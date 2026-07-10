Налоговая льгота для супругов дала трещину еще до запуска: в законах не хватает главного понятия

Сложности с определением состава домохозяйства и юридические пробелы могут сделать механизм совместного налогообложения супругов неэффективным, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что идея объединения налоговой базы семьи обсуждается десятилетиями, однако до сих пор не имеет качественной законодательной проработки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ налоговый вычет

Ранее сообщалось, что в Государственной думе предложили наделить супругов правом на совместное налогообложение доходов физических лиц. Автор инициативы, депутат Дмитрий Гусев, уже направил соответствующий законопроект на отзыв в правительство РФ. Предполагается, что такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи. При этом эксперты напоминают, что с 2026 года в стране начнут действовать обновленные правила оформления возврата ранее уплаченных средств.

Климанов подчеркнул, что в российском законодательстве утверждено понятие семьи, но отсутствует термин "домохозяйство", который в международной практике является объектом налогообложения. Это создает фундаментальные трудности при попытке определить, кто именно станет субъектом правоотношений. Опыт внедрения социальных пособий для малоимущих в 2020 году показал, что реальный состав семей может быть крайне запутанным.

"Само понимание семьи, домохозяйства и субъекта налогообложения уже вызывает вопросы. Сложность определения проявилась в 2020 году, когда перешли на новые социальные пособия для малоимущих семей. Тогда выяснилось, что понятие семьи может быть крайне запутанным", — отметил эксперт.

Специалист добавил, что правительству часто приходится вручную корректировать нормы, касающиеся опекунства, пропавших без вести и других сложных случаев. Внедрение новых порядков часто сталкивается с жесткими условиями контроля доходов. Например, эксперты уже указывали на существование специальных фильтров, ограничивающих право родителей на возврат налогов. По мнению экономиста, без детального законопроекта декларации о совместных налогах остаются лишь инструментом предвыборных кампаний.

Помимо юридических тонкостей, важна и чисто техническая сторона вопроса. В некоторых случаях для получения господдержки достаточно нажать всего одну кнопку на портале Госуслуг, что упрощает администрирование. Однако Климанов уверен: если проект не будет учитывать десятки моделей семейных отношений, выгоды граждан будут перечеркнуты судебными разбирательствами и бюрократией. Пока же многие выплаты, включая перерасчет налоговой базы для родителей, зависят от индивидуальных параметров, которые сложно унифицировать.

"Инициатива выглядит правильной, но я всегда спрашиваю: учтены ли в ней сложные случаи, которых может быть множество? Выгоды понятны — и людям удобнее, и государству проще. В контексте поддержки семьи это важно. Однако внедрение не такое простое, как кажется в политических заявлениях", — резюмировал Климанов.

При обсуждении подобных льгот законодатели часто сталкиваются с критикой, как это произошло с инициативой включить свадебный бюджет в систему налоговых возвратов из-за рисков для госуправления.

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