Бензин для россиян могут разделить по категориям: льготы станут частью топливного плана

В России могут ввести систему топливных льгот и нормированного распределения бензина, если логистические сложности и давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру примут затяжной характер, рассказал Pravda.Ru генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков. По его словам, региональные власти уже получают полномочия для внедрения специфических механизмов контроля над рынком ГСМ в условиях дефицита.

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Ранее сообщалось, что в Государственной думе предложили изучить возможность внедрения адресных субсидий на покупку моторного топлива для социально незащищенных категорий граждан. Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил ТАСС, что такую меру стоит рассмотреть по аналогии с существующими льготами в сфере ЖКХ. Инициатива обсуждается на фоне предложений отраслевых союзов по стабилизации ситуации на автозаправочных станциях.

Гращенков выделил три сценария развития событий на топливном рынке. Оптимистичный вариант предполагает нормализацию логистики к концу июля, что снимет необходимость в экстренном регулировании. Второй путь подразумевает введение лимитов, QR-кодов и выделение льготных категорий потребителей, включая ветеранов СВО, инвалидов и многодетные семьи. При этом в ряде субъектов уже фиксируют признаки нормированного снабжения и изменения в правилах оплаты на станциях.

Третий, наиболее жесткий сценарий, эксперт сравнил с концом восьмидесятых годов, когда распределение товаров велось по карточкам. Сегодня страна находится в промежуточной фазе между свободным рынком и вторым вариантом регулирования. В отдельных субъектах нехватка горючего вынуждает водителей искать альтернативные способы заправки. Подобная покупка топлива с рук несет в себе риски поломки двигателя и юридические последствия для участников сделки.

"Хорошо бы идти по двойному сценарию: создать социальные заправки для льготных категорий граждан с фиксированной ценой, но с очередями и использованием QR-кодов, а также дать возможность рынку продавать бензин по рыночной цене тем, кто готов платить больше. Это позволит избежать ажиотажного спроса, поскольку люди готовы заплатить и 100, и 200 рублей, если им нужно срочно ехать, и они не могут позволить себе сутки стоять в очереди", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что государству важно пройти "узкий коридор", не скатываясь в модель тотального нормирования, как в Венесуэле, что неизбежно ведет к расцвету черного рынка. В то же время бесконтрольный рост цен также недопустим. Ситуация усугубляется ударами по линиям переработки на НПЗ и нехваткой цистерн для перевозки нефтепродуктов. На этом фоне перебои с поставками затрагивают уже десятки регионов страны.

По мнению политолога, федеральный центр делегирует решение оперативных вопросов на места. Например, в Орловской области уже внедряли практику отпуска топлива в зависимости от четности номеров автомобилей. Системные проблемы с логистикой вынуждают власти искать варианты экстренной корректировки снабжения отдельных территорий. Если кризис станет хроническим, введение льгот и спецрежимов заправки станет неизбежным. В правительстве РФ тем временем анализируют причины инцидентов на производственных объектах, влияющих на наличие бензина АИ-95.

"Если нормализовать ситуацию не удастся и бензин действительно начнет исчезать, тогда могут ввести льготы. Регионы уже решают этот вопрос, им дали соответствующие полномочия, и каждый субъект выходит из ситуации по-своему, принимая решения на местах. Длительные меры стоит принимать только в случае затяжного кризиса, который, к счастью, пока не прогнозируется", — резюмировал Гращенков.

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