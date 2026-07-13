Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков

Геополитический расчет сменился прямой конфронтацией. Ормузский пролив превратился в зону открытого столкновения сил Вашингтона и Тегерана. Реакция сырьевого рынка последовала мгновенно. Фьючерсы на нефть марки Brent пробили психологическую отметку, подорожав более чем на 4%. Инвесторы закладывают в цену риск полной блокировки главной энергетической артерии планеты, через которую проходит пятая часть мирового трафика углеводородов.

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Эскалация в цифрах: Brent штурмует максимумы

Рынок среагировал на залпы ракет и удары беспилотников. Стоимость сентябрьских контрактов Brent достигла 79,29 доллара за баррель. Это пиковое значение за последние недели. Вашингтон и Тегеран фактически обнулили июньский меморандум о взаимопонимании. Стабильность оказалась хрупкой. Сентябрьские поставки закладываются с учетом возможного дефицита, что толкает кривую доходности вверх. На этом фоне инвесторы ищут защитные механизмы, изучая график внедрения правил для цифровых валют, чтобы диверсифицировать риски.

"Рынок нефти сейчас напоминает перегретый котел. Любая искра в Ормузском проливе приводит к моментальному росту волатильности. Мы видим, как геополитическая премия в цене барреля выросла до 10-15%. Это горькая реальность: пока пушки стреляют, дешевой энергии не будет", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Милитаризация пролива: аргументы сторон

Центральное командование США (CENTCOM) перешло к активным действиям. Американская авиация атаковала цели на территории Ирана. Поводом стал инцидент с контейнеровозом MV GFS Galaxy. Вашингтон настаивает на обеспечении свободы судоходства. Тегеран в ответ применил рои беспилотников. Под ударом оказались инфраструктурные объекты в ОАЭ, Катаре и Кувейте. Иранские регуляторы прямо заявили: безопасный проход гарантирован только тем, кто соблюдает их маршруты. Остальные берут риски на себя. В то время как мир следит за проливом, в России оценивают падение переработки нефти на собственных НПЗ.

Показатель Значение / Статус Цена Brent (июль 2026) $79,29 (+4%) Трафик судов (норма) 130 судов в сутки Трафик в пик кризиса 6–9 судов в сутки Доля мировой торговли нефтью 20%

Логистический паралич: цифры трафика

Данные платформы разведки Windward фиксируют коллапс. В мирное время пролив пересекали до 130 танкеров в день. Сейчас их количество упало до критических единиц. Большинство судовладельцев ставят рейсы на паузу. Риск потерять борт перевешивает прибыль от фрахта. Это принудительное торможение глобального конвейера. Пока ближневосточные терминалы лихорадит, бизнес ищет стабильность в долгосрочных инструментах, учитывая налоговый вычет по страхованию для минимизации потерь.

"Ситуация в Ормузском проливе — это форс-мажор высшей категории. Мы наблюдаем классический разрыв логистических цепочек. Страховые премии для судов, входящих в этот регион, выросли кратно, что автоматически закладывается в стоимость топлива на конечном рынке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогнозы аналитиков и нефтяные коридоры

Нефтеперерабатывающие гиганты уже корректируют планы. Зависимость от Ближнего Востока снижается искусственно. Компании ищут альтернативных поставщиков, чтобы не зависеть от капризов американских военных или иранских операторов. В условиях неопределенности цена Brent может закрепиться в диапазоне 70-80 долларов. Любое движение вне этого коридора станет системным шоком. В России же фокус смещается на внутреннюю устойчивость, включая временный откат к стандарту Евро-3 для поддержки рынка горючего.

"Эскалация в Заливе заставляет инвесторов бежать в защитные активы. Прибыль компаний в энергетическом секторе сейчас напрямую зависит не от добычи, а от безопасности путей доставки. Кривая доходности облигаций сырьевых гигантов будет крайне волатильной в ближайшие месяцы", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в проливе

Почему Ормузский пролив так важен для мировой экономики?

Это узкое горлышко, через которое проходит 20% мирового потребления нефти. Блокировка пролива лишает мировые НПЗ критического объема сырья из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Кувейта.

Как США объясняют свои удары по территории Ирана?

Вашингтон позиционирует атаки как оборонительные меры, направленные на подавление иранского потенциала по перехвату коммерческих судов и угрозе «свободе судоходства».

Какова позиция Тегерана в этом конфликте?

Иран настаивает на своем праве контролировать территориальные воды и предупреждает, что проход судов без согласования с иранскими диспетчерами несет угрозу безопасности для самих судовладельцев.

Что будет с ценами на бензин при сохранении напряженности?

Рост стоимости нефти марки Brent на мировых рынках неизбежно приведет к удорожанию нефтепродуктов во всем мире, так как затраты на сырье составляют основную часть себестоимости бензина.

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