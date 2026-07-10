Бензин хотят производить ближе к людям: спасут ли мини-НПЗ регионы от дефицита и роста цен

Российский топливный рынок столкнулся с необходимостью пересмотра логистических цепочек и производственных мощностей. На фоне локальных перебоев с горючим вновь актуализировалась идея строительства малых нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ). Такие предприятия, обладая мощностью до 1 млн тонн в год, способны быстро восполнить дефицит в отдаленных регионах, сокращая зависимость от поставок по железной дороге. Однако эксперты предупреждают: за внешней привлекательностью компактных производств скрываются системные проблемы окупаемости, технологической отсталости и налоговых барьеров, которые делают их работу экономически рискованной без государственной поддержки.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ильинский НПЗ

Логистика и безопасность: почему малый формат востребован

Главный козырь мини-НПЗ — скорость развертывания. При готовой инфраструктуре и стабильном финансировании современный малотоннажный завод можно запустить за полтора-два года. Использование модульных конструкций сокращает монтаж до нескольких месяцев, хотя бюрократические согласования традиционно требуют еще около года. Для такой огромной страны, как Россия, это вопрос не только бизнеса, но и энергетической устойчивости. Местное производство избавляет от необходимости везти бензин за тысячи километров, что критически важно для малозаселенных территорий, где транспортное плечо перегревает цены на дизельное топливо и разгоняет инфляцию.

"Минимальный цикл строительства и компактность площадки позволяют оперативно купировать точечные дефициты в регионах, куда логистика крупного бизнеса доходит с большими издержками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Безопасность — еще один фактор в пользу распределенной сети НПЗ. В случае выхода из строя одного малого объекта национальный рынок даже не заметит потерь, в то время как авария на гиганте отрасли может спровоцировать тревожные цифры в отчетах аналитиков и ценовые шоки на заправках. В Китае такие заводы перерабатывают четверть всей нефти, в США — около 10%. Россия пока задействует мини-мощности лишь на 5%, хотя по количеству площадок (около 80 единиц) мы уже обходим американские показатели.

Экономический тупик: масштаб против гибкости

Несмотря на логистические плюсы, экономика малых НПЗ балансирует на грани рентабельности. На крупных предприятиях себестоимость переработки тонны сырья значительно ниже за счет эффекта масштаба. Более того, выход "светлых" нефтепродуктов — бензина и керосина — на современных заводах достигает 90%, тогда как на малых площадках этот показатель часто не превышает 50-55%. Остальное уходит в мазут и низкокачественные фракции, реализация которых приносит меньше прибыли.

"Без специальной фискальной модели и льгот по акцизам частный капитал не пойдет в строительство новых мощностей — риски слишком высоки, а сроки окупаемости в текущей налоговой системе непредсказуемы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Показатель / Решение Последствия и эффект Локальная нефтепереработка Снижение транспортных расходов и цен в отдаленных регионах Отсутствие вторичных процессов Низкое качество топлива (стандарты ниже Евро-5) Налоговое давление Вымывание оборотных средств и заморозка модернизации

Проблема "самоваров" и качество топлива

Основная часть действующих российских мини-НПЗ — это так называемые "самовары", которые производят прямогонный бензин (нафту) и дизель низкого сорта. Для выпуска высокооктанового топлива стандарта Евро-5 необходимы дорогостоящие установки каталитического риформинга и изомеризации. Инвестиции в такие технологии для малых объемов переработки часто лишены смысла. В итоге малые заводы не могут полноценно конкурировать с вертикально интегрированными холдингами в сегменте качественного автомобильного горючего.

"Проблема качества стоит остро: упрощенные технологические схемы часто выдают продукт, который небезопасен для современных двигателей, что требует жесткого контроля со стороны регуляторов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

В текущих реалиях развитие малых НПЗ возможно либо через государственные субсидии, либо путем интеграции в крупные холдинги как узкоспециализированных площадок. Пока же рынок ориентирован на другие приоритеты — от обновления вагонного парка для перевозки сырья до поиска новых рынков сбыта металлов на фоне истощения мировых складов.

Ответы на популярные вопросы о мини-НПЗ

Помогут ли мини-НПЗ снизить цены на бензин для населения? Только в локальном масштабе и при условии прямой продажи в регионах со сложной логистикой. Системно снизить стоимость в стране они не могут из-за высокой себестоимости переработки малых объемов сырья.

Можно ли заправлять современный автомобиль топливом с таких заводов? Если завод не прошел модернизацию и выдает прямогонный бензин, это губительно для мотора Евро-5 и выше. Качественное товарное топливо выпускают лишь единицы высокотехнологичных мини-НПЗ.

Почему в Китае малые заводы успешны, а в России — нет? В КНР действует иная система квотирования сырья и налоговых преференций, которая стимулирует конкуренцию малых игроков с госкорпорациями, тогда как у нас акцент сделан на крупные НПЗ.

Безопасны ли мини-НПЗ для экологии региона? Современные модульные заводы проектируются с учетом жестких экологических норм. Основной риск представляют старые "серые" производства, не имеющие систем очистки и утилизации отходов.

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