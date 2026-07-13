Конец эпохи дешевого ширпотреба: жесткая сверка данных ФНС и ФТС изменит цены на полках магазинов

Российский рынок легкой промышленности готовится к цифровой зачистке. Правительство намерено ликвидировать серые схемы импорта, которые годами душили отечественных производителей. До конца 2026 года Минпромторг совместно с ФНС и ФТС запустят систему автоматического мониторинга ввозимой одежды и обуви. Цель прямолинейна: исключить занижение таможенной стоимости — "лекарство", которое должно оздоровить систему и выровнять правила игры для всех участников.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

Цифровой барьер против серого импорта

Регулятор обнаружил системную уязвимость: импортеры массово занижают стоимость товаров на границе. Это позволяет радикально сокращать налоговую базу и таможенные пошлины. В итоге дешевый ширпотреб вымывает с полок российскую продукцию, которая не может конкурировать по цене из-за честной уплаты налогов. Новый механизм свяжет воедино декларации ФТС, налоговые отчеты ФНС и данные системы маркировки "Честный знак". Теперь скрыть реальную цену товара при вводе в оборот станет технически невозможно.

"Схема проста: задекларировали кроссовки по доллару за пару, а продали за сто. Раньше эти данные жили в разных базах. Автоматическая сверка мгновенно подсветит разрыв между ввозной ценой и чеком на кассе. Для бизнеса это означает конец эпохи сверхдоходов на разнице в пошлинах", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Перегрев рынка дешевым импортом мешает структурной перестройке экономики. Пока зарубежные компании экономят на сборах, отечественные предприятия сталкиваются с дефицитом кадров и необходимостью повышать зарплаты, что увеличивает себестоимость. Государство вынуждено вмешиваться, чтобы защитить инвестиционный климат внутри страны. Если данные ФТС и системы маркировки не сойдутся, импортеру грозит доначисление налогов и блокировка товара.

Прозрачность как условие выживания

Цифровизация госуправления выходит на уровень сквозного контроля. Эксперимент, результаты которого представят в IV квартале 2026 года, создаст "цифровой двойник" каждой поставки. Это жесткая, но необходимая мера для предотвращения оттока капитала. В условиях, когда центробанки выбирают надежные активы, Россия фокусируется на чистоте внутренних финансовых потоков. Любое расхождение в цифрах станет триггером для проверки.

Параметр контроля Ожидаемый результат Таможенная стоимость Исключение занижения пошлин Данные маркировки Проверка реальности реализации Налоговые платежи Рост собираемости НДС и налога на прибыль

Бизнесу придется пересмотреть свои финансовые модели. Время интуитивного управления доходами прошло. Тем, кто привык работать "всерую", будет сложно адаптироваться к новым алгоритмам ФНС. Эксперты рекомендуют заранее провести аудит цепочек поставок, чтобы не потерять капитал при столкновении с регулятором. Инструменты контроля становятся все более совершенными, обеспечивая прозрачность сделок на каждом этапе.

"Риск-ориентированный подход теперь зашит в код. Система увидит аномально низкую цену ввоза еще до того, как контейнер покинет порт. Это не просто контроль, это превентивное администрирование, где любая попытка оптимизировать налоги через занижение стоимости ведет к санкциям", — подчеркнула налоговый консультант Ирина Зайцева.

Логика тотального контроля

Усиление надзора — это не давление на бизнес, а защита добросовестных игроков. Когда правила игры едины, у отечественных фабрик появляется стимул для расширения производства. Это особенно важно на фоне изменения правил выдачи кредитов, когда доступ к заемным средствам становится дороже. Государство создает среду, где выигрывает тот, кто технологичен и эффективен, а не тот, кто лучше прячет прибыль.

"Механизм автоматической сверки устраняет человеческий фактор на таможне. ИИ не берет взяток и не закрывает глаза на странные инвойсы. Для импортеров это означает, что нужно либо играть по правилам, либо уходить с рынка", — констатировал специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Макроэкономическая стабильность требует дисциплины. Пока граждане осваивают планирование расходов, государство наводит порядок в бюджетных доходах. Автоматизация контроля за импортом станет еще одним кирпичом в фундаменте цифровой экономики. Период тестирования до конца 2026 года дает компаниям время на обеление своих операций и адаптацию к новым стандартам прозрачности.

Ответы на популярные вопросы об импорте

Зачем объединять данные таможни и системы маркировки?

Чтобы исключить продажу товаров, ввезенных по фиктивно заниженным ценам. Система сравнит стоимость на границе и цену реализации.

Когда механизм заработает в полную силу?

Результаты эксперимента по внедрению автоматического контроля будут представлены в конце 2026 года.

Как это отразится на ценах в магазинах?

Возможна коррекция цен на сверхдешевый сегмент, который удерживался за счет неуплаты пошлин и налогов.

Кто попадет под усиленный контроль?

В первую очередь импортеры легкой промышленности: одежды, обуви и домашнего текстиля.

Читайте также