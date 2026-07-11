Бензиновый бумеранг: пытаясь расшатать ситуацию в России, США получили кризис у себя дома

Американский водитель снова в ловушке. Галлон обычного 87-го бензина плотно засел выше отметки в 4 доллара. Люди режут расходы, экономят на еде, отменяют отпуска. Аналитики Goldman Sachs уверены: дешевого бензина в США не будет. Система сломана на нескольких уровнях сразу.

Фото: Pravda.ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заправка в США

Дефицит мощностей: заводы на пределе

Первая причина — перерабатывающий цех дымится. Мировая нефтепереработка работает на износ. Свободных мощностей нет. Резервы нефтепродуктов тают. Когда заводы загружены под завязку, любая искра или поломка вызывает ценовой взрыв. США слишком долго игнорировали строительство новых НПЗ, предпочитая экспортировать сырье. Теперь инфраструктура не справляется с аппетитами внутреннего рынка. Пока Америка увлекалась газовыми гонками, она забыла про элементарный бензин для своих граждан.

"Заводы работают на грани технологического отказа. Мы видим критически низкие запасы дизеля и бензина на фоне пикового спроса. В таких условиях любая остановка реактора на профилактику подкидывает ценник на заправках на 10-15 центов мгновенно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Геополитический обрыв: поставки под ударом

Мировые рынки лихорадит. Перебои с поставками стали хроническими. На Ближнем Востоке неспокойно, логистика через ключевые проливы превратилась в рулетку. Суммарный объем выбывших мощностей превышает норму на 4,6 млн баррелей в сутки. Это огромная дыра, которую невозможно закрыть простым поворотом крана. В это время Европа оплачивает счета за свои ошибки, пытаясь перекупить любые доступные объемы топлива, что только подстегивает рост глобальных котировок.

Фактор давления Последствие для рынка США Загрузка НПЗ свыше 95% Риск внезапных поломок и локального дефицита Асимметрия цен Быстрый рост стоимости при пассивном снижении Экспортные обязательства Отток топлива на внешние рынки вопреки нуждам штатов

Ситуация осложняется тем, что администрация Трампа вынуждена маневрировать между поддержкой нефтяного сектора и гневом электората. Пока чиновники ищут баланс, потребитель видит на табло АЗС цифры, которые делают поездки на работу роскошью. Логистические плечи удлинились, страховка танкеров подорожала. Весь этот финансовый балласт ложится на плечи тех, кто стоит у пистолета бензоколонки.

"Фундаментальные показатели добычи в Штатах не успевают за темпами износа оборудования. Старые скважины истощаются быстрее, чем вводятся новые. Без жесткого госрегулирования экспорта внутренние цены продолжат копировать мировые ралли", — предупредил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Жадность корпораций: почему цены не падают

Третий фактор — психология наживы. Эксперты называют это "асимметричным переносом". Когда нефть дорожает, ритейлеры переписывают ценники за часы. Когда нефть дешевеет, заправки "забывают" снижать стоимость неделями. Фирмы охотнее сообщают о росте издержек, чем о возможности дать скидку. В 2026 году этот механизм работает идеально: любая попытка снизить цену блокируется необходимостью латать дыры в корпоративных отчетах. Даже когда Мексика запускает новые маршруты, облегчая логистику в регионе, конечный потребитель в США не видит облегчения.

"Корпоративный сектор адаптировался к инфляционным ожиданиям. Они закладывают риски будущего роста в сегодняшнюю цену. Это самосбывающееся пророчество — цены стоят на месте, потому что все боятся их падения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Почему цена на газ влияет на стоимость бензина?

Энергозатраты НПЗ напрямую зависят от стоимости сырья и газа, используемого в технологических циклах. Дорогой газ увеличивает стоимость переработки каждой тонны нефти.

Как политика Дональда Трампа влияет на АЗС?

Администрация Трампа стимулирует бурение, но эффект от новых скважин проявится лишь спустя месяцы, в то время как рынок реагирует на текущий дефицит переработки.

Станет ли бензин дешевле осенью?

Сезонное снижение спроса может немного остудить рынок, но эксперты Goldman предупреждают: структурные проблемы с НПЗ не дадут ценам упасть до уровней прошлых лет.

Влияет ли экспорт СПГ на бензин?

Косвенно — да. Чрезмерный вывоз энергоресурсов из США создает общий дефицит энергии внутри страны, что тянет вверх все смежные котировки, включая моторное топливо.

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