадратных метров
Переправа замерла: движение по Крымскому мосту вновь перекрыли
Заработать на квартиру стало реально: Сахалинская область показала неожиданный результат
Разрыв в ценах стал двукратным: ситуация на АЗС России заставила бизнес искать опасные лазейки
Шелкопряд пришел в Первую Падь: на Сахалине заметили опасного вредителя в лесах Корсакова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.