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Серый импорт одежды попал под цифровой удар: новая система вскроет скрытые схемы на миллиарды

Экономика

Российские власти готовят масштабную цифровую облаву на серый импорт одежды и обуви. Минпромторг, ФНС и ФТС внедряют систему тотального мониторинга, которая автоматически сопоставит стоимость товаров на границе с их ценой в магазинах. Этот шаг продиктован критическим положением отечественных фабрик: из-за дешевых зарубежных аналогов, ввозимых по заниженной таможенной стоимости, производство одежды в России за первые пять месяцев года рухнуло на 8,4%. 

Катушки ниток
Фото: https://unsplash.com by Pierre Bamin is licensed under Free
Катушки ниток

Цифровой щит: как инспекторы вычислят заниженную пошлину

До конца года Минпромторг совместно с налоговой и таможенной службами запустит эксперимент по интеграции баз данных. Суть механизма заключается в сквозном контроле: информация ФТС о стоимости ввозимых вещей соединится с данными системы "Честный знак" и налоговыми отчетами ФНС. Теперь скрыть реальную цену партии не удастся — автоматика мгновенно подсветит случаи, когда на границе кроссовки декларируют за копейки, а в рознице продают за тысячи рублей.

Кризис легкой промышленности: почему встают российские станки

Необходимость жестких мер вызвана удручающей статистикой. По данным Минэкономразвития, за январь-май текущего года производство товаров легкой промышленности в стране сократилось на 4,6%. Главный удар пришелся на сегмент одежды, где падение составило 8,4%. Российские текстильщики просто не выдерживают ценовой демпинг со стороны поставщиков из Китая, Вьетнама и Бангладеш.

Цифры говорят сами за себя: средняя цена трикотажного изделия, произведенного в России, составляет 403,9 рубля, в то время как импортный аналог заходит на рынок по 258,6 рубля. В обувном секторе разрыв еще ощутимее: 1,5 тыс. рублей против 941 рубля за пару.

Событие / Показатель Эффект / Рекомендация
Сопоставление данных ФТС и маркировки Выявление занижения таможенной стоимости и доначисление пошлин
Падение выпуска одежды на 8,4% Необходимость господдержки и защиты внутреннего рынка от демпинга
Разница в цене на обувь (около 37%) Рост административной нагрузки на импорт для выравнивания условий конкуренции

Риски для бизнеса и потребителя: между прозрачностью и проверками

Маркетплейсы и крупные торговые сети поддерживают обеление рынка, однако эксперты предупреждают о "побочных эффектах". Из-за различий в стоимости рабочей силы и сырья, себестоимость в Азии объективно может быть в три раза ниже, чем в РФ. Если автоматизированная система будет слепо реагировать на низкую цену, под подозрение могут попасть и добросовестные поставщики, работающие с крупными тиражами.

"На первых этапах внедрения алгоритма ложные срабатывания неизбежны. Бизнесу придется кратно усилить работу с документами и юридическое сопровождение сделок, чтобы доказать легальность каждой поставки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Мнение экспертов и прогнозы

Для рядового потребителя усиление контроля может обернуться исчезновением сверхдешевых товаров из ассортимента. Если раньше импортер экономил на налогах, удерживая низкую цену, то теперь эти расходы будут заложены в конечный ценник. С другой стороны, "Роскачество" отмечает, что азиатский ширпотреб с критически низкой ценой часто проваливает тесты на безопасность и качество, получая обнуление рейтинга. Источник издание Известия.

"На рынке труда наблюдается перегрев, зарплаты растут, и это также давит на себестоимость российского пошива. Защита рынка через таможенные барьеры лишь даст временную передышку производителям", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о контроле импорта одежды

Как новая система повлияет на стоимость одежды в магазинах?

Ожидается, что товары из самого низкого ценового сегмента могут подорожать на 10-20% из-за выхода из "серой" зоны и уплаты налогов в полном объеме. Премиальный и средний сегменты практически не почувствуют изменений.

Поможет ли это российским дизайнерам и фабрикам?

Мера призвана ликвидировать нечестную конкуренцию. Когда импортный товар перестанет искусственно дешеветь за счет ухода от пошлин, отечественные производители окажутся в равных рыночных условиях с зарубежными поставщиками.

Означает ли это, что дешевая одежда из Китая исчезнет?

Нет, импорт сохранится, так как азиатское производство остается масштабным. Однако контроль за качеством и соответствием маркировки станет жестче, что отсечет наиболее опасную и низкокачественную продукцию.

Будут ли чаще проверять онлайн-заказы обычных граждан?

Эксперимент направлен на коммерческие партии товаров. Покупки для личного пользования в рамках установленных лимитов беспошлинного ввоза под действие данной автоматизированной системы контроля не подпадают.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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