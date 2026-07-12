Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам

Региональные госзакупки топлива столкнулись с системным кризисом: поставщики массово игнорируют тендеры из-за резкого расхождения контрактных цен с рыночными реалиями. В Самаре, Тамбове и на Ставрополье социальные службы и экстренные ведомства вынуждены переходить на ручное управление поставками и закупки у единственного поставщика. Ситуация осложняется атаками на НПЗ и ростом оптовых котировок, что делает фиксированные бюджетные обязательства убыточными для бизнеса. Если механизмы индексации не будут пересмотрены, расходы местных бюджетов на транспортную логистику могут вырасти на 20-30% уже к концу сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны

Ценовой разрыв: почему бизнес уходит из госзаказа

Главным барьером для стабильных поставок стала жесткая структура госконтрактов. Процедура закупки занимает недели, за которые рыночная цена успевает уйти далеко вперед. В условиях, когда бензин и дизель дорожают на 14-15% с начала года, поставщикам невыгодно связывать себя обязательствами по старым ценам. Любое колебание биржевых котировок превращает контракт в прямой убыток для компании, учитывая затраты на логистику и обслуживание топливных карт.

"Рыночная конъюнктура сейчас такова, что частным сетям выгоднее продавать ресурс в розницу или крупным промышленным холдингам. Госучреждения с их отсрочками платежей и жесткими штрафами становятся аутсайдерами в очереди за литрами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дополнительное давление оказывает ситуация на нефтеперерабатывающих заводах. По словам вице-премьера Александра Новака, дефицит частично спровоцирован повреждениями инфраструктуры НПЗ. Власти уже ограничили экспорт и работают над расширением импорта, однако на местах закупщики продолжают сталкиваться с отсутствием заявок. Это вынуждает бюджетные организации искать альтернативные способы пополнения баков, иногда выходя за рамки привычных тендерных процедур.

Кризис в регионах: от Самары до Крыма

География сорванных торгов охватывает более десяти субъектов РФ. В Самаре медцентр "Династия" не смог закупить АИ-92, в Тамбове без поставщика осталась административная автобаза, а во Владимирской области провалились торги "Горэлектросети". Проблема затрагивает как мелкие лоты, так и контракты на миллионы рублей. Особенно остро вопрос стоит в удаленных районах, где на логистику накладывается дефицит самих АЗС, соответствующих требованиям заказчика.

"Бизнес в удаленных точках просто физически не может исполнить условия по фиксированной цене, если ближайшая нефтебаза подняла отпускную ставку. Мы видим риск системного сбоя в обеспечении муниципальных автопарков", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Лимиты и ручное управление: как выживают автобазы

Чтобы не допустить остановки экстренных служб, регионы внедряют систему приоритетов. В Воронежской, Ростовской и Калининградской областях на АЗС введены лимиты отпуска топлива для частных лиц, в то время как "скорые" и коммунальщики заправляются без ограничений. В Орловской области и вовсе ввели график заправки по четным и нечетным номерам машин, выделив для госслужб спецколонки на станциях крупнейших нефтяных компаний.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Крыму, где введен режим ЧС. Глава республики Сергей Аксенов признал, что свободная продажа бензина может временно прекращаться, а снабжение транспорта ЖКХ контролируется вручную. Подобные условия вынуждают власти использовать механизмы закупок у единственного поставщика, что снимает риск отсутствия топлива, но неизбежно ведет к удорожанию литра для казны.

Экономические риски: сколько переплатит казна

Рост числа несостоявшихся торгов — это не просто бюрократическая заминка, а будущая дыра в региональных бюджетах. Повторные тендеры всегда проводятся по более высокой начальной цене. Если инфляция в топливном сегменте продолжит обгонять заложенные лимиты, муниципалитетам придется сокращать статьи расходов на благоустройство или ремонт дорог, чтобы оплатить работу общественного транспорта. Источник издание Известия.

"Любая задержка в закупке сегодня означает переплату завтра. Мы фиксируем, что издержки на содержание автопарков могут вырасти на треть, если не внедрить механизм гибкого ценообразования в госконтрактах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Фактор / Показатель Последствия для бюджета и граждан Рост биржевых цен на 15% Отказ поставщиков от участия в тендерах с фиксированной ценой. Режим ЧС и ручное распределение Обеспечение спецтранспорта при временном дефиците на АЗС для физлиц. Срыв повторных торгов Необходимость экстренного выделения средств из резервных фондов. Ввод лимитов отпуска топлива Увеличение очередей на заправках и риск социальной напряженности.

Ответы на популярные вопросы о дефиците топлива

Почему больницы и пожарные не могут купить бензин?

Проблема не в отсутствии физического топлива, а в нежелании поставщиков работать по ценам госконтрактов, которые зачастую ниже рыночных. Бизнес не готов нести убытки из-за резких скачков оптовых цен в период между объявлением тендера и подписанием договора.

Остановятся ли "скорые" и автобусы?

Это маловероятно. Для таких служб регионы создают резервные запасы и используют прямые контракты с крупными нефтяными компаниями в обход стандартных торгов. Однако это требует постоянного контроля со стороны властей и перехода на "ручной" режим снабжения.

Поможет ли запрет экспорта снизить цены?

Ограничение вывоза топлива за рубеж насыщает внутренний рынок, что должно сбивать оптовые цены. Однако дефицит предложения внутри страны также вызван ремонтами на заводах и сложностями логистики, поэтому эффект от запрета проявляется не сразу и не везде.

Что делать, если на АЗС ввели лимиты?

Лимиты — временная мера для предотвращения ажиотажного спроса. В таких условиях рекомендуется следить за картами наличия топлива и планировать поездки заранее. Инфраструктура банковских платежей и топливных карт продолжает работать штатно, ограничения касаются только объема отпуска в одни руки.

Читайте также