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Сотрудников уволят, заводы закроют: Volkswagen пустит под нож сложившуюся десятилетиями структуру

Экономика

Немецкий автопром продолжает свободное падение. Концерн Volkswagen официально объявил о радикальной "терапии": модельный ряд сократят вдвое. Руководство в Вольфсбурге пытается удержать тонущий корабль на плаву, пока пресса обсуждает грядущее увольнение 100 тысяч сотрудников к 2030 году и закрытие четырех заводов в Европе. Старая немецкая школа управления рассыпается на глазах под весом собственных ошибок.

volkswagen
Фото: Wikipedia by AndreasPraefcke, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
volkswagen

Половина линейки — под нож

План спасения выглядит как паническое бегство. Volkswagen намерен убрать из прайс-листов до 50% существующих моделей. Оставшиеся машины станут примитивнее: количество вариантов отделки и конфигураций оборудования урежут на 75%. Немцы больше не могут позволить себе разнообразие. Это напоминает ситуацию, когда у Lada Iskra сознательно ограничивают выбор агрегатов, чтобы выжить в жестких рыночных условиях. Акцент сместят только на те сегменты, которые еще приносят деньги.

"Это не оптимизация, а капитуляция. Когда вы режете линейку на 50%, вы признаете, что половина ваших разработок была мусором. Volkswagen пытается минимизировать издержки, потому что их маржа съедена неэффективным управлением", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Технологический каннибализм

Концерн сливает воедино подразделения, отвечающие за платформы, электронику и программное обеспечение. Раньше разные бренды группы могли позволить себе техническую индивидуальность. Теперь — жесткая унификация для всех рынков, от западных до восточных. Цель проста: убить дублирующие системы и выжать последние копейки из общих разработок. Даже такие гиганты, как Porsche, начали расплачиваться за раздутые бюджеты прошлых лет, становясь частью этой безликой массы.

Параметр Новая стратегия 2030
Объем модельного ряда Сокращение на 50%
Варианты комплектаций Урезание на 75%
Мощность производства 9 млн авто (было 12 млн)

Для потребителя это означает конец эпохи выбора. Вы будете покупать то, что удобно производителю, а не то, что нужно вам. Качество тоже под вопросом: когда экономия становится национальной идеей концерна, в ход идут самые дешевые материалы. Мы уже видели это на примере спортивных гибридов Toyota, где ценник не соответствует качеству отделки. Volkswagen идет той же скользкой тропой.

Обвал производственных мощностей

До пандемии Volkswagen мог штамповать 12 миллионов машин в год. Теперь планка опущена до 9 миллионов. Два миллиона мощностей уже "списали", на очереди — заводы в Китае и Европе. Глава группы Оливер Блюм называет это "повышением устойчивости", но на языке цифр это означает схлопывание бизнеса. Компания распродает активы: продажа доли в Everllence принесла 7,4 млрд евро, но эти деньги — лишь пластырь на открытой ране.

"Германия теряет статус автомобильной державы. Снижение производства на четверть — это не маневр, это деиндустриализация. Системный кризис в ЕС заставляет их резать по живому, уничтожая рабочие места", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация осложняется тем, что Дональд Трамп в Вашингтоне требует защиты американского рынка, а европейские бюрократы продолжают душить своих производителей надуманными нормами. В итоге легендарный бренд превращается в подобие бюджетного лоукостера, пытаясь конкурировать ценой там, где раньше доминировал технологиями.

"Они пытаются скрестить ежа с ужом: сократить расходы и при этом остаться лидерами. Но без инвестиций в людей и новые заводы это путь в никуда. Конвейеры в Вольфсбурге скоро могут стать памятниками былого величия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о кризисе Volkswagen

Правда ли, что Volkswagen уволит 100 000 человек?

Официально компания это не подтверждает, но в прессу утекли цифры о планах сокращения штата на 100 тысяч позиций к 2030 году. Учитывая закрытие заводов, такие масштабы выглядят реалистично.

Как изменится модельный ряд?

Линейку сократят вдвое. Ожидается, что компания откажется от нишевых моделей и кабриолетов, сосредоточившись на массовых кроссоверах. Вариантов оснащения станет в четыре раза меньше.

Подешевеют ли немецкие машины из-за экономии?

Маловероятно. Экономия направлена на закрытие дыр в бюджете и выплату долгов, а не на радость покупателей. Упрощение конструкции обычно не ведет к падению цен в условиях инфляции.

Повлияет ли это на качество сборки?

Риск велик. При тотальном сокращении сложности и объединении платформ детали становятся универсальными и дешевыми. Это может привести к потере той надежности, за которую ценили "немцев".

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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