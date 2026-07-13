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Мусор стал валютой: рывок Кировской области в Азию обеспечил компаниям сверхприбыль

Экономика » Аграрный сектор » Птицеводство

Российский агропром нащупал золотую жилу в логистических цепочках с Поднебесной. Кировская область совершила агрессивный рывок на восточном направлении: с начала года экспорт куриных субпродуктов в Китай вырос в 3,2 раза. Если в 2025 году объем поставок едва достигал 52 тонн, то к июлю 2026-го счетчик замер на отметке в 168 тонн. Динамика подтверждает: спрос на специфическое сырье в Азии остается стабильно высоким, а механизмы государственного регулирования позволяют местным игрокам быстро осваивать пустые ниши.

Курица в защитном шлеме
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курица в защитном шлеме

Логика экспорта: почему лапки стали дефицитом

Резкое масштабирование поставок — 100 тонн только за июнь — результат кропотливой работы по цифровизации ветеринарного контроля. Продукция прошла жесткую государственную регистрацию в КНР, что открыло "зеленый коридор" для вятских птицефабрик. Пока кадровый дефицит давит на внутреннее производство, экспортная выручка позволяет компаниям поддерживать маржинальность в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

"Китайский рынок специфичен: субпродукты здесь ценятся выше, чем филе. Резкий рост в три с лишним раза указывает на то, что производители адаптировали свои логистические цепочки и научились обходить инфраструктурные затыки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Специфика спроса в Китае позволяет российскому бизнесу монетизировать те части тушки, которые внутри страны считаются отходами. Это чистая экономическая эффективность: превращение балласта в валютную выручку. Система работает как ИИ в госуправлении — прозрачно и без лишних посредников.

Статистика отгрузок и сертификации

Согласно данным Россельхознадзора, 2026 год стал переломным для кировских поставщиков. Если раньше отгрузки носили экспериментальный характер, то теперь они встали на рельсы системного администрирования. Важно понимать: рост объемов требует безупречного соблюдения санитарных протоколов, иначе доступ на рынок КНР закроется мгновенно.

Период (1 января — 10 июля) Объем экспорта (тонн)
2025 год 52
2026 год 168

Июльская статистика уже добавила к общему результату 68 тонн. Это свидетельствует об отсутствии сезонных перекосов. Китайские потребители готовы поглощать любой объем качественного сырья, прошедшего через сито регулятора. Пока на мировых рынках цветные металлы лихорадит, аграрный сектор демонстрирует завидную устойчивость.

"Экспорт требует жесткого комплаенса. Любое отклонение от микробиологических норм в Китае карается пожизненным баном для предприятия. Рост отгрузок в три раза — это прежде всего знак качества нашей ветеринарной службы", — разъяснила эксперт по антикоррупционным процедурам и проверкам Ксения Руднева.

Риски и регуляторные барьеры

Стабильность поставок напрямую зависит от прозрачности госуправления. Инвестиционный климат в регионе подогревается успехами птицепрома, однако бизнес должен учитывать валютные риски и стоимость заемного капитала. Высокая ключевая ставка — горькое, но необходимое лекарство для охлаждения перегретых сегментов экономики, включая экспортно-ориентированные производства.

"Предприятиям нужно внимательно следить за налоговым администрированием. Рост выручки от внешней торговли всегда привлекает внимание ФНС, особенно в части возмещения экспортного НДС", — предупредил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Ответы на популярные вопросы об экспорте в КНР

Почему Китай покупает именно куриные лапки?

В восточной кулинарии это деликатес с высоким содержанием коллагена. Спрос кратно превышает внутреннее предложение КНР, что делает импорт из РФ жизненно важным для их рынка.

Как российскому заводу попасть на рынок Китая?

Необходима аккредитация в системе "Цербер" и аттестация китайской стороной (CIFER). Процесс занимает до года и требует полной прозрачности всех производственных этапов.

Влияет ли курс рубля на эти поставки?

Слабый рубль делает экспорт сверхприбыльным, однако регулятор следит за тем, чтобы внутренние цены на мясо птицы не взлетели из-за дефицита на домашнем рынке.

Какие регионы, кроме Кировской области, лидируют в экспорте?

Традиционно сильны Белгородская область и Ставрополье, но Приволжье активно наращивает долю за счет новых логистических хабов и субсидий на перевозки.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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