Металл снова золотой: сталь взлетела до двухлетнего рекорда, но рынок готовит новый поворот

Мировые цены на стальной прокат в Черноморском регионе продемонстрировали резкий скачок, достигнув максимальных значений за последние два года. Стоимость горячекатаного рулона (HRC) превысила отметку в $550 за тонну, что обусловлено сокращением предложения со стороны ближневосточных производителей и существенным удорожанием логистики из Азии. Несмотря на текущий подъем, рынок замер в ожидании коррекции: эксперты предупреждают, что дешевый китайский экспорт и охлаждение спроса в Турции могут быстро развернуть тренд в сторону снижения, ставя под вопрос устойчивость доходов металлургических холдингов.

Фото: Desingned by Freepik by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Внутренний вид сталелитейного завода

Черноморский прокат: причины ценового ралли

В начале июля российский горячекатаный рулон на базисе FOB Черное море подорожал до $551 за тонну. По данным аналитиков Kept, годовой рост составил внушительные 22,5%. Последний раз аналогичные ценовые уровни фиксировались почти два года назад. Основным драйвером динамики стал дефицит альтернативных предложений и рост издержек на фрахт судов из Юго-Восточной Азии.

"Текущий взлет котировок в портах Черного моря во многом носит временный характер и поддерживается логистической премией. Подобные всплески часто предшествуют фазе стабилизации, когда покупатели начинают искать более дешевые варианты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Иранский фактор и логистический тупик Азии

Снижение активности металлургов на Ближнем Востоке стало важным фактором поддержки цен. Согласно отчету Всемирной ассоциации стали (WSA), производство в регионе за первые пять месяцев 2026 года рухнуло на 14,6%, составив лишь 19,9 млн тонн. Особенно заметным стало ослабление Ирана, который временно вводил эмбарго на экспорт определенных видов продукции и столкнулся с сокращением выплавки на фоне внешней нестабильности.

Павел Гамов, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина, указывает на прямую связь между военными действиями в регионе и удорожанием морских перевозок из Азии. Ситуация вынуждает традиционных потребителей в Турции и Северной Африке переключаться на российское сырье, создавая локальный дефицит и толкая котировки вверх.

Борьба за турецкий рынок: Россия обходит Китай

В первом квартале 2026 года российские сталевары смогли серьезно укрепить позиции в Турции. По данным TUIK, экспорт HRC из РФ вырос на 9,2%, достигнув 248,88 тыс. тонн. Это позволило России занять долю в 21,8% и обойти Китай, чьи поставки сократились почти на 40%. Китайские производители столкнулись с внутренним спадом производства (-6,7% за пять месяцев) и перенаправлением потоков.

Однако лидерство России на турецком направлении может оказаться под угрозой. При грамотном подходе к управлению капиталом, сталелитейные компании учитывают риски демпинга со стороны КНР. С середины мая китайский прокат уже начал дешеветь, скорректировавшись до $495 за тонну, что неминуемо окажет давление на черноморские цены.

Прогнозы и риски: как долго продержится рост

Большинство отраслевых аналитиков скептически относятся к возможности долгосрочного ралли. Виктор Тарнавский из "Металлоснабжения и сбыта" отмечает, что спрос в Турции слабеет. Российские производители уже реагируют на это, перенаправляя часть объемов через Каспий в Иран, где ценовая конъюнктура остается более привлекательной.

"Для инвесторов, работающих с акциями металлургического сектора, сейчас важно следить не за пиковыми ценами в портах, а за спредом между стоимостью сырья и готовой продукции, который может начать сужаться", — предупредил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Никанор Халин из "Эйлер" полагает, что российским компаниям выгоднее работать на внутреннем рынке, пока сохраняется крепкий рубль. Экспортная альтернатива станет по-настоящему прибыльной только в случае ослабления национальной валюты. В долгосрочной перспективе до 2029 года рынок ожидает либо умеренный рост при восстановлении мировой индустрии, либо стагнация котировок на уровне инфляции. Источник издание Коммерсантъ.

Фактор / Показатель Последствия и эффект для рынка Рост цены HRC до $551 (FOB Черное море) Краткосрочное увеличение экспортной выручки российских металлургов Сокращение выплавки стали в Иране и на Ближнем Востоке Снижение конкуренции и возникновение локального дефицита предложения Снижение китайских котировок до $495 за тонну Риск быстрого обвала цен на черноморских базисах из-за дешевого импорта Крепкий курс рубля Снижение привлекательности экспорта по сравнению с внутренним рынком РФ

Ответы на популярные вопросы о рынке стали

Почему растут цены в портах, если мировая экономика замедляется?

Основная причина — перебои в логистике и сокращение производства у конкурентов из Ирана. Это создало временный перекос спроса и предложения именно в Черноморском регионе, несмотря на общие негативные тренды в глобальной экономике.

Как подорожание проката отразится на стоимости товаров для граждан?

Прямое влияние на потребительский рынок обычно проявляется с задержкой в 3-6 месяцев. Рост стоимости стали может привести к удорожанию автомобилей, бытовой техники и строительных материалов, если экспортеры начнут подтягивать внутренние цены к мировым уровням.

Выгодно ли сейчас инвестировать в акции металлургических компаний?

Инвесторам следует быть осторожными. Текущий пик цен может оказаться кратковременным. Важнее оценивать способность компаний адаптироваться к новым накопительным программам и изменениям налогового режима внутри страны.

Сменится ли рост цен падением в ближайшее время?

Аналитики ожидают стабилизацию или коррекцию цен уже через 2-3 месяца. Давление со стороны Китая, который предлагает более дешевую сталь, и снижение активности в турецком строительном секторе являются главными факторами будущего снижения котировок.

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