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Инвестиции в недвижимость: как выбрать объект, чтобы гарантированно приумножить капитал

Экономика

Интерес к покупке квадратных метров этим летом вырос, но привычные схемы больше не приносят ожидаемой прибыли. Высокая стоимость кредитных ресурсов заставляет инвесторов искать варианты, где доходность превышает банковский процент по вкладам. Сейчас на первый план выходят не просто стены, а способность объекта генерировать стабильный денежный поток.

Аренда квартир в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Аренда квартир в Москве

Жилье против депозитов: как не прогадать с квартирой

Рынок новостроек перестал быть местом для легких денег из-за цен, которые застройщики подняли заранее. Теперь покупка на стадии котлована оправдана только в случае, если компания предлагает реальную скидку. Без льготных программ ипотека становится тяжелым бременем, которое съедает всю будущую выгоду от перепродажи или аренды.

"Рассматривать новостройки как инвестицию сейчас стоит лишь при наличии значительного разрыва между текущей ценой и рыночной стоимостью готового дома. В остальных случаях доходность может оказаться ниже, чем по облигациям", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Вторичное жилье выигрывает за счет возможности торговаться. Продавцы, которым нужно быстро закрыть сделку, охотнее идут на уступки. На деле же выходит, что именно размер дисконта определяет, насколько удачным окажется вложение. Если удается сбить цену ниже рынка, объект превращается в надежный вариант для сохранения капитала.

Коммерческий сектор и индустриальные парки

Помещения на первых этажах жилых комплексов обещают более высокий доход, чем обычные квартиры. Однако здесь важна каждая мелочь — от пешеходного трафика до технических характеристик вытяжки. Ошибка в выборе арендатора или затяжной простой могут обнулить всю прибыль.

Новое направление для частных вложений — промышленные земли. Участки в индустриальных парках растут в цене по мере того, как туда заходят крупные производства и подтягиваются коммуникации. Это требует более глубокого понимания процесса развития территорий, но и доходность здесь заметно выше средней по рынку.

"Земля с готовой инфраструктурой прибавляет в стоимости по 20–25 процентов в год. Когда на площадку выходят первые резиденты, цена актива совершает резкий рывок вверх", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

С этим стоит быть аккуратнее: коммерческие объекты менее ликвидны. Продать магазин или склад быстро и без потери в цене гораздо сложнее, чем типовую однушку. Тот самый секрет заключается в поиске объектов с уже подписанными договорами аренды, что гарантирует доход с первого дня владения.

Парковки и низкий порог входа

Для тех, у кого сумма сбережений невелика, выходом кажутся машино-места. Это самый простой способ войти в рынок, но он таит в себе риски. В некоторых комплексах парковок слишком много, и они годами стоят пустыми. Выбирать стоит те дома, где паркинг в дефиците, а дворы закрыты для машин.

"Машино-место — это специфическое решение. Оно может приносить стабильные деньги только там, где жильцы физически не имеют другого места для стоянки. В противном случае актив зависнет", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Если смотреть на вещи проще, любая недвижимость сегодня требует математического расчета. Налоговая нагрузка и затраты на содержание могут существенно повлиять на итоговые цифры. Любая маленькая деталь в договоре или в расположении объекта теперь важнее, чем общие тренды рынка.

Тип объекта Главное преимущество
Вторичное жилье Возможность торга и быстрый запуск аренды
Промышленные земли Высокий рост цены при развитии инфраструктуры
Машино-места Минимальный порог входа для инвестора

Ответы на популярные вопросы о вложениях в недвижимость

Что выгоднее: квартира или банковский вклад

При текущих ставках депозиты часто показывают большую доходность на коротком отрезке. Недвижимость выигрывает только при покупке с большим дисконтом или в уникальных локациях.

Стоит ли брать ипотеку для инвестиций

Это оправдано только при использовании льготных программ. Обычный рыночный кредит под высокий процент делает аренду убыточной.

Как быстро можно продать инвестиционный склад

Ликвидность коммерческих объектов низкая. Поиск покупателя может занять от полугода до года, поэтому такие вложения планируют на долгий срок.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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