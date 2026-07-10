Деньги из бюджета могут пойти быстрее: для регионов готовят крупнейшее смягчение правил госзакупок

В Государственную думу внесен масштабный пакет поправок в закон о контрактной системе, который радикально меняет правила государственных закупок для регионов. Инициатива, за которой стоят спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, нацелена на снятие бюрократических барьеров при снабжении субъектов РФ товарами и услугами. Ключевые изменения касаются резкого увеличения лимитов для быстрых закупок и расширения прав заказчиков на изменение условий контрактов, что критически важно в условиях внешнего санкционного давления и необходимости оперативного реагирования на нужды населения.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Д.К., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Moscow. State Duma at night1

Новые скоростные режимы: котировки и лимиты

Центральное предложение законопроекта — временное, до конца 2027 года, повышение планки для проведения электронного запроса котировок. Если сейчас этот инструмент ограничен жесткими рамками, то после принятия закона регионы смогут закупать товары и услуги по упрощенной схеме при цене контракта до 20 миллионов рублей. Это сокращает путь от объявления тендера до заключения сделки в несколько раз.

"Увеличение порога котировок до 20 миллионов рублей — это прямой ответ на запрос региональных властей, которым требуется быстро закупать стройматериалы, технику или оборудование без многомесячных процедур ожидания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Поддержка коснется и малого бизнеса. Лимит начальной цены контракта для малых предприятий предлагается поднять с 20 до 30 миллионов рублей. Это расширит доступ небольших компаний к крупным государственным заказам и стимулирует локальное производство. Кроме того, документ легализует возможность закупки однородных товаров у уже проверенного единственного поставщика в рамках годового объема, что избавляет систему от избыточного дублирования бумажной работы.

Гибкость контрактов и импортозамещение

Законопроект вводит механизм адаптации под реалии рынка. Заказчикам разрешат менять страну происхождения товара, если действуют защитные меры в отношении отечественной продукции, а также заменять позиции на аналоги с похожими характеристиками. На фоне разрыва логистических цепочек такая мера станет страховкой от срывов поставок — при дефиците одного бренда больница или школа смогут получить товар-аналог без расторжения контракта и новых торгов.

"Возможность корректировать существенные условия контракта и менять страну происхождения критически важна для соблюдения графика работ по нацпроектам, так как рынок оборудования сейчас крайне волатилен", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Для контрактов с неопределенным объемом вводится право менять цену и объем поставок в пределах 10%. Это актуально для долгосрочного обслуживания инфраструктуры, где сложно до копейки просчитать финальные затраты. Чтобы избежать споров при расчете налоговых баз или исполнении сложных договоров, Минфин получит право официально разъяснять нормы закона, устраняя "серые зоны" для проверяющих органов.

Закупки у единственного поставщика и медицина

Особое внимание уделено социальному сектору. Законопроект сохраняет право на прямые закупки у единственного поставщика для сельских населенных пунктов, где конкуренция минимальна, а товары первой необходимости нужны здесь и сейчас. Также упрощается порядок обеспечения медикаментами конкретных пациентов по жизненным показаниям, что позволит врачам быстрее получать необходимые препараты минуя общие очереди.

"Изменение порядка закупки лекарств для тяжелых пациентов решает главную проблему — временной лаг между назначением терапии и фактическим получением препарата, который раньше мог растягиваться на недели", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Нововведение законопроекта Экономические последствия Порог котировок до 20 млн руб. Ускорение оборота бюджетных средств и сокращение сроков поставок Замена товара на аналоги Снижение рисков дефицита из-за санкций или сбоев логистики Лимит для малого бизнеса 30 млн руб. Увеличение доли МСП в госзаказе и поддержка региональных производителей Разъяснения от Минфина Минимизация штрафов для заказчиков из-за двояких трактовок закона

Ответы на популярные вопросы о новых правилах закупок

Как изменения отразятся на обычных гражданах?

Главный эффект — скорость решения социальных задач. Школы и больницы смогут быстрее закупать оборудование и делать ремонт, не дожидаясь окончания длительных тендерных процедур, которые в нынешних условиях часто заканчиваются провалом из-за изменения цен.

Поможет ли это в борьбе с дефицитом товаров?

Да, разрешение на замену товара на аналог и смену страны происхождения позволяет оперативно переключаться на доступных поставщиков (например, из Китая или дружественных стран), если привычные европейские бренды стали недоступны.

Не приведет ли упрощение правил к росту коррупции?

Законопроект сохраняет все базовые принципы прозрачности — все процедуры по-прежнему проходят через электронные площадки, а Минфин получает дополнительные полномочия по контролю и разъяснению спорных моментов.

Что изменится для малого бизнеса?

Компании смогут претендовать на более дорогие контракты (до 30 млн рублей), предназначенные исключительно для малого и среднего предпринимательства. Это дает гарантированный рынок сбыта в условиях, когда самозанятые и малые компании нуждаются в стабильности.

Читайте также