Главная подстраховка США дала сбой: нефтяной рынок оказался перед новой волной давления

Администрация Дональда Трампа столкнулась с угрозой резкого скачка цен на энергоносители, который западные аналитики называют "кошмарным сценарием". На фоне возобновившейся агрессии США в отношении Ирана и фактического срыва перемирия в Персидском заливе мировые котировки нефти готовятся пробить отметку в $90 за баррель. Это ставит под удар обещания американского президента снизить стоимость топлива перед ноябрьскими выборами и обнажает критическую уязвимость глобальных логистических цепочек в Ормузском проливе.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяные качалки на закате

Энергетический рынок на пороге шторма: причины роста

Недавний период относительного спокойствия, когда котировки опускались ниже $70 за баррель, оказался лишь затишьем перед бурей. Ситуация изменилась после жестких заявлений Дональда Трампа на саммите НАТО о прекращении едва наметившегося перемирия с Ираном. Рынки, которые рассчитывали на стабилизацию поставок, столкнулись с реальностью новых боевых столкновений.

Несмотря на подписание меморандума о взаимопонимании 18 июня, который предполагал двухмесячную деэскалацию, полноценное движение танкеров так и не восстановилось. Грузооборот через Ормузский пролив сейчас составляет лишь треть от нормальных объемов. Для бизнеса это обернулось двукратным ростом затрат на страхование и фрахт судов. Попытки США залить рынок собственной нефтью не привели к долгосрочному результату, так как стратегические резервы Вашингтона истощены до минимальных значений с 1983 года.

"Кошмарный сценарий" Трампа и пустые хранилища США

Для Белого дома рост нефтяных цен до $90 за баррель является политической катастрофой. В условиях, когда американские водители сталкиваются с новой реальностью на заправках, Трампу становится все сложнее объяснять избирателям причины провала своей энергетической стратегии. Нарастающий дефицит сырья усугубляется тем, что Китай планирует в конце августа восстановить импорт в огромных масштабах, что окончательно разорвет баланс спроса и предложения.

"Дефицит предложения на мировом рынке неизбежен из-за простоя нефтеперерабатывающих заводов и сокращения иранского экспорта. При текущем уровне запасов в США любая эскалация мгновенно толкает цены к $90", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Блокада Ормузского пролива: коммерческий ультиматум Ирана

Эксперты полагают, что Тегеран может перейти к тактике взимания платы за проход судов через пролив, превратив его в контролируемую платную зону. Даже если Саудовская Аравия и ОАЭ задействуют свои трубопроводы, это не решит проблему быстро. Перестройка логистики займет не меньше года, в течение которого 5% мировой добычи нефти останутся заблокированными.

"Геополитическая напряженность в Персидском заливе блокирует ключевые артерии экспорта. Это вынуждает компании закладывать в цену риски, которые невозможно нивелировать простым увеличением добычи в других регионах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Такая ситуация создает замкнутый круг: санкционное давление Вашингтона провоцирует ответную реакцию Тегерана, которая бьет по кошельку американского потребителя.

Событие / Показатель Экономические последствия Рост цены нефти до $90 Подорожание бензина в США, рост инфляции, удар по рейтингу администрации перед выборами Блокада Ормузского пролива Дефицит сырья в объеме 5% мировых поставок, рост стоимости страхования и фрахта в 2 раза Минимальные запасы в США Отсутствие "подушки безопасности" для сглаживания ценовых скачков на внутреннем рынке

Ответы на популярные вопросы о ситуации на рынке нефти

Почему цены растут, если США увеличили добычу?

Внутренний рост добычи в Соединенных Штатах не может полностью компенсировать выпадающие объемы из Персидского залива. Кроме того, стратегические запасы США находятся на историческом минимуме, что лишает рынок возможности быстрого реагирования на прекращение поставок через Ормузский пролив.

Чем опасна блокада Ормузского пролива для обычного потребителя?

Через этот узкий проход транспортируется значительная часть мировой нефти. Любое затруднение движения приводит к мгновенному росту затрат на логистику и страховку. В итоге это закладывается в стоимость бензина и любых товаров, требующих перевозки.

Могут ли трубопроводы Саудовской Аравии заменить морской путь?

Лишь частично. Перенаправление потоков нефти по суше требует времени — по оценкам специалистов, на полную отладку альтернативных маршрутов уйдет не менее года. При этом часть сырья все равно останется "вне сети" из-за ограниченной пропускной способности труб.

Как рост цен на нефть повлияет на выборы в США?

Традиционно высокая стоимость топлива на АЗС является одним из главных факторов недовольства американских избирателей. Если цена нефти закрепится на уровне $90, это подорвет позиции действующей администрации и может привести к потере контроля над конгрессом.

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