Бензин отправили по новым маршрутам: Новак объяснил, что происходит с заправками и когда станет легче

Правительство России инициировало экстренные меры по стабилизации топливного рынка, направляя дополнительные объемы горючего в регионы, столкнувшиеся с дефицитом. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фокусируются на максимальной загрузке мощностей нефтеперерабатывающих заводов и пересмотре логистических маршрутов. Ситуация остается критической в южных субъектах РФ, где на фоне атак на объекты ТЭК и резкого роста сезонного спроса почти каждая пятая заправка была вынуждена приостановить работу, а на действующих АЗС введены жесткие лимиты на продажу топлива.

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Маневры правительства: как Новак планирует спасать регионы

Кабинет министров перешел к режиму ручного управления топливным сектором. Основная задача — обеспечить бесперебойную работу НПЗ и гарантировать доставку нефтепродуктов в наиболее проблемные зоны. По словам Александра Новака, сейчас правительство активно изыскивает ресурсы для завоза дополнительных партий бензина и дизеля, чтобы сгладить пиковые нагрузки. Дефицит особенно остро проявился в начале лета, когда проблемы начали испытывать заправки из-за технических сбоев на производствах.

Для координации действий Минэнерго создало отраслевой штаб. В его состав вошли главы крупнейших нефтяных компаний, которые обязаны координировать отгрузки в приоритетном порядке для внутреннего рынка, жертвуя экспортными контрактами. Эксперты отмечают, что текущий топливный кризис на НПЗ выявил уязвимость существующих цепочек поставок перед внешними угрозами.

"Государство вынуждено внедрять жесткое распределение ресурсов, так как механизмы рыночного саморегулирования в условиях атак на инфраструктуру не справляются", — пояснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Кризис на юге: почему заправки Краснодарского края закрываются

Наиболее сложная обстановка сложилась на Кубани. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил о двукратном росте спроса на горючее в летний период. Это привело к тому, что к началу июля на территории края не работали 192 АЗС из тысячи имеющихся. В Анапе, Геленджике и Новороссийске ситуация стала особенно напряженной: владельцы частных сетей столкнулись с невозможностью закупить топливо по приемлемым ценам, из-за чего бензин на частных заправках подорожал, а затем и вовсе исчез из продажи.

Фактор / Показатель Эффект и принятые меры Рост спроса в 1,5-2 раза Введение лимитов на отпуск горючего (20-30 литров) Атаки на НПЗ Создание оперативного штаба и выделение топлива из госрезерва Логистические сбои Привлечение волонтеров и казаков для контроля дисциплины на АЗС

Местные власти пошли на крайние меры: владельцам заправок рекомендовано выделить специальные временные окна для обслуживания только скорой помощи, полиции и коммунальных служб. Лимиты на отпуск топлива в одни руки стали повсеместной практикой, а продажа бензина в канистры запрещена для предотвращения спекуляций и искусственного накопления дефицита.

Логистика и безопасность: ключевые факторы перебоев

Министерство энергетики прямо называет основной причиной сложностей атаки на инфраструктуру топливного комплекса. Это вынуждает перенаправлять грузы по более длинным и сложным маршрутам, что увеличивает время доставки. Несмотря на то что физического объема бензина в стране достаточно, он "застревает" на этапе транспортировки к конечным потребителям.

"Сейчас мы наблюдаем классический логистический разрыв: сырье есть, заводы работают, но доставка до южных регионов осложнена внешними факторами. Это бьет по маржинальности бизнеса и требует вмешательства регуляторов", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для стабилизации ситуации были задействованы государственные топливные резервы. К 4 июля Краснодарский край уже получил дополнительные партии бензина, однако восстановление стабильной работы всех 100% заправок потребует времени и отладки безопасных коридоров для железнодорожного транспорта.

Ответы на популярные вопросы о поставках топлива

Хватит ли в России бензина до конца отпускного сезона?

Власти заверяют, что физических запасов горючего в стране достаточно. Резервы сформированы, а производство на НПЗ поддерживается на максимальном уровне. Проблемы носят локальный логистический характер, и правительство уже направило дополнительные партии топлива в наиболее загруженные южные регионы.

Почему на многих АЗС действуют лимиты 20-30 литров на машину?

Это вынужденная мера социальной дисциплины, введенная собственниками заправок для предотвращения паники. Ограничения позволяют обеспечить минимально необходимым количеством топлива большее число автомобилистов и предотвратить полный слив остатков из резервуаров АЗС перекупщиками.

Правда ли, что частные заправки закрываются из-за убытков?

Да, часть независимых АЗС приостановила работу из-за дисбаланса оптовых и розничных цен. Закупать топливо на бирже становится дороже, чем продавать его на стеле с учетом рекомендуемых властями цен. Государственные меры поддержки направлены в том числе и на стабилизацию оптового плеча.

Как атаки на НПЗ отражаются на простых водителях?

Повреждение установок на заводах приводит к временным сбоям в графике поставок. Это не означает исчезновение бензина с рынка, но создает очереди и перерывы в работе станций из-за изменения маршрутов бензовозов и железнодорожных составов.

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