Пенсия по-новому: как забрать крупную сумму накоплений без ежемесячного ожидания выплат

Копить на старость годами, а потом узнать, что деньги будут выдавать крошечными порциями по две тысячи в месяц — перспектива сомнительная. Многие рассчитывают забрать все накопления сразу, чтобы вложить их в ремонт или закрыть долги. Однако правила выплат напоминают точный бухгалтерский фильтр: через него проходят далеко не все, и главную роль здесь играют не только возраст, но и математический расчет соотношения личных сбережений к государственному минимуму.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пенсионер с деньгами

Кто заберет всю сумму сразу

Основное условие для получения денег на руки — достижение определенного возраста. Для женщин это 55 лет, для мужчин — 60. Но даже при достижении этих цифр система проверяет, хватает ли человеку стажа и баллов для обычной страховой пенсии. Если этих показателей недостаточно, накопленное отдадут одной выплатой. В противном случае включается сложная формула, где итоговая сумма зависит от прожиточного минимума. Это решение становится критическим для тех, кто планировал распорядиться капиталом самостоятельно.

"Система настроена так, чтобы не позволить пенсионеру проесть все деньги за один день, если их достаточно для регулярной прибавки. Единовременную выплату одобрят, только если расчетная ежемесячная порция от накоплений не дотягивает до 10% от текущего прожиточного минимума. При нынешних цифрах потолок разовой суммы составляет около 440 тысяч рублей. Все, что выше, будет капать на карту постепенно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важный нюанс заключается в том, что расчет ведет Социальный фонд или негосударственный фонд, где лежат средства. Если сумма накоплений превышает установленный порог, человек переходит в категорию получателей пожизненной пенсии. Выбрать вариант "забрать все" по желанию здесь не получится. Любое решение фонда опирается на жесткие нормативы, которые исключают субъективный подход при оценке прав гражданина.

Программа долгосрочных сбережений: новые горизонты

Помимо привычных накоплений, существует и добровольный формат вложений. Здесь правил меньше, а гибкости больше. Если участвовать в программе 15 лет, то по истечении этого срока всю накопленную массу денег, включая господдержку и доход от инвестиций, можно забрать целиком. Никаких проверок на соответствие прожиточному минимуму в этом случае не предусмотрено. Это делает инструмент понятным для тех, кто привык контролировать свой финансовый вариант будущего.

"Долгосрочные сбережения позволяют вытащить деньги досрочно, если случилась беда. Например, при потере кормильца или необходимости оплатить сложное лечение. При этом человек не теряет то, что добавило государство. Это важный защитный механизм, который превращает пенсию из замороженного актива в работающий резервный фонд", — подчеркнул финансовый консультант Кравцов Илья.

Лимиты и пороги в цифрах

Для понимания своих шансов на разовую выплату стоит взглянуть на текущие показатели. Прожиточный минимум для пенсионеров сейчас зафиксирован на уровне 16 288 рублей. Соответственно, чтобы претендовать на всю сумму сразу, расчетная добавка не должна превышать 1 628 рублей. Если при делении вашего общего капитала на ожидаемый период выплаты получается больше — выплата станет ежемесячной. Подобная жесткость помогает поддерживать устойчивый финансовый процесс балансировки бюджета.

Условие получения Формат выплаты Накопительная часть менее 10% от минимума Единовременно (сразу вся сумма) Накопительная часть более 10% от минимума Ежемесячно (пожизненно) Участие в ПДС более 15 лет Единовременно (без ограничений)

На практике часто возникают споры, когда до порога не хватает буквально нескольких сотен рублей. В таких ситуациях сотрудники фондов руководствуются только математикой. Это горькое лекарство, но оно необходимо для прозрачности администрирования. Любая ошибка или вольное трактование правил приведет к перекосу в отчетности, чего регулятор допустить не может. Важно заранее оценить свое положение, чтобы выбранное финансовое деталь не стало сюрпризом в день выхода на заслуженный отдых.

"Чаще всего на разовую выплату могут рассчитывать те, у кого накопления формировались лишь короткий период, или граждане с минимальным стажем. Для остальных накопительная часть станет небольшой, но стабильной прибавкой к основной страховой части. Цифровизация учета позволяет сегодня узнать свой остаток в пару кликов, не дожидаясь наступления пенсионного возраста", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных накоплениях

Можно ли забрать деньги, если еще нет 55 или 60 лет?

Нет, по общим правилам накопления становятся доступны только при достижении пенсионного возраста старого образца. Исключение — критические ситуации в рамках программы долгосрочных сбережений.

Как узнать точную сумму своих накоплений?

Самый простой способ — заказать выписку из лицевого счета через портал Госуслуг. В документе будет указана и сумма взносов, и результат их инвестирования фондом.

Что будет с деньгами, если я не успею их получить?

Накопительная часть пенсии наследуется. Если человек уходит из жизни до того, как ему назначили выплату, всю сумму могут получить его правопреемники, подав заявление в течение полугода.

Читайте также