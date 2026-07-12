Сюрприз от налоговой: как узнать, должны ли вы платить налог с банковских процентов

Привычка хранить деньги на банковском счете теперь требует более внимательного подхода к подсчетам. Если раньше проценты по вкладам воспринимались как чистая прибавка к накоплениям, то сейчас правила игры изменились. Государство внимательно следит за доходностью частных капиталов, и многим вкладчикам предстоит поделиться прибылью с бюджетом. Главное — вовремя понять, попадает ли ваша финансовая подушка под налогообложение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Как работает необлагаемый лимит

Система устроена так, что платить придется не со всей суммы вклада, а только с чрезмерного дохода. Существует определенная черта, ниже которой фискальные органы интереса к вашим деньгам не проявляют. На текущий момент этот порог составляет 210 тысяч рублей в год. Если общая сумма начисленных процентов за двенадцать месяцев оказалась меньше, можно спать спокойно. Весь заработок останется в кошельке владельца счета.

"Размер лимита напрямую привязан к жесткости денежно-кредитной политики. Поскольку ставки в банках сейчас высокие, то и планка, после которой возникает налог, выглядит внушительно. Это своего рода защитный механизм для тех, кто держит на счетах средние суммы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Формула расчета лимита прозрачна. Берется условный миллион рублей и умножается на максимальное значение ключевой ставки, которое действовало на первое число каждого месяца. При текущем значении в 21% мы и получаем те самые 210 тысяч рублей. Если Центробанк решит изменить вариант своей политики, цифра может скорректироваться, но принцип останется прежним.

Механика расчета и примеры

Когда доход превышает установленную планку, налог начисляется только на разницу. Никто не заберет проценты с первого рубля прибыли. Если банк выплатил вам 300 тысяч рублей, то налогооблагаемая база составит всего 90 тысяч. С этой суммы придется отдать государству стандартные 13 процентов, что в данном примере выльется в 11,7 тысячи рублей. Это справедливое решение для поддержания баланса в экономике.

Доход по вкладам за год Сумма налога к уплате До 210 000 рублей 0 рублей 250 000 рублей 5 200 рублей 300 000 рублей 11 700 рублей

Тот самый секрет заключается в том, что бегать по отделениям и собирать справки не нужно. Самостоятельно высчитывать доли и проценты — лишняя трата времени. Банки обязаны автоматически передавать все сведения в налоговую службу. Информация о каждом рубле вашей прибыли стекается в единую систему.

"Взаимодействие между кредитными организациями и фискалами полностью цифровизировано. Любые ошибки в расчетах практически исключены, так как данные поступают напрямую из операционных систем банков. Человеку остается только заглянуть в личный кабинет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

На деле же выходит, что налоговое уведомление придет в привычном формате вместе с налогами на квартиру или машину. Срок оплаты наступит не сразу, а в следующем периоде после получения дохода. Такой лаг во времени позволяет спокойно подготовить нужную сумму, выбрав оптимальный процесс оплаты через банковское приложение или личный кабинет.

"Нужно понимать, что налог считается совокупно по всем счетам во всех банках страны. Раскладывание денег по разным корзинам не поможет скрыть общую прибыль. Прозрачность системы сейчас абсолютная", — отметил специально для Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

С этим стоит быть аккуратнее: суммируются доходы даже по тем счетам, которые были закрыты в середине года. Главный критерий — дата фактического зачисления денег на ваш счет. Если проценты упали в отчетный период, они попадут в общую копилку для сравнения с необлагаемым материалом статистики ФНС.

Ответы на популярные вопросы о налогах на вклады

Нужно ли подавать декларацию?

Нет, декларация не требуется. Налоговая самостоятельно сформирует уведомление на основе данных от банков.

Облагается ли налогом само тело вклада?

Ваши личные сбережения налогом не облагаются. Платить нужно только с прибыли — тех процентов, которые начислил банк за пользование вашими деньгами.

Что если у меня несколько маленьких вкладов в разных банках?

Система суммирует доход по всем вашим счетам. Если общая сумма процентов превысит 210 тысяч рублей, налог будет начислен на сумму превышения.

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