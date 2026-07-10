Замок на амбаре сняли: Россия впервые за долгое время обнулила пошлины на вывоз зерна

Российский зерновой рынок переходит в фазу фискальной разрядки. Министерство сельского хозяйства обнулило вывозные пошлины на основные агрокультуры для стабилизации экспортных потоков. Решение затрагивает поставки пшеницы, кукурузы и ячменя в период с 15 по 21 июля. Регулятор использует гибкий механизм демпфера, чтобы сгладить ценовые колебания на мировых площадках и поддержать ликвидность внутренних производителей.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля

Логика обнуления экспортных барьеров

Нулевая ставка — это не подарок рынку, а техническая реакция на текущую конъюнктуру. Регулятор калибрует пошлины на основе биржевых данных за пять рабочих дней. Пшеница и меслин освобождаются от нагрузки при индикативной цене 232,3 доллара за тонну. Ранее трейдеры платили 370,1 рубля за тонну, но теперь заградительный барьер снят. Это позволяет экспортерам активнее контрактовать объемы, не опасаясь резкого падения рентабельности из-за курсовых скачков.

"Обнуление пошлин дает передышку экспортерам в условиях волатильности рубля. Когда доходность в рублях становится приоритетом, любая фискальная нагрузка может заблокировать сделки", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для кукурузы и ячменя режим открытых дверей действует еще с середины апреля. Индикатив для ячменя зафиксирован на уровне 213,6 доллара, для кукурузы — 230,5 доллара. Отсутствие пошлин стимулирует разгрузку элеваторов перед поступлением нового урожая. Подобная прозрачность правил игры важна для долгосрочного планирования инвестиций в агросектор.

Механика расчета индикативных цен

Система демпфера работает как автоматический предохранитель. Она анализирует экспортные контракты, зарегистрированные на бирже, и выводит среднее арифметическое курса доллара Банка России. Такая цифровизация администрирования исключает ручное управление и делает рынок предсказуемым. Если мировые цены падают ниже пороговых значений, пошлина исчезает сама собой.

Культура Индикативная цена (доллар/тонна) Пшеница и меслин 232,3 Кукуруза 230,5 Ячмень 213,6

Любое изменение пошлин напрямую влияет на инфляцию в России через стоимость кормовой базы. Низкие налоги на экспорт могут спровоцировать рост внутренних цен, если предложение на домашнем рынке сократится. Регулятор вынужден балансировать между интересами аграриев, желающих заработать валюту, и продовольственной безопасностью страны.

"Демпфер защищает внутренние цены от шоков на внешних рынках. Это горькое лекарство для экспортеров в периоды высоких цен, но оно необходимо для стабильности чека в магазине", — объяснила специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Куда уходят собранные средства

Фискальный механизм имеет целевой характер. Все деньги, которые государство успело собрать в периоды высоких ставок, возвращаются в сектор. Субсидии распределяются между регионами для поддержки производителей пшеницы, ржи и ячменя. Такая перекачка ресурсов выравнивает инвестиционный климат в сельском хозяйстве, позволяя фермерам перекрывать растущие логистические издержки и расходы на технику.

Прозрачность распределения средств критически важна. В условиях, когда бюджет России демонстрирует устойчивость, прямая поддержка агропрома становится якорем для региональных экономик. Пока экспортные барьеры обнулены, сельхозпроизводители могут рассчитывать на полную рыночную выручку без государственных вычетов.

"Аграриям сейчас крайне важно контролировать себестоимость, так как дефицит топлива и рост цен на запчасти бьют по марже. Нулевая пошлина — это единственный легальный способ быстро пополнить оборотный капитал", — подчеркнул финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о зерновом рынке

Зачем нужны экспортные пошлины?

Они сдерживают вывоз зерна из страны при аномально высоких мировых ценах. Это позволяет сохранить достаточно продуктов для внутреннего потребления и не допустить резкого подорожания хлеба и мяса.

Как долго пошлины будут нулевыми?

Ставки пересчитываются еженедельно. Если экспортные контракты, зарегистрированные на бирже, подорожают, пошлина вернется. Текущий расчет действует до 21 июля.

Поможет ли это снизить цены в магазинах?

Нулевая пошлина скорее помогает аграриям, чем покупателям. Однако потребительское поведение заставляет ритейлеров внимательно следить за стоимостью сырья, чтобы не потерять спрос.

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