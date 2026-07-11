Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм подает сигналы глазами: открытие в Бразилии сократило путь к спасению нейронов мозга
Вишневый сезон без мучений: 3 гениальных способа удалить косточки без спецприборов
Ваши наличные вам не отдадут: МВД раскрыло маркеры для блокировки банком сомнительной операции
Миллионники столкнулись с избытком площадей: почему готовые квартиры начали терять в своей цене
Камеры выключают массово: почему на привычных дорогах больше не приходят штрафы
Эмоции трещат по швам: сбои в привычной работе организма лишают мозг защиты от стресса
Жажда и очереди: как власть пытается скрасить ожидание на кировских заправках
Топ-5 самых дешевых стран для отдыха в июле: куда поехать, если бюджет до 150 тысяч
От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение

Пенсия по-новому: как забрать крупную сумму накоплений без ежемесячного ожидания выплат

Экономика

Копить на старость годами, а потом узнать, что деньги будут выдавать крошечными порциями по две тысячи в месяц — перспектива сомнительная. Многие рассчитывают забрать все накопления сразу, чтобы вложить их в ремонт или закрыть долги. Однако правила выплат напоминают точный бухгалтерский фильтр: через него проходят далеко не все, и главную роль здесь играют не только возраст, но и математический расчет соотношения личных сбережений к государственному минимуму.

Пенсионер с деньгами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пенсионер с деньгами

Кто заберет всю сумму сразу

Основное условие для получения денег на руки — достижение определенного возраста. Для женщин это 55 лет, для мужчин — 60. Но даже при достижении этих цифр система проверяет, хватает ли человеку стажа и баллов для обычной страховой пенсии. Если этих показателей недостаточно, накопленное отдадут одной выплатой. В противном случае включается сложная формула, где итоговая сумма зависит от прожиточного минимума. Это решение становится критическим для тех, кто планировал распорядиться капиталом самостоятельно.

"Система настроена так, чтобы не позволить пенсионеру проесть все деньги за один день, если их достаточно для регулярной прибавки. Единовременную выплату одобрят, только если расчетная ежемесячная порция от накоплений не дотягивает до 10% от текущего прожиточного минимума. При нынешних цифрах потолок разовой суммы составляет около 440 тысяч рублей. Все, что выше, будет капать на карту постепенно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важный нюанс заключается в том, что расчет ведет Социальный фонд или негосударственный фонд, где лежат средства. Если сумма накоплений превышает установленный порог, человек переходит в категорию получателей пожизненной пенсии. Выбрать вариант "забрать все" по желанию здесь не получится. Любое решение фонда опирается на жесткие нормативы, которые исключают субъективный подход при оценке прав гражданина.

Программа долгосрочных сбережений: новые горизонты

Помимо привычных накоплений, существует и добровольный формат вложений. Здесь правил меньше, а гибкости больше. Если участвовать в программе 15 лет, то по истечении этого срока всю накопленную массу денег, включая господдержку и доход от инвестиций, можно забрать целиком. Никаких проверок на соответствие прожиточному минимуму в этом случае не предусмотрено. Это делает инструмент понятным для тех, кто привык контролировать свой финансовый вариант будущего.

"Долгосрочные сбережения позволяют вытащить деньги досрочно, если случилась беда. Например, при потере кормильца или необходимости оплатить сложное лечение. При этом человек не теряет то, что добавило государство. Это важный защитный механизм, который превращает пенсию из замороженного актива в работающий резервный фонд", — подчеркнул финансовый консультант Кравцов Илья.

Лимиты и пороги в цифрах

Для понимания своих шансов на разовую выплату стоит взглянуть на текущие показатели. Прожиточный минимум для пенсионеров сейчас зафиксирован на уровне 16 288 рублей. Соответственно, чтобы претендовать на всю сумму сразу, расчетная добавка не должна превышать 1 628 рублей. Если при делении вашего общего капитала на ожидаемый период выплаты получается больше — выплата станет ежемесячной. Подобная жесткость помогает поддерживать устойчивый финансовый процесс балансировки бюджета.

Условие получения Формат выплаты
Накопительная часть менее 10% от минимума Единовременно (сразу вся сумма)
Накопительная часть более 10% от минимума Ежемесячно (пожизненно)
Участие в ПДС более 15 лет Единовременно (без ограничений)

На практике часто возникают споры, когда до порога не хватает буквально нескольких сотен рублей. В таких ситуациях сотрудники фондов руководствуются только математикой. Это горькое лекарство, но оно необходимо для прозрачности администрирования. Любая ошибка или вольное трактование правил приведет к перекосу в отчетности, чего регулятор допустить не может. Важно заранее оценить свое положение, чтобы выбранное финансовое деталь не стало сюрпризом в день выхода на заслуженный отдых.

"Чаще всего на разовую выплату могут рассчитывать те, у кого накопления формировались лишь короткий период, или граждане с минимальным стажем. Для остальных накопительная часть станет небольшой, но стабильной прибавкой к основной страховой части. Цифровизация учета позволяет сегодня узнать свой остаток в пару кликов, не дожидаясь наступления пенсионного возраста", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных накоплениях

Можно ли забрать деньги, если еще нет 55 или 60 лет?

Нет, по общим правилам накопления становятся доступны только при достижении пенсионного возраста старого образца. Исключение — критические ситуации в рамках программы долгосрочных сбережений.

Как узнать точную сумму своих накоплений?

Самый простой способ — заказать выписку из лицевого счета через портал Госуслуг. В документе будет указана и сумма взносов, и результат их инвестирования фондом.

Что будет с деньгами, если я не успею их получить?

Накопительная часть пенсии наследуется. Если человек уходит из жизни до того, как ему назначили выплату, всю сумму могут получить его правопреемники, подав заявление в течение полугода.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Кравцов Илья, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Нижегородская область
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Новости Африки
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
Московская область
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Заправки стали переполнены: решение по ценам в Пермском крае создало ажиотаж на "Лукойле"
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Последние материалы
Пенсия по-новому: как забрать крупную сумму накоплений без ежемесячного ожидания выплат
Миллионники столкнулись с избытком площадей: почему готовые квартиры начали терять в своей цене
Камеры выключают массово: почему на привычных дорогах больше не приходят штрафы
Эмоции трещат по швам: сбои в привычной работе организма лишают мозг защиты от стресса
Жажда и очереди: как власть пытается скрасить ожидание на кировских заправках
Топ-5 самых дешевых стран для отдыха в июле: куда поехать, если бюджет до 150 тысяч
От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение
Максимум пользы за минимум времени: 10-минутный комплекс для идеального тела
Ароматнее покупных вин: домашний ликер из смородины — лучший выбор для застолья
Нотариус никого не ищет: всего одна ошибка может стоить наследникам квартир и счетов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.