Серый импорт одежды попал под цифровой удар: новая система вскроет скрытые схемы на миллиарды

Российские власти готовят масштабную цифровую облаву на серый импорт одежды и обуви. Минпромторг, ФНС и ФТС внедряют систему тотального мониторинга, которая автоматически сопоставит стоимость товаров на границе с их ценой в магазинах. Этот шаг продиктован критическим положением отечественных фабрик: из-за дешевых зарубежных аналогов, ввозимых по заниженной таможенной стоимости, производство одежды в России за первые пять месяцев года рухнуло на 8,4%.
До конца года Минпромторг совместно с налоговой и таможенной службами запустит эксперимент по интеграции баз данных. Суть механизма заключается в сквозном контроле: информация ФТС о стоимости ввозимых вещей соединится с данными системы "Честный знак" и налоговыми отчетами ФНС. Теперь скрыть реальную цену партии не удастся — автоматика мгновенно подсветит случаи, когда на границе кроссовки декларируют за копейки, а в рознице продают за тысячи рублей.
Необходимость жестких мер вызвана удручающей статистикой. По данным Минэкономразвития, за январь-май текущего года производство товаров легкой промышленности в стране сократилось на 4,6%. Главный удар пришелся на сегмент одежды, где падение составило 8,4%. Российские текстильщики просто не выдерживают ценовой демпинг со стороны поставщиков из Китая, Вьетнама и Бангладеш.
Цифры говорят сами за себя: средняя цена трикотажного изделия, произведенного в России, составляет 403,9 рубля, в то время как импортный аналог заходит на рынок по 258,6 рубля. В обувном секторе разрыв еще ощутимее: 1,5 тыс. рублей против 941 рубля за пару.
|Событие / Показатель
|Эффект / Рекомендация
|Сопоставление данных ФТС и маркировки
|Выявление занижения таможенной стоимости и доначисление пошлин
|Падение выпуска одежды на 8,4%
|Необходимость господдержки и защиты внутреннего рынка от демпинга
|Разница в цене на обувь (около 37%)
|Рост административной нагрузки на импорт для выравнивания условий конкуренции
Маркетплейсы и крупные торговые сети поддерживают обеление рынка, однако эксперты предупреждают о "побочных эффектах". Из-за различий в стоимости рабочей силы и сырья, себестоимость в Азии объективно может быть в три раза ниже, чем в РФ. Если автоматизированная система будет слепо реагировать на низкую цену, под подозрение могут попасть и добросовестные поставщики, работающие с крупными тиражами.
"На первых этапах внедрения алгоритма ложные срабатывания неизбежны. Бизнесу придется кратно усилить работу с документами и юридическое сопровождение сделок, чтобы доказать легальность каждой поставки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Для рядового потребителя усиление контроля может обернуться исчезновением сверхдешевых товаров из ассортимента. Если раньше импортер экономил на налогах, удерживая низкую цену, то теперь эти расходы будут заложены в конечный ценник. С другой стороны, "Роскачество" отмечает, что азиатский ширпотреб с критически низкой ценой часто проваливает тесты на безопасность и качество, получая обнуление рейтинга. Источник издание Известия.
"На рынке труда наблюдается перегрев, зарплаты растут, и это также давит на себестоимость российского пошива. Защита рынка через таможенные барьеры лишь даст временную передышку производителям", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.
Ожидается, что товары из самого низкого ценового сегмента могут подорожать на 10-20% из-за выхода из "серой" зоны и уплаты налогов в полном объеме. Премиальный и средний сегменты практически не почувствуют изменений.
Мера призвана ликвидировать нечестную конкуренцию. Когда импортный товар перестанет искусственно дешеветь за счет ухода от пошлин, отечественные производители окажутся в равных рыночных условиях с зарубежными поставщиками.
Нет, импорт сохранится, так как азиатское производство остается масштабным. Однако контроль за качеством и соответствием маркировки станет жестче, что отсечет наиболее опасную и низкокачественную продукцию.
Эксперимент направлен на коммерческие партии товаров. Покупки для личного пользования в рамках установленных лимитов беспошлинного ввоза под действие данной автоматизированной системы контроля не подпадают.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.