То, что считали закрытой страницей, внезапно получило продолжение: поставки одежды из США взлетели

Российский рынок одежды демонстрирует парадоксальную динамику: несмотря на санкции и официальный уход многих брендов, импорт готовых изделий из США за первые пять месяцев текущего года вырос в 2,4 раза. Основной ударный рост пришелся на сегмент женского гардероба и аксессуаров, что указывает на сохранение устойчивых логистических каналов и высокого спроса на американские товары, которые теперь обходятся бюджету страны значительно дороже из-за сложной логистики.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Грузовые контейнеры

Статистика поставок: цифры и категории

Согласно данным американской статистической службы, за период с января по май экспорт одежды из Соединенных Штатов в Россию достиг отметки в 22,1 миллиона долларов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель был в два с лишним раза меньше. Даже майское небольшое снижение темпов (всего на 0,7% относительно апреля) не изменило общую картину — по сравнению с маем предыдущего года объем ввоза подскочил в 1,6 раза, составив почти 4 миллиона долларов.

"Такой рост объемов в денежном выражении может быть связан не только с физическим увеличением количества вещей, но и с усложнением путей доставки через третьи страны. Каждое звено в цепочке добавляет наценку, что отражается в итоговой таможенной стоимости грузов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Структура импорта: что именно везут из США

Наибольшую активность проявляет сегмент женской повседневной одежды. Сюда входят платья, юбки, брюки и жакеты. Поставки в этой категории увеличились ровно в три раза, достигнув 9,2 миллиона долларов. Аналогичный трехкратный рост зафиксирован в категории аксессуаров и деталей одежды, стоимость которых составила 4,6 миллиона долларов.

Интересно, что спрос распределяется неравномерно. Пока российские потребители активно закупают товары американского производства, некоторые позиции показывают спад. Например, импорт трикотажных изделий — свитеров и кардиганов — просел на 8%. На этом фоне выделяются базовые вещи: ввоз маек и фуфаек увеличился в 2,1 раза, что составило 6,6 миллиона в долларовом эквиваленте.

"Рост импорта одежды на фоне ограничений подтверждает, что потребительский сектор адаптировался. Компании используют параллельный импорт и реэкспорт, что позволяет поддерживать ассортимент, хотя это и создает дополнительные риски для финансовых расчетов между контрагентами", — отметила в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Экономические последствия для рынка

Резкое увеличение импорта из США свидетельствует о том, что американские компании, несмотря на официальную риторику Вашингтона, продолжают зарабатывать на российском рынке. При этом финансовая нагрузка ложится на конечного покупателя. Увеличение затрат на логистику и посредников в сочетании с ростом объемов закупок разгоняет инфляционные ожидания в сегменте непродовольственных товаров.

"Мы наблюдаем трансформацию логистических схем. Если раньше поставки шли напрямую, то теперь они дробятся, что затрудняет мониторинг, но не останавливает поток товаров. Это классический пример того, как рынок находит обходные пути вопреки политическим барьерам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Категория товара / Показатель Экономический эффект / Тенденция Женская повседневная одежда Рост в 3 раза; доминирование премиального сегмента Майки и фуфайки Увеличение поставок в 2,1 раза; стабильный спрос на масс-маркет Свитера и кардиганы Снижение на 8%; замещение локальными брендами или поставками из Азии Общий объем (январь-май) 22,1 млн долларов; рост издержек на логистику и транзакции

Ответы на популярные вопросы об импорте одежды

Почему объемы поставок растут, если многие бренды ушли?

Бизнес переориентировался на поставки через нейтральные юрисдикции. Товары закупаются в США и доставляются в Россию через склады-хабы, что позволяет формально соблюдать ограничения, сохраняя физическое присутствие продукции на полках.

Как рост импорта влияет на цены в магазинах?

Цены растут не только из-за курса валют, но и из-за удлинения логистического плеча. Расходы на перевозку через третьи страны и комиссии посредников могут составлять до 30-50% от конечной стоимости одежды.

Существуют ли риски блокировки таких товаров на таможне?

Риски сохраняются, так как США периодически расширяют списки товаров, запрещенных к экспорту в РФ. Однако одежда в большинстве случаев под это определение не попадает, если её стоимость не превышает установленные лимиты на предметы роскоши.

Могут ли российские бренды заменить американскую одежду?

В сегменте трикотажа (свитера, кардиганы) импорт из США уже начал падать, что говорит об успешном импортозамещении. Однако в категориях сложного кроя и брендовых аксессуаров зависимость от западных марок остается высокой.

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