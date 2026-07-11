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Ядерная батарейка покидает полигон: США начинают готовить её к массовому применению

Экономика » Производство » Энергетика

Рост вычислительных мощностей и развитие систем искусственного интеллекта столкнули технологический сектор с жестким энергетическим дефицитом. Традиционные электрические сети не справляются с запросами современных дата-центров, требующих стабильного базового питания. В ответ на этот вызов компании GridMarket и Deployable Energy заключили масштабное соглашение о внедрении микрореакторов на территории США. Проект стоимостью 145 миллиардов долларов призван устранить инфраструктурные разрывы с помощью атомных батарей заводской сборки.

Химик изучает зеленую жидкость в лабораторной посуде
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Химик изучает зеленую жидкость в лабораторной посуде

Ядерная батарея для облачных гигантов

Основой сделки стал успех испытаний прототипа Unity, который продемонстрировал способность достигать самоподдерживающейся реакции за 150 дней. Это не просто энергетическая установка, а компактный модуль, способный заменить громоздкие подстанции. Регулятор рассматривает такие проекты как инструмент обеспечения энергобезопасности в условиях перегрева спроса. Программа Министерства энергетики США уже подготовила нормативную почву для ускоренного развертывания подобных мощностей.

К 2035 году стороны планируют ввести в эксплуатацию 3 ГВт мощностей, фокусируясь на объектах критической цифровой инфраструктуры. Такой подход позволяет крупным игрокам не ждать расширения государственных сетей, а создавать собственные энергетические острова. В условиях, когда Китай ограничивает поставки сырья, стабильность внутреннего энергоснабжения становится фактором выживания для бизнеса.

"Мы видим классический рыночный маневр: бизнес перехватывает инициативу у государства там, где старая инфраструктура стала тормозом. Модульные реакторы — это выход из тупика дефицита мощности", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Логика децентрализованной генерации

Микрореакторы Unity собираются на заводе как конструктор, что радикально меняет правила игры на строительном рынке. Отказ от возведения капитальных сооружений непосредственно на площадке срезает годы бюрократических проволочек и согласований. Это напоминает то, как в России производство скоростных поездов переформатирует транспортную логистику между мегаполисами. Энергия доставляется к месту потребления без потерь в магистральных линиях.

Параметр системы Показатель по контракту
Общая стоимость программы 145 млрд долларов
Срок реализации (эксплуатации) 40 лет
Целевая годовая мощность 500 МВт с 2030 года

Платформа GridMarket агрегирует данные о коммерческих объектах, подбирая оптимальные точки для установки ядерных модулей. Это цифровое администрирование энергетических потоков позволяет избежать хаотичной застройки. Сегодня вопросы энергетического суверенитета выходят на первый план для любой технологичной экономики, стремящейся к росту ВВП.

"Юридически такие контракты крайне сложны, так как затрагивают сорок лет ответственности. Здесь важен жесткий комплаенс и четкая фиксация прав на интеллектуальную собственность реактора", — подчеркнул специально для Pravda.Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Решение проблемы дефицита водных ресурсов

Одной из ключевых болей дата-центров является колоссальное потребление воды для охлаждения систем. Технология Unity интегрирует процессы выработки электричества, тепла и холода в единый контур. Это снимает нагрузку на экологию местных сообществ, которая часто становилась поводом для протестов. Пока в других секторах смягчают правила госзакупок для ускорения поставок, атомная отрасль предлагает технологическую автономию.

Приоритетным этапом станет запуск пилотной установки, которая подтвердит надежность систем в реальных условиях. Только после этого начнется серийное производство, способное закрыть потребности промышленных гигантов. Подобные инвестиции в будущее требуют стабильного климата, защищенного от рисков локального дефицита энергоресурсов, характерного для устаревших сетей.

"На баланс компаний такие установки ложатся как долгосрочные активы с понятным циклом амортизации. Это позволяет зафиксировать стоимость энергии на десятилетия вперед", — объяснил в комментарии Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о микрореакторах

Могут ли такие реакторы заменить обычные электросети

Полная замена не планируется, но микрореакторы способны обеспечить базовую нагрузку для энергоемких производств, снижая риск перебоев при пиковых нагрузках на общую сеть.

Насколько безопасно размещение ядерных батарей рядом с производствами

Технология модульной сборки предполагает наличие многоуровневых систем пассивной защиты, которые минимизируют риски утечек даже при отключении внешнего управления.

Как быстро окупятся инвестиции в 145 миллиардов долларов

Срок окупаемости рассчитывается исходя из 40-летнего жизненного цикла, где экономия на тарифах и отсутствие затрат на сетевое строительство покрывают капитальные вложения уже в первой четверти срока.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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