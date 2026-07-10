Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летняя "шуба" выглядит иначе: салат с сельдью и молодым картофелем дарит сытость без тяжести
Каждый вдох может стоить результата: как неправильное дыхание быстрее утомляет и мешает сжигать жир
Дома один за другим уходят под воду: Дагестан оказался во власти новой волны подтоплений
Враг огуречного урожая: как быстро избавиться от мучнистой росы на грядках и в теплице
Бензин хотят производить ближе к людям: спасут ли мини-НПЗ регионы от дефицита и роста цен
Налоговая льгота для супругов дала трещину еще до запуска: в законах не хватает главного понятия
Типичная ошибка при покраске металла: почему покрытие отслаивается уже через несколько месяцев
Статистика ввела в заблуждение: данные страховщиков перевернули взгляд на водителей в возрасте
Срочные меры: АЗС Архангельской области работают только для экстренных служб

Бензин для россиян могут разделить по категориям: льготы станут частью топливного плана

Экономика

В России могут ввести систему топливных льгот и нормированного распределения бензина, если логистические сложности и давление на нефтеперерабатывающую инфраструктуру примут затяжной характер, рассказал Pravda.Ru генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков. По его словам, региональные власти уже получают полномочия для внедрения специфических механизмов контроля над рынком ГСМ в условиях дефицита.

Закрытая АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС

Ранее сообщалось, что в Государственной думе предложили изучить возможность внедрения адресных субсидий на покупку моторного топлива для социально незащищенных категорий граждан. Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил ТАСС, что такую меру стоит рассмотреть по аналогии с существующими льготами в сфере ЖКХ. Инициатива обсуждается на фоне предложений отраслевых союзов по стабилизации ситуации на автозаправочных станциях.

Гращенков выделил три сценария развития событий на топливном рынке. Оптимистичный вариант предполагает нормализацию логистики к концу июля, что снимет необходимость в экстренном регулировании. Второй путь подразумевает введение лимитов, QR-кодов и выделение льготных категорий потребителей, включая ветеранов СВО, инвалидов и многодетные семьи. При этом в ряде субъектов уже фиксируют признаки нормированного снабжения и изменения в правилах оплаты на станциях.

Третий, наиболее жесткий сценарий, эксперт сравнил с концом восьмидесятых годов, когда распределение товаров велось по карточкам. Сегодня страна находится в промежуточной фазе между свободным рынком и вторым вариантом регулирования. В отдельных субъектах нехватка горючего вынуждает водителей искать альтернативные способы заправки. Подобная покупка топлива с рук несет в себе риски поломки двигателя и юридические последствия для участников сделки.

"Хорошо бы идти по двойному сценарию: создать социальные заправки для льготных категорий граждан с фиксированной ценой, но с очередями и использованием QR-кодов, а также дать возможность рынку продавать бензин по рыночной цене тем, кто готов платить больше. Это позволит избежать ажиотажного спроса, поскольку люди готовы заплатить и 100, и 200 рублей, если им нужно срочно ехать, и они не могут позволить себе сутки стоять в очереди", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что государству важно пройти "узкий коридор", не скатываясь в модель тотального нормирования, как в Венесуэле, что неизбежно ведет к расцвету черного рынка. В то же время бесконтрольный рост цен также недопустим. Ситуация усугубляется ударами по линиям переработки на НПЗ и нехваткой цистерн для перевозки нефтепродуктов. На этом фоне перебои с поставками затрагивают уже десятки регионов страны.

По мнению политолога, федеральный центр делегирует решение оперативных вопросов на места. Например, в Орловской области уже внедряли практику отпуска топлива в зависимости от четности номеров автомобилей. Системные проблемы с логистикой вынуждают власти искать варианты экстренной корректировки снабжения отдельных территорий. Если кризис станет хроническим, введение льгот и спецрежимов заправки станет неизбежным. В правительстве РФ тем временем анализируют причины инцидентов на производственных объектах, влияющих на наличие бензина АИ-95.

"Если нормализовать ситуацию не удастся и бензин действительно начнет исчезать, тогда могут ввести льготы. Регионы уже решают этот вопрос, им дали соответствующие полномочия, и каждый субъект выходит из ситуации по-своему, принимая решения на местах. Длительные меры стоит принимать только в случае затяжного кризиса, который, к счастью, пока не прогнозируется", — резюмировал Гращенков.

Читайте также

Экспертная проверка: Эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Херсонская область
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Киев заговорил о новых ракетах для удара по Москве: угроза выглядит громче самой разработки
Военные новости
Киев заговорил о новых ракетах для удара по Москве: угроза выглядит громче самой разработки
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Сырье
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Налоговая льгота для супругов дала трещину еще до запуска: в законах не хватает главного понятия
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Типичная ошибка при покраске металла: почему покрытие отслаивается уже через несколько месяцев
Статистика ввела в заблуждение: данные страховщиков перевернули взгляд на водителей в возрасте
Срочные меры: АЗС Архангельской области работают только для экстренных служб
Бензин отправили по новым маршрутам: Новак объяснил, что происходит с заправками и когда станет легче
Пустые витрины в центре Петербурга: владельцы срочно ищут выход из ловушки
Устойчивое будущее Адыгеи: почему ветропарки могут изменить энергетический ландшафт
Россияне теперь могут въехать в Тайвань через браузер: как оформить электронную визу дистанционно
Бензин для россиян могут разделить по категориям: льготы станут частью топливного плана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.