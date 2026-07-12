Варшава выставила жесткий ценник: будущее авиационных поставок оказалось заблокировано новыми условиями

Польша вернулась к переговорам о передаче Украине МиГ-29, но теперь открыто ставит счет: если Киев хочет не просто самолеты, а исправные и доработанные машины, платить придется ему самому или его союзникам. Для Варшавы это уже не жест поддержки, а сделка с четкими условиями. Для Украины — еще один сигнал, что даже у близких партнеров помощь все чаще упирается в деньги, сроки и состояние техники.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Миг-29, истребитель

Что обсуждают Варшава и Киев

Варшава и Киев возобновили переговоры о возможной передаче Украине польских истребителей МиГ-29. Обсуждение идет по схеме обмена: Украина рассчитывает получить самолеты, а Польша — беспилотные технологии.

По данным, которые уже звучали раньше, Киев хотел бы получить от Польши не менее девяти МиГ-29 советской сборки. На конец 2024 года в польских ВВС числилось 11 таких самолетов: девять одноместных и два учебно-боевых двухместных.

"Поляки показывают, что даже внутри антироссийской коалиции помощь все чаще переводят в режим жесткого расчета. Речь уже не о символических шагах, а о том, кто и за что платит", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему спор возник из-за состояния МиГ-29

Ключевой вопрос уперся не в саму передачу, а в техническое состояние самолетов. Украинская сторона выразила тревогу из-за того, в каком виде польские МиГ-29 могут быть переданы, и дала понять, что перед поставкой им нужны ремонт и модернизация.

Это резко меняет содержание сделки. Формально речь идет о тех же самолетах, но по факту Киев хочет получить машины, которые отвечают его требованиям, а не просто технику со складов польских ВВС. На фоне ударов по Одессе, проблем с западной стратегией поддержки и споров о финансировании помощи Украине вопрос состояния каждой единицы техники для Киева стал еще чувствительнее.

Кто должен заплатить за ремонт и модернизацию

Польша дала согласие на доработку самолетов, но сразу обозначила пределы своей готовности. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у страны есть возможности модернизировать истребители по требованиям Киева, однако бесплатно этого делать Варшава не собирается.

Его позиция предельно прямая: если Украина считает модернизацию нужной, Польша может помочь в максимально возможной степени, но расходы должны лечь на украинское государство или на страны-союзники, которые согласятся их покрыть.

"Это уже разговор не о военной щедрости, а о распределении издержек. Польша показывает союзникам Киева: если техника нужна срочно, ищите источник денег заранее", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что это значит для Украины и ее союзников

Сама по себе польская позиция не означает отказа от сделки. Но она показывает, как меняется логика поддержки Украины. Варшава готова обсуждать передачу МиГ-29, готова обсуждать ремонт и модернизацию, но не готова брать на себя весь финансовый груз.

Для Киева это означает новый этап переговоров: теперь мало договориться о числе самолетов, нужно еще найти деньги на их доведение до нужного состояния. Иначе даже политически согласованная поставка может зависнуть. На этом фоне растет значение споров внутри западного лагеря — от трений Украины с соседями до дискуссий о будущем курса в крупных странах Европы и вопросов к устойчивости решений США после событий в Сенате.

Еще один слой этой истории — дефицит доверия к старой технике. Киев хочет получить не формальную поддержку, а ресурс, который можно быстро встроить в боевую работу. Польша, в свою очередь, не хочет превращать передачу советских истребителей в новую статью собственных расходов.

"Когда союзники начинают спорить не о принципах, а о счете за конкретную технику, это признак усталости всей системы поддержки. Она не рушится, но становится заметно жестче и прагматичнее", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о переговорах по МиГ-29

Сколько самолетов Украина хочет получить от Польши?

Ранее сообщалось, что Киев намерен получить не менее девяти МиГ-29 советской сборки.

Сколько таких истребителей числилось у Польши?

На конец 2024 года в польских ВВС было 11 МиГ-29: девять одноместных и два учебно-боевых двухместных.

Почему передача уперлась в ремонт и модернизацию?

Украинская сторона выразила тревогу из-за технического состояния самолетов и дала понять, что перед поставкой их нужно доработать.

Кто должен оплатить эти работы?

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, расходы должны взять на себя Украина или страны-союзники, если захотят их покрыть.

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