Копилка наполнилась незаметно: ПДС в России превысила 1 трлн рублей при 13 млн договоров

Объем накоплений в программе долгосрочных сбережений (ПДС) преодолел отметку в 1 триллион рублей. По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов на 30 июня 2026 года, граждане заключили более 13 миллионов договоров.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе

Масштаб накоплений и структура активов

Финансовая система адаптирует инструменты для формирования капитала домохозяйств. Итоговая сумма активов достигла 1,027 триллиона рублей. Это подтверждает переход населения к стратегии накопления на долгий горизонт. Эксперты фиксируют рост интереса к финансовому суверенитету через частные инвестиции.

"Индикаторы показывают, что модель ПДС стала понятной для инвестора. Мы видим, как частные средства превращаются в реальный капитал. Это не просто цифры в отчетах, а фундамент стабильности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Длинные деньги для реального сектора

Длинные деньги решают задачи двух уровней. Для гражданина это защита капитала, для экономики — приток инвестиций. Программа позволяет минимизировать риски, с которыми столкнулись западные корпорации, например, автогиганты в Европе, из-за структурных сбоев.

Параметр Значение Объем средств 1,027 трлн рублей Количество договоров более 13 млн

Как устроена работа участников рынка

Система действует с 2024 года. В процессе участвуют 29 негосударственных пенсионных фондов. Основное отличие от сомнительных схем обналичивания - государственная гарантия сохранности взносов. Инвестиции направляются в российские проекты, что исключает зависимость от волатильности внешних рынков, как при проблемах с поставками редких газов или энергоресурсов.

"Надежность системы обеспечивается жестким надзором. Фонды работают с долгосрочными инструментами, что исключает авантюрные сделки в попытках получить сверхприбыль", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Программа требует от участников дисциплины. В условиях перегрева экономики регуляторные решения, включая изменение ставок, напрямую влияют на доходность накопительных продуктов. Тем не менее, системная настройка ПДС защищает интересы владельцев счетов.

Ответы на популярные вопросы о ПДС

Кто может оформить договор?

Любой совершеннолетний гражданин может стать участником программы через НПФ.

Гарантирован ли возврат средств?

Да, государственная система гарантирования прав участников обеспечивает сохранность активов.

Где работают эти деньги?

Средства инвестируются в российские ценные бумаги и инфраструктурные проекты.

Сколько длится программа?

Срок участия выбирает сам вкладчик, чтобы получить максимальный накопительный эффект для будущего.

"Доверие граждан к таким программам растет пропорционально пониманию механизмов защиты. Это долгосрочный тренд, который вытесняет рискованные финансовые продукты", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

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